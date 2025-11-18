Mẹ OgeNus nói gì về status “cần sự mộc mạc, trong sạch” gây tranh cãi?

Thời gian gần đây, thông tin liên quan đến OgeNus (Nguyễn Tuấn Duy, sinh năm 1997) nhận về nhiều sự chú ý. Sau khi OgeNus lỡ tay đăng tải khoảnh khắc thân mật với “em bé của tồng”, cô Hạnh - mẹ của nam rapper đã đăng tải dòng trạng thái ẩn ý.

Trong bài đăng này, mẹ OgeNus sử dụng những cụm từ khá nặng nề, tuyên bố "cần sự mộc mạc", "trong sạch"... Dù không nhắc tên ai nhưng dân mạng dồn sự chú ý về phía OgeNus và động thái công bố tình cảm với 1 cô gái gần đây của anh.

Bài viết sau đó đã bị xóa, nhưng vẫn trở thành tâm điểm tranh luận trái chiều của cộng đồng mạng.

OgeNus và mẹ

Liên hệ với cô Hạnh - mẹ của nam rapper, cô đã có phản hồi về bài đăng tranh cãi, cô Hạnh khẳng định đó là chuyện cá nhân.

“Tôi không phải là người mẹ quá giỏi nhưng tôi phải có lý do mới làm vậy, phải ở trong cuộc mới hiểu được áp lực và ức chế đến cỡ nào” - cô Hạnh nói.

Về chuyện bị cư dân mạng công kích sau status này, cô Hạnh cho biết đã lường trước. Liên quan đến việc một số hình ảnh cá nhân bị dân mạng đem ra chỉ trích, mẹ OgeNus khẳng định mình làm đẹp, thẩm mỹ,... thì đó là đặc thù công việc nên phải đăng lên mạng.

"Ở ngoài đời thì chắc chắn không ai nhìn thấy tôi hở hang. Tôi ăn mặc kín đáo, không bao giờ có chuyện phản cảm hay lộ liễu gì cả”, cô Hạnh nói.



Về việc xóa bài đăng, cô Hạnh giải thích mình xoá không phải vì sợ bị tấn công hay sợ điều gì mà có lý do khác.

"Tôi chỉ đang nói về vấn đề làm cho đời sống cá nhân của tôi bị ảnh hưởng, thiệt hại về sức khỏe, thời gian, tiền bạc và danh dự, nhiều thứ quá...", cô Hạnh cho biết.

Về chuyện luôn xuất hiện cùng con trai, cô Hạnh cho biết từ trước đến nay, từ khi OgeNus chưa có gì trong tay, cô vẫn đã luôn đồng hành như vậy trong công việc, đó là bản năng của người mẹ.

Về tình yêu của con trai, cô Hạnh khẳng định mình không có chuyện ngăn cản hay cấm đoán. Tuy nhiên, bạn gái cũng phải là người mà cô cảm thấy ưng thuận thì mới bền vững.

Cô Hạnh cũng thừa nhận bản thân mình hay bất cứ người mẹ nào cũng có lúc chưa đúng trong hành xử với con nói riêng, trong các khía cạnh khác nói chung.

Hiện tại, sau bằng đăng dậy sóng của mẹ, OgeNus vẫn chưa có động thái tiếp theo. Trong khi đó, mẹ nam rapper bị công kích trên MXH vì bị cho rằng đã vượt giới hạn, đem chuyện riêng tư lên mạng gây tranh cãi.