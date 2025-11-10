Trọn bộ bí kíp sinh tồn khi gia nhập “đấu trường” WATERBOMB 2025

Tháng 11 này, TP.HCM sẽ chính thức bước vào một trong những thời điểm sôi động nhất năm khi đại hội âm nhạc - lễ hội nước đình đám Waterbomb lần đầu tiên cập bến. Trong hai ngày 15 - 16/11, khu đô thị Vạn Phúc City sẽ biến thành “đấu trường” âm nhạc và nước, quy tụ hàng loạt tên tuổi quốc tế lẫn Vpop, hứa hẹn trở thành tụ điểm giải trí đáng mong chờ nhất mùa lễ hội cuối năm.

Line-up WATERBOMB HO CHI MINH CITY 2025 thực sự khủng với dàn sao Hàn như Bi Rain, Jay Park, Hwasa, EXID, Shownu X Hyungwon (MONSTA X), Sandara Park, B.I, Kwon Eun Bi, cùng loạt nghệ sĩ Việt nổi bật Tóc Tiên, Chi Pu, SOOBIN, MIN, tlinh, Quang Hùng MasterD… Dàn DJ khuấy đảo sân khấu cũng đã được công bố: ZB & ATION, Glory, INSIDECORE, TPA, DCR Milda, T-Tina & Kaziann, VA & Henry Maze.

Khác với các concert thông thường, WATERBOMB là một “đại chiến nước” đúng nghĩa. Mỗi khán giả khi bước vào sẽ được chia thành hai team Pink và Blue, cùng idol “bắn nước”, hò reo, cổ vũ như đang trong một trận đấu mùa hè cực kỳ máu lửa. Không khí không chỉ sôi động nhờ âm nhạc, mà còn náo nhiệt bởi tinh thần “team spirit” của hàng chục nghìn người cùng hòa nhịp. Chẳng ai đứng ngoài cuộc, ai cũng ướt sũng trong âm nhạc, ánh sáng và niềm vui.

Và giữa cơn “mưa nhạc hội” ấy, câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất là: đi WATERBOMB thì nên và không nên mang gì, làm gì để vừa vui, vừa an toàn, lại vẫn đủ cháy?

1. Ăn mặc thông minh, chơi vui mà vẫn cháy visual

WATERBOMB không phải chỗ để “mặc đẹp mà không động đậy được”, mà là sân chơi cho những outfit vừa năng động vừa bắt trend. Chất liệu nhanh khô, co giãn, thoáng mát như nylon, spandex hay polyester là lựa chọn hàng đầu, vừa nhẹ, vừa bền, lại không dính sát người khi ướt.

Nhiều bạn nữ thường chọn bikini layering với áo lưới, croptop, quần short hoặc váy thể thao. Nam thì có thể phối sơ mi họa tiết nhiệt đới, áo tank top, quần short và dép sandal. Quan trọng là thoải mái, an toàn khi di chuyển, vì sân khấu và khu vực khán giả luôn ướt.

Tránh tuyệt đối jean, cotton hoặc giày vải, vì vừa lâu khô vừa dễ nặng nước. Nếu makeup, hãy chọn đồ waterproof hoàn toàn (kem nền chống trôi, mascara không lem, son tint), còn tóc thì nên buộc gọn hoặc búi cao để khỏi vướng khi chiến đấu. Kính râm vừa giúp ngầu hơn, vừa tránh tia nước bắn vào mắt, một phụ kiện nhỏ mà cực kỳ cần.

2. Mang theo “đồ nghề sống sót” giữa đại chiến nước

Vì mọi thứ sẽ ngập trong nước, nên chuẩn bị kỹ trước khi bước vào khu sự kiện là điều bắt buộc. Đầu tiên, túi chống nước là vật bất ly thân, vừa bảo vệ điện thoại, thẻ, tiền mặt, vừa tiện mang theo mà không lo hỏng đồ.

Thêm vài món “sống còn”:

- Khăn quick-dry hoặc khăn tắm nhỏ để lau mặt.

- Giày sandal/dép chống trơn, tránh trượt ngã giữa dòng người.

- Chai nước refill để giữ đủ nước, vì trời nóng và vận động nhiều.

- Kính bảo hộ hoặc kính râm để bảo vệ mắt.

- Một bộ quần áo khô và túi nilon đựng đồ ướt để thay sau khi kết thúc.

Nếu muốn chơi hết mình, mang súng nước mini hoặc bóng nước (tùy ban tổ chức cho phép) sẽ vui hơn nhiều, nhưng nhớ bắn có chừng mực bởi WATERBOMB là vui, không phải “đấu pháo”!

3. Giữ năng lượng và an toàn giữa biển người

Sự kiện kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, cộng thêm nhiệt độ cao và lượng người đông, nên giữ sức và tỉnh táo là điều quan trọng. Trước khi vào cổng, hãy ăn một bữa nhẹ, ít dầu mỡ để không bị mệt. Trong lúc vui, đừng quên uống nước thường xuyên, vừa để bù năng lượng, vừa tránh say nắng.

Một số khu vực sẽ rất đông, vì vậy hãy giữ khoảng cách vừa phải, không chen lấn hay đẩy người khác khi đang hưng phấn. Khi thấy có dấu hiệu mệt, chủ động lùi ra khỏi khu trung tâm để nghỉ, tránh ngất do mất nước.

Và đặc biệt, hãy tôn trọng người xung quanh: đừng bắn nước thẳng vào mặt người khác, tránh “nhắm” vào idol hoặc máy quay. Tinh thần Waterbomb là cùng nhau vui; không phải “thắng thua” giữa hai team.

4. Tuyệt đối tránh mang theo đồ dễ hư hoặc nguy hiểm

Một quy tắc vàng: mọi thứ không chống nước đừng mang vào. Điện thoại, đồng hồ, máy ảnh, tai nghe đắt tiền… nếu không được bọc kỹ, gần như chắc chắn “ra đi không hẹn ngày về”.

Ngoài ra, không nên đeo kính áp tròng, vì nước và hóa chất có thể làm xót, trầy giác mạc. Giày cao gót, giày vải hay quần áo bó sát cũng là “kẻ thù” số một.

Không mang theo nhiều tiền mặt hoặc trang sức, vì dễ rơi, mất và khó tìm lại trong khu vực đông người. Nói đơn giản: càng gọn nhẹ, càng ít rủi ro. Một túi chống nước nhỏ gọn, vừa đủ đồ cá nhân, chính là combo an toàn nhất cho mọi Waterbomber.

Túi chống nước cho các vật dụng có giá trị cao (ảnh minh họa)

5. “Chơi tới bến” nhưng văn minh và có hậu

Đi WATERBOMB, ai cũng muốn cháy hết mình, nhưng điều khiến lễ hội này trở nên đáng nhớ là văn hóa chơi đẹp và tôn trọng nhau. Đừng cố gây chú ý bằng hành động quá khích hoặc quá lố, chỉ cần “ướt cùng nhau, vui cùng nhau” là đủ.

Nếu bị dính nước hoặc va chạm, chỉ cần cười, gật đầu xin lỗi, tinh thần fair-play chính là “đặc sản” của WATERBOMB.

Khi ra về, nhớ lau khô người, thay đồ, tẩy trang kỹ và dưỡng ẩm da để tránh khô rát vì nắng và nước. Và quan trọng nhất: hãy chuẩn bị sẵn tinh thần, bạn sẽ ướt, sẽ mệt, nhưng sẽ vui điên cuồng. Ai từng đi Waterbomb đều nói đó là trải nghiệm không thể lặp lại, nơi âm nhạc, nước và con người hòa vào nhau trong một trận mưa khổng lồ của niềm vui.

