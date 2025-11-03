Bức hình chụp cùng trai đẹp khiến "nam thần bê bối" bị cả MXH cợt nhả

Sáng 3/11, YTN Star đưa tin, Park Yoochun (cựu thành viên DBSK) đã xác nhận tham gia dự án phim mới ở Nhật Bản sau khi bị cấm sóng tại Hàn Quốc vì loạt bê bối chấn động. Được biết, bộ phim mang tên The Greedy Woman and the Man with a Past thuộc thể loại hài lãng mạn. Trong tác phẩm mới, nam nghệ sĩ họ Park sẽ hợp tác cùng Taguchi Junnosuke (cựu thành viên nhóm KAT-TUN). Truyền thông Hàn Quốc cũng vừa công bố bức hình chụp chung của 2 nghệ sĩ Hàn - Nhật ở hậu trường phim hồi tháng 10 năm nay, khiến dư luận dậy sóng.

Bức hình nói trên đã được chia sẻ rầm rộ ngay trong sáng 3/11, còn nhanh chóng trở thành mục tiêu chế nhạo của cộng đồng mạng. Và nguồn cơn bắt nguồn từ việc cả Park Yoochun lẫn Taguchi Junnosuke đều từng vướng vào vòng lao lý vì chất cấm. 2 nghệ sĩ bị tẩy chay rầm rộ nhưng nay tái xuất trong dự án phim... hài lãng mạn đã khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng, phải đặt ra dấu hỏi chấm to đùng về tiêu chí chọn diễn viên của nhà sản xuất. Đặc biệt, netizen xứ củ sâm còn không tiếc lời chế nhạo, công kích Park Yoochun khi hay tin nam nghệ sĩ tái xuất màn ảnh ở nước ngoài. Trên các diễn đàn, nhiều khán giả Hàn gọi Park Yoochun là "sự xúc phạm đối với người xem", còn chê cười nam nghệ sĩ tai tiếng này vì không còn đường trở lại Kbiz nên mới phải mò ra nước ngoài hoạt động trong tuyệt vọng.

Khung hình chung của Park Yoochun - Taguchi Junnosuke trở thành mục tiêu chế nhạo trên mạng xã hội, xuất phát từ việc cả 2 nghệ sĩ đều từng dính bê bối chất cấm. Đặc biệt, Park Yoochun bị netizen Hàn mắng mỏ thậm tệ, thậm chí khán giả xứ củ sâm còn gọi nam nghệ sĩ này là "sự xúc phạm đối với người xem"

Park Yoochun từng bị công chúng cười chê vì 1 mực phủ nhận trước cáo buộc dùng chất cấm. Còn nhớ hồi đầu tháng 4/2019, nam nghệ sĩ họ Park mở họp báo bày tỏ sự đau đớn, đồng thời khẳng định mình chưa bao giờ dùng ma túy. Thế nhưng chỉ sau đó ít lâu, nam ca sĩ đã bị tuyên bố dương tính với ma túy đá, ngay lập tức trở thành "cái gai" trong mắt công chúng vì quanh co chối tội. Kết quả, Park Yoochun lĩnh án 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 2 năm. Chưa hết, nam nghệ sĩ tai tiếng còn dính hàng loạt bê bối chấn động khác trong sự nghiệp, từ scandal cưỡng dâm, trốn thuế cho đến lùm xùm dụ dỗ fan nữ quan hệ tập thể.

Trong khi đó, Taguchi Junnosuke từng bị bắt vì tàng trữ và sử dụng cần sa cùng bạn gái hồi năm 2019. Sau cùng, nam nghệ sĩ cũng phải đón nhận sự trừng phạt từ pháp luật với bản án thích đáng.

Park Yoochun bị kết án vì dùng ma túy

Taguchi Junnosuke cũng từng bị bắt vì tàng trữ, sử dụng cần sa cách đây 6 năm

Park Yoochun chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 17 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc huyền thoại DBSK. Sau những năm tháng đầy thành công cùng nhóm nhạc này, Park Yoochun kiện công ty chủ quản SM vì bất đồng trong phân chia thu nhập rồi tách khỏi DBSK để lập nhóm khác có tên JYJ cùng 2 thành viên Jaejoong và Junsu. Bên cạnh ca hát, Park Yoochun còn ghi dấu ấn trên mặt trận diễn xuất khi đảm nhận vai chính trong loạt phim hot như Chuyện Tình Sungkyunkwan, Miss Ripley, Missing You...

Còn Taguchi Junnosuke sinh năm 1985, từng là thành viên của nhóm nhạc đình đám KAT-TUN thuộc công ty giải trí Johnny & Associates. Tới năm 2016, Taguchi rời nhóm và ký hợp đồng với Universal Music để theo đuổi sự nghiệp solo.

Tuy gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp song cả 2 nghệ sĩ đã sụp đổ hình tượng vì scandal

Nguồn: Kbizoom