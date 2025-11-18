Những cái nhất chỉ có ở WATERBOMB 2025

Hai ngày cuối tuần (15 - 16/11), WATERBOMB 2025 chính thức “đổ bộ” TP.HCM, biến cả khu vực tổ chức thành một đại tiệc nước đúng nghĩa. Lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, WATERBOMB 2025 gây bất ngờ vì mức độ đầu tư hoành tráng, lượng khán giả dày đặc từ đầu đến cuối. Từ trưa đến tối, không khí lúc nào cũng "nhiệt" đúng nghĩa, một bầu không khí “đã tai - đã mắt” mỗi phút giây.

Không chỉ là lễ hội âm nhạc đơn thuần, WATERBOMB khiến hàng nghìn người tham dự (trong cả hai ngày) “bùng nổ” bởi loạt “cái nhất”, từ line-up quốc tế, hội gái xinh, cho đến những khoảnh khắc sân khấu viral.

Sự kiện quy tụ hàng nghìn người tham gia.

1. Quy tụ nhiều trai xinh gái đẹp nhất - đã đẹp còn "cháy"

Một trong những điểm khiến WATERBOMB 2025 trở nên “náo loạn” ngay từ những phút đầu chính là mật độ gái xinh xuất hiện dày đặc. Dễ thấy từ ngoài cổng cho đến khu vực check-in, các nhóm bạn đến từ nhiều tỉnh thành và cả du khách quốc tế đều chăm chút vẻ ngoài chỉn chu, sẵn sàng cho một ngày “quẩy hết cỡ”.

Không cần quá phô trương, diện mạo chung của người tham dự vẫn rất rực rỡ: những set đồ năng động, chất liệu thoải mái, sắc màu tươi sáng, đủ để nổi bật giữa sân khấu nước nhưng không mất đi sự tinh tế. Không khí tại khu vực vào cổng lúc nào cũng nhộn nhịp, ai cũng hào hứng như thể đây là dịp để vừa chơi hết mình, vừa giữ lại thật nhiều khoảnh khắc đẹp.

Nơi quy tụ những cô nàng xinh đẹp. Clip: Di Anh.

Giữa dòng người tấp nập, câu chuyện của Linh Như - du học sinh từ Singapore, gây chú ý vì độ “chịu chơi”: “Mình bay về Việt Nam chỉ để tham dự ngày 1, rồi sáng mai phải quay lại Singapore ngay. Dù gấp nhưng cả nhóm 9 người đều quyết tâm đi cho bằng được”, cô bạn cười.

Nổi bật nhất trong dàn hội nhóm hôm nay phải kể đến “hội Siêu Nhân Gao” - nhóm bạn cosplay theo từng màu nhân vật, bước vào lễ hội là thu hút ánh nhìn ngay lập tức. Đáng chú ý, Kaithy Chang - thành viên mặc trang phục Gao hồng - từng thi hoa hậu và được biết đến trên mạng xã hội với hình ảnh “phú bà” TikTok. Nhờ ngoại hình nổi bật, cô nhanh chóng trở thành tâm điểm khi cả nhóm xuất hiện, khiến nhiều người xin chụp ảnh và chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Hội Siêu nhân gao siêu xinh.

2. Line - up quốc tế & Việt Nam “khủng nhất” hiếm khi quy tụ cùng một sân khấu

Nếu phải chọn một yếu tố khiến WATERBOMB 2025 trở thành chủ đề nóng nhất châu Á suốt cuối tuần qua, thì đó chắc chắn là line - up quá chất lượng. Cả dàn sao quốc tế lẫn Việt Nam cùng hội tụ tại TP.HCM, tạo nên bầu không khí không thể “nóng” hơn giữa đại tiệc nước.

Line-up WATERBOMB HO CHI MINH CITY 2025 thực sự khủng, quy tụ dàn sao Hàn đình đám như Bi Rain, Jay Park, Hwasa, EXID, Shownu × Hyungwon (MONSTA X), Sandara Park, B.I, Kwon Eun Bi, cùng loạt nghệ sĩ Việt nổi bật Tóc Tiên, Chi Pu, Soobin, MIN, tlinh, Quang Hùng MasterD. Không chỉ vậy, dàn DJ khuấy đảo sân khấu cũng được công bố: ZB & ATION, Glory, INSIDECORE, TPA, DCR Milda, T-Tina & Kaziann, VA & Henry Maze.

Bi Rain vẫn “bất biến” sau nhiều năm. Sự xuất hiện của huyền thoại Kpop khiến khu vực khán giả như bùng nổ. Body 6 múi, vũ đạo mạnh mẽ và thần thái sân khấu đỉnh cao của anh là minh chứng vì sao tên tuổi này luôn được săn đón.

Kwon Eunbi - visual sắc lẹm, vũ đạo bốc lửa và phong cách trình diễn 100% năng lượng - chứng minh danh xưng “nữ hoàng sexy Kpop” không hề ngoa.

Jay Park tiếp tục “thổi lửa” cho không khí WATERBOMB. Không ngần ngại tương tác, thậm chí cởi áo ngay trên sân khấu, nam ca sĩ khiến hàng nghìn khán giả gào thét mỗi lần tiến gần khu vực dàn nước.

Ngoài ra, các tên tuổi như EXID, Shownu × Hyungwon (MONSTA X),... và nhiều nghệ sĩ quốc tế khác cũng “đốt cháy” sân khấu bằng những bản hit từng “làm mưa làm gió”, khiến bầu không khí nóng đến mức… nước cũng không đủ làm dịu. Sự kiện có thể xem là lần hiếm hoi tại Việt Nam quy tụ nhiều sao Hàn top đầu cùng trình diễn trong một đêm, tạo nên “cái nhất” mang tính quy mô cho WATERBOMB 2025.

Line-up Việt cũng “nặng ký” không kém, chứng minh nghệ sĩ trong nước hoàn toàn đủ sức tạo bùng nổ.

Tóc Tiên xuất hiện với visual đỉnh cao, trang phục gợi cảm nhưng tinh tế, vũ đạo mạnh mẽ và khả năng làm chủ sân khấu thuộc hàng top. Mỗi phần trình diễn đều được đầu tư chỉn chu, khiến khán giả không thể rời mắt.

Soobin Hoàng Sơn biểu diễn live cực mượt, hit “thần thánh” được fan đồng thanh hát theo, tăng nhiệt khu vực sân khấu nước.

HIEUTHUHAI mang đến loạt hit “càn quét” các bảng xếp hạng Việt Nam thời gian qua, khiến cả khu vực nhún nhảy không ngừng.

Khoảnh khắc Chi Pu kết hợp cùng B.I trở thành điểm nhấn đáng nhớ nhất của WATERBOMB 2025. Sự tương tác tự nhiên, ăn ý của cả hai giữa sân khấu nước tạo ra hiệu ứng thị giác mạnh, khiến đám đông gần như… “nổ tung”.

3. Visual và outfit nóng bỏng nhất - dàn sao U35, U40 “lão ngược”

Không chỉ khán giả chăm chút diện mạo, dàn sao tại Waterbomb 2025 còn khiến mọi người “mắt tròn mắt dẹt” vì visual trẻ trung bất ngờ, gần như “lão hóa ngược”, khiến fan không tin những gương mặt U40 vẫn có thể bùng nổ trên sân khấu với outfit cực nóng bỏng, chuẩn vibe lễ hội mùa hè. Hiện tượng này trở thành một trong những điểm nhấn viral nhất, khiến các màn trình diễn của Tóc Tiên, Min hay Kwon Eunbi được bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội ngay lập tức.

Tóc Tiên: body săn chắc, outfit cut-out táo bạo, phong thái năng động, trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều. Nhiều khán giả còn gọi cô là “chị đại không tuổi” của sân khấu, vừa sexy vừa tràn đầy năng lượng.

Min gây ấn tượng visual xinh xắn, outfit trẻ trung và phong thái tươi mới, khiến nhiều người bất ngờ khi biết cô đã chạm mốc U40.

Trang phục của cả hai hoàn hảo 200% cho vibe lễ hội: vừa khỏe khoắn, vừa gợi cảm, vừa tiện vận động giữa những màn “quẩy” dưới nước. Khán giả nhận xét, “Chi Pu và Tóc Tiên sinh ra là để đi Waterbomb”.

Chi Pu tiếp tục chiếm spotlight với visual sáng bừng và outfit vừa trẻ trung vừa sexy, phối hợp nhịp nhàng với không khí sân khấu nước. Từng bước đi, từng khoảnh khắc tạo dáng đều toát lên năng lượng lễ hội, khiến người xem không thể rời mắt.

WATERBOMB 2025 không chỉ là lễ hội nước, mà còn là một trong những sự kiện giải trí đáng nhớ nhất năm. Từ hội gái xinh, line-up quốc tế - Việt Nam khủng, collab bất ngờ, cho đến những visual “lão ngược”, mọi yếu tố đều khiến TP.HCM cuối tuần qua ngập tràn năng lượng mùa hè.

Một kết thúc trọn vẹn, mãn nhãn.

