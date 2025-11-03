Cảnh sát xuất hiện địa điểm tổ chức Miss Universe, nguy cơ cuộc thi bị huỷ

Miss Universe 2025 khởi tranh chỉ mới 2 ngày nhưng đã xảy ra loạt drama chưa từng có trong lịch sử cuộc thi. Theo đó, giữa BTC Miss Universe (MUO) và đơn vị chủ nhà là Miss Universe Thailan (MUT) do ông Nawat đứng đầu đã có những mâu thuẫn căng thẳng.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc MUT đã phát động một chiến dịch bình chọn online với tên gọi "Ăn Tối & Talkshow Đặc Biệt", trong đó kêu gọi khán giả tương tác (like, share, comment) với ảnh của các thí sinh trên fanpage Miss Universe Thailand. Top 10 thí sinh có lượt tương tác cao nhất sẽ có buổi ăn tối và giao lưu riêng cùng ông Nawat.

Tuy nhiên, sáng 3/11, phía BTC Miss Universe chính thức ra thông báo khẳng định đây là hoạt động trái phép, không nằm trong khuôn khổ cuộc thi và chưa từng được MUO cấp phép.

Ông Nawat bị MUO "tạt gáo nước lạnh" khi khẳng định hoạt động bình chọn để ăn tối do MUT phát động là trái phép

Không để yên, trưa cùng ngày, phía MUT lập tức đáp trả. Ông Nawat cùng ekip tuyên bố chiến dịch bình chọn này là một phần của gói PR chính thức, đã được phía chủ nhà đăng cai toàn quyền thực hiện. MUT khẳng định họ được ủy quyền quản lý các hoạt động quảng bá trong phạm vi lãnh thổ Thái Lan, đồng thời cho biết đang xem xét khía cạnh pháp lý và không loại trừ khả năng kiện tụng với MUO nếu cần thiết.

"Thông báo gần đây của MUO rất tiếc đã dẫn đến sự hiểu lầm trong công chúng, mặc dù hành động của chúng tôi hoàn toàn nằm trong phạm vi quyền hạn và đặc quyền được trao cho đơn vị đăng cai chính thức. Chúng tôi sẽ chuyển vấn đề này đến bộ phận pháp lý để xem xét các ảnh hưởng tiềm ẩn đối với các nhà tài trợ Thái Lan, và sẽ tiến hành các bước pháp lý thích hợp nếu cần thiết", phía MUT thông báo.

Mâu thuẫn leo thang khi ông Raul Rocha - chủ cuộc thi Miss Universe - đăng tải story ẩn ý, mỉa mai tình hình cổ phiếu Miss Grand International - công ty của ông Nawat - rớt thảm.

Mâu thuẫn của ông Nawat và tỷ phú Raul Rocha leo thang khiến fan sắc đẹp ngán ngẩm

Cho đến chiều 3/11, loạt kênh truyền thông đưa tin ông Nawat đã báo cảnh sát địa phương đến địa điểm tổ chức Miss Universe và cáo buộc BTC đã cho phép công ty nghi liên quan đến cờ bạc làm nhà tài trợ của mùa thi năm nay.

Cảnh sát sau đó xuất hiện tại khu vực khách sạn tổ chức các hoạt động trong ngày thứ 2 của Miss Universe, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng chưa từng có. Hiện, truyền thông địa phương đang tập trung ở địa điểm tổ chức Miss Universe để tìm hiểu và đưa tin diễn biến vụ việc.

Sự việc đang khiến cộng đồng quốc tế vô cùng lo lắng. Nhiều fan lo lắng cuộc thi Miss Universe 2025 hoàn toàn có thể bị tạm dừng hoặc hủy bỏ do vấn đề pháp lý và uy tín giữa hai bên tổ chức.

Hình ảnh ông Nawat làm việc với cảnh sát khi phát hiện một logo được cho liên quan đến cờ bạc

Hình ảnh các thí sinh Miss Universe 2025 trong hoạt động sáng nay tại Thái Lan