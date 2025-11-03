Hoa hậu H'Hen Niê xin lỗi

Ngày 1/11, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - chồng Hoa hậu H'Hen Niê - đăng clip "tạo content" lấy sữa mẹ thừa của vợ pha cà phê, mời 4-5 thành viên ekip uống thử. Nhiều người nhăn mặt, nhận xét vị "như thuốc bắc". Clip nhanh chóng vượt 1 triệu view nhưng vấp chỉ trích dữ dội: phản cảm, thiếu tinh tế, tiềm ẩn rủi ro sức khỏe vì sữa mẹ dành riêng cho trẻ sơ sinh.

Tối cùng ngày, Tuấn Khôi gỡ clip và đăng status xin lỗi: "Clip chỉ là khoảnh khắc nghịch ngợm giữa anh em, không ngờ gây hiểu lầm. Mình xin lỗi vì thiếu cân nhắc, sẽ rút kinh nghiệm".

Theo các chuyên gia y tế, sữa mẹ được có thể tạo ra riêng cho trẻ sơ sinh, chứa hàm lượng đường lactose và hormone đặc biệt giúp trẻ phát triển. Với người lớn, việc tiêu thụ sữa mẹ không đem lại lợi ích rõ ràng, thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ như: Nguy cơ lây nhiễm bệnh nếu sữa không được kiểm tra y tế, có thể chứa virus như HIV, viêm gan B, C... Không phù hợp sinh lý tiêu hóa người lớn, dễ gây rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, tiêu chảy hoặc dị ứng. Ngoài ra, ở góc độ xã hội, sữa mẹ là biểu tượng thiêng liêng của tình mẫu tử, nên việc mang sữa của vợ đi mời bạn bè uống bị xem là thiếu tôn trọng và phản cảm.

Vợ chồng H'Hen Niê và Tuấn Khôi

Những ngày qua, nhiều người bàn tán xôn xao về hành động của 2 vợ chồng nàng hậu. H'Hen Niê cũng đăng lời cảm ơn vì những bình luận góp ý và chia sẻ cảm xúc của khán giả. Trưa 3/11, nàng hậu chính thức đăng tải lời xin lỗi trên trang cá nhân. Cụ thể, cô viết

Hen xin phép được chia sẻ đôi lời sau những ngày vừa qua.

Trước hết, Hen thật sự xin lỗi vì những hình ảnh và câu chuyện gần đây của vợ chồng Hen đã khiến mọi người không vui. Hen cũng xin lỗi các anh và gia đình các anh trong video, hi vọng mọi người có thể chấp nhận lời xin lỗi chân thành này từ Hen và anh Khôi. Hen đã đọc các góp ý của mọi người và suy ngẫm rất nhiều. Hen thật sự rất trân trọng.

Thật ra, đây là lần đầu Hen và anh Khôi làm mẹ, làm cha, mọi điều đều còn rất mới mẻ, từ việc chăm con, nuôi con bằng sữa mẹ đến cảm xúc của người mẹ, người cha. Nên vẫn còn rất nhiều thiếu sót, Hen và anh Khôi mong rằng mọi người có thể thông cảm, góp ý để Hen và anh Khôi có thể hoàn thiện và học hỏi nhiều kinh nghiệm quý giá hơn! Vợ chồng Hen đã ngồi lại nói chuyện, ghi nhận những góp ý của mọi người và thừa nhận những sai lầm đã khiến mọi người không vui.

Hen cũng xin lỗi vì bài post trước đó khi Hen chưa đủ suy nghĩ thấu đáo, đơn giản đều xuất phát từ suy nghĩ của một người vợ muốn bảo vệ chồng. Anh Khôi không phải là người nổi tiếng, chưa quen với những áp lực. Hen mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng hơn, để anh cố gắng hoàn thiện bản thân trong hành trình làm chồng, làm cha. Sau khi suy nghĩ chín chắn hơn, Hen xin lỗi vì đó là những phát ngôn chưa phù hợp và Hen không cổ vũ cho những điều không đúng.

Sau những ngày lắng lại, Hen nhận ra rằng vợ chồng Hen đã thiếu kinh nghiệm, thiếu suy nghĩ thấu đáo khi chia sẻ những thông tin, sau khi xem nhiều nhận xét, góp ý rất đáng để suy ngẫm từ các cô chú anh chị. Đây thật sự là bài học quý giá cho cả hai vợ chồng trong hành trình làm cha mẹ!

Một lần nữa, Hen chân thành xin lỗi mọi người vì sự việc này, cảm ơn mọi người đã góp ý, chỉ bảo.

Hen và anh Khôi sẽ rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn, và tiếp tục học hỏi mỗi ngày để trở thành những người cha mẹ tốt hơn, và những người có trách nhiệm hơn trong từng hành động, lời nói.

Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và thông cảm!

Ảnh chụp màn hình

Trước đó, nàng hậu từng lên tiếng: "Cảm ơn tất cả cả nhà đã để lại bình luận và chia sẻ cảm xúc của mình để Hen hiểu là mỗi người đều có cảm xúc riêng. Chân thành và biết ơn vì đã luôn góp ý và thật tình chia sẻ cảm xúc của mình đến Hen. Cảm ơn cả nhà ạ, xin lỗi cả nhà vì đã làm cả nhà không vui, khó chịu vào một ngày cuối tuần như vậy ạ. Chân thành cảm ơn cả nhà đã góp ý".

Nhiều khán giả đã để lại bình luận góp ý cho gia đình H'Hen Niê: "Trong hành trình làm cha mẹ cũng là lần đầu, chính vì sự tò mò bỡ ngỡ và có đôi chút thú vị mới lạ nên 2 vợ chồng đều tìm hiểu tiếp cận những cái mới mà chưa thấu đáo hết hậu quả của việc đùa vui". Tuy nhiên khi biết được và nhận thức chưa phù hợp, vợ chồng hoa hậu đã rút kinh nghiệm và có thêm những bài học áp dụng tốt hơn cho hành trình nuôi dậy con cái sau này.

Tổng hợp