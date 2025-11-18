7 gương mặt không app "chấn động" của hội mỹ nhân Việt

Không phải cứ filter hay app chỉnh sửa mới ra được visual đỉnh cao. Những gương mặt dưới đây gây “chấn động” theo đúng nghĩa: quay camera thường, không filter, không hậu kỳ, nhan sắc vẫn nổi bật đến mức netizen phải thảng thốt: “Chắc kiếp trước các chị cứu cả thế giới”.

1. Khánh Vy

Là một trong những gương mặt MC trẻ nổi tiếng nhất hiện nay, Khánh Vy luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, tràn đầy năng lượng. Nhưng điều khiến dân mạng bất ngờ là những khoảnh khắc hậu trường hay livestream bằng camera thường của cô thậm chí còn đẹp hơn nhiều clip đã chỉnh sửa: Da sáng, môi hồng tự nhiên và thần thái lanh lợi.

Khánh Vy nổi tiếng với vai trò MC.

Không app nhưng không hề “dìm”, visual Khánh Vy được khen có chiều sâu, đường nét mảnh mai, góc nghiêng trời cho. Nhiều khán giả nhận xét cô “đẹp kiểu tri thức”, gương mặt vừa hiền vừa sắc, hợp với hình ảnh MC quốc dân của giới trẻ.

Nhan sắc được quay bằng camera thường của Khánh Vy. Nguồn: dieuanhmakeup

Nguồn: Meow entertaiment.

2. Hà Thi

Hà Thi - du học sinh Hà Lan, từng thi Hoa hậu Việt Nam 2020 - những năm gần đây nổi lên nhờ loạt vlog “nàng thơ” cùng gu thẩm mỹ tinh tế. Nhan sắc của cô được khen là ngày càng lên hương: dịu dàng, thanh thuần nhưng vẫn hiện đại.

Nhan sắc trong veo, tựa tình đầu của Hà Thi.

Video quay đời thường của Hà Thi bằng camera thường luôn gây bất ngờ: làn da trong veo, sắc mặt tươi tắn, sống mũi nhỏ và mắt long lanh đúng chuẩn “bạch nguyệt quang”. Không phụ thuộc app, gương mặt cô giữ được độ mịn và sáng mà không cần lớp makeup cầu kỳ, khiến hình ảnh luôn tự nhiên nhưng vẫn vô cùng cuốn hút.

Visual được quay bằng camera thường xinh xỉu của Hà Thi. Nguồn: Chum Chum.

3. Lọ Lem (con gái Quyền Linh)

Lọ Lem từ lâu đã là cái tên khiến dân mạng “mê mệt” bởi vẻ đẹp chuẩn Hoa hậu. Càng lớn, cô càng ra dáng thiếu nữ với gương mặt hài hòa, phúc hậu, đường nét mềm mại kiểu Á Đông nhưng vẫn rất tươi sáng.

Ảnh Lọ Lem tự đăng.

Trong những clip quay vội ở trường hoặc khi xuất hiện bên bố mẹ tại các sự kiện, visual camera thường của Lọ Lem khiến netizen muốn “xin vía”: da mướt, ngũ quan hài hòa, nụ cười vô cùng duyên. Dù không app, cô vẫn toát lên vẻ thanh lịch và dịu dàng, đúng vibe "bạch nguyệt quang" với nhiều người.

Nhan sắc không app, makeup nhẹ nhàng cỡ này. Nguồn: Buzz showbiz.

Có khi còn xinh hơn cả những tấm hình tự đăng. Nguồn: Vẹt săn tin.

4. Quyên Qui

Quyên Qui hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực giải trí với vai trò diễn viên. Bên cạnh đó, cô còn được biết đến với vai trò người mẫu ảnh, TikToker, tham gia các show hẹn hò. Cô nàng nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm.

Visual xinh xỉu của Quyên Quy.

Đến lúc lên camera thường, visual của cô nàng vẫn “đứng vững không lung lay”. Da đều màu, đường nét rõ, quay cận mặt cũng không lộ khuyết điểm. Dân mạng nhiều lần khen: “Ảnh do fan chụp còn đẹp hơn ảnh tự đăng”.

Nhan sắc không app 0 điểm, 0 điểm chê. Nguồn: meow entertaiment.

Nguồn: honghotlachanai

5. Bích Ngọc

Bích Ngọc cũng đang hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên trong một số dự án truyền hình của VTV, hay gần đây nhất là vai diễn điện ảnh trong Đất Rừng Phương Nam.

Nhan sắc của Bích Ngọc được ví như Lưu Diệc Phi bản việt.

Nét đẹp của Bích Ngọc không thuộc kiểu sắc sảo, mà là mềm mại, tươi trẻ. Dù không app, da cô vẫn đều màu, căng mịn, đặc biệt là nụ cười rất “ăn hình”. Hình ảnh đời thường, không chỉnh sửa của nữ diễn viên được khán giả khen “đẹp y hệt trên phim”.

Nguồn: Kênh Quay Sao.

Chắc phải gọi đây là nữ thần camera thường thế hệ mới. Nguồn: dicunghuutai.

6. Ngọc Huyền

Ngọc Huyền là gương mặt quen thuộc trên sóng phim truyền hình, từng góp mặt trong các tác phẩm như Thương Ngày Nắng Về, Món Quà Của Cha,… Vài năm trở lại đây sau khi yên bề gia thất, cô ít xuất hiện trên màn ảnh, tập trung vun vén tổ ẩm nhỏ, song nhan sắc của sao nữ này vẫn luôn là đề tài được người hâm mộ quan tâm.

Đặc biệt là khi "tắt app", gương mặt Ngọc Huyền vẫn "sáng bừng" với làn da mịn màng, đường nét rõ, đặc biệt là đôi mắt to và sống mũi thẳng. Trong các video phóng viên quay cận, cô vẫn giữ được vẻ sắc sảo và trẻ trung, khiến người xem bất ngờ vì gương mặt gần như không lệ thuộc filter.

Chụp vội màn hình, quay không app mà xinh cỡ này.

7. Ngọc Xuân

Ngọc Xuân từng viral khi được chọn làm nữ chính trong dự án điện ảnh Ngày Xưa Có Một Chuyện. Với vẻ ngoài xinh đẹp, trong trẻo và được cho là có khả năng kế thừa Tăng Thanh Hà - ngọc nữa màn ảnh Việt.

Visual Ngọc Xuân.

Các clip hậu trường hoặc khoảnh khắc quay vội do fan ghi lại cho thấy visual đời thường của cô rất cân đối, không bị “xuống nét” dù không chỉnh sửa.

Camera thường càng khiến Ngọc Xuân trông tự nhiên hơn: da mịn, mắt sáng và biểu cảm rất đáng yêu. Không cần app, cô vẫn giữ được sức hút nhờ vẻ đẹp khoẻ khoắn, đúng chất diễn viên trẻ đang phát triển sự nghiệp.