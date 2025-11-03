Bi Rain chính là "ông chú" U45 vẫn hot nhất WATERBOMB, Kim Tae Hee đúng "số hưởng"

Sắp tới đây, lễ hội nhạc nước đình đám WATERBOMB sẽ lần đầu tiên diễn ra tại TP.HCM trong hai ngày 15 - 16/11. Theo ban tổ chức, Bi Rain sẽ là 1 trong những nghệ sĩ Hàn đình đám sang Việt Nam biểu diễn ở sự kiện. Thông tin này gây chú ý lớn trong cộng đồng fan Kpop, nhất là người hâm mộ Bi Rain tại Việt Nam. Với việc nhận lời góp mặt trong dàn line-up ở WATERBOMB Ho Chi Minh City 2025, ông xã của ngọc nữ Kim Tae Hee sẽ có lần thứ 5 sang Việt Nam. Lần gần nhất, Bi Rain trình diễn trước khán giả Việt là tại đại nhạc hội vào tháng 6/2019.

Ở lần trở lại Việt Nam vào giữa tháng 11 tới đây, Bi Rain hứa hẹn sẽ khuấy động sân khấu với các bản hit là GANG, Hip Song, 30 Sexy, La Song, Instead of saying goodbye, How to avoid the sun, Rainism hay It’s Raining, và đặc biệt là màn lột áo khoe body khiến fan "xịt máu mũi" đã là thương hiệu. Tại WATERBOMB Hong Kong (Trung Quốc), Sokcho (Hàn Quốc) vào năm ngoái hay Summer Swag Busan vào tháng 8 mới đây, Bi Rain gây sốt khắp mạng xã hội châu Á, khiến ai cũng phải trầm trồ với thân hình vạm vỡ 6 múi sexy, cuồn cuộn cơ bắp sau khi cởi áo. Dù đã 43 tuổi và là "bố bỉm sữa" 2 con, anh vẫn duy trì được body siêu chuẩn như người mẫu và vẻ ngoài trẻ trung khó tin.

Body "hot hòn họt" của Bi Rain từng khiến dân tình phát cuồng trên sân khấu WATERBOMB tại Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2024

Theo KoreaBoo, để giữ được vóc dáng đẹp trong suốt những năm làm nghề, Bi Rain rất nghiêm ngặt trong việc tập luyện, ăn uống. Anh hiếm khi ăn khuya, nói không với đồ dầu mỡ, nước ngọt. Nam nghệ sĩ cũng tập luyện thể thao cường độ cao với những bài tập mà ngay cả thanh niên 20 tuổi cũng khó làm được. Nơi ở của Bi Rain có riêng 1 khu vực tập gym với đủ loại thiết bị hiện đại để phục vụ cho nhu cầu tập luyện duy trì cơ bắp và hình thể săn chắc của anh.

Bi Rain sở hữu thân hình 6 múi sexy nhờ duy trì tập luyện cường độ cao, có chế độ ăn uống quản lý vóc dáng vô cùng khắc nghiệt

Không chỉ sở hữu body chuẩn mẫu, vẻ ngoài như bị thời gian bỏ quên, Bi Rain còn có sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ, bao năm vẫn nằm trong top 1 tài tử xứ Hàn, khối tài sản kếch xù và đặc biệt là cuộc hôn nhân viên mãn với “quốc bảo nhan sắc” Kim Tae Hee.

Chuyện tình của Kim Tae Hee và Bi Rain được xem là một trong những câu chuyện lãng mạn và bền vững nhất làng giải trí Hàn Quốc. Cả hai công khai hẹn hò vào năm 2013 và chính thức kết hôn vào năm 2017. Sau kết hôn, Kim Tae Hee và Bi Rain lần lượt chào đón hai cô con gái xinh xắn. Họ có tổ ấm kín tiếng, hạnh phúc và luôn dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào trước công chúng. Kim Tae Hee - Bi Rain cũng dẫn đầu danh sách sao Hàn sở hữu bất động sản có giá trị khủng ở showbiz. Theo báo cáo, vợ chồng diễn viên sở hữu khối tài sản khổng lồ trị giá 81,4 tỷ won (tương đương 1.490 tỷ đồng).

Khi tham gia chương trình Omniscient Interfering View, Bi Rain tiết lộ bí kíp gìn giữ hạnh phúc với Kim Tae Hee, khiến bà xã minh tinh luôn hạnh phúc của anh là chăm làm việc nhà như rửa bát, quét dọn, nấu ăn sáng... để thể hiện tình cảm với vợ. Những chia sẻ của Bi Rain khiến khán giả muốn "tan chảy" vì quá đỗi ngọt ngào, tâm lý. Người hâm mộ cho rằng Kim Tae Hee tốt số lắm mới cưới được 1 người chồng vừa đẹp trai, thành công lại yêu thương vợ con như Bi Rain.

Kim Tae Hee - Bi Rain đã kết hôn được 8 năm, là 1 trong những cặp đôi viên mãn nhất tại Kbiz

Truyền thông Hàn Quốc khen ngợi Bi Rain là người chồng, người cha tốt, dù bận bịu đến thế nào anh vẫn luôn dành thời gian cho vợ con

Nguồn: Nate, KoreaBoo