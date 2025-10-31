Thông tin Hương Giang là gương mặt thi Miss Universe 2025 khiến dư luận sôi nổi suốt thời gian qua. Thay vì tổ chức cuộc thi trong nước như thường lệ, ban tổ chức Miss Universe Vietnam quyết định handpick - chỉ định thẳng Hương Giang, động thái khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi về lý do, tiêu chí lựa chọn và cả tính công bằng của quyết định này.

Giữa tâm điểm tranh luận, ông Valentin Trần - Chủ tịch cuộc thi Miss Universe Vietnam - đã có cuộc trò chuyện để chia sẻ rõ hơn về những quyết định phía sau hậu trường. Ông cho biết nguyên nhân cuộc thi trong nước không tổ chức, lý do lựa chọn Hương Giang và đặt ra những kỳ vọng cho đại diện Miss Universe Vietnam năm nay.

Ông Valentin Trần chia sẻ về đại diện Miss Universe Vietnam 2025

Chào ông Valentin Trần. Tại sao năm nay BTC đưa ra quyết định handpick Hương Giang thi Miss Universe 2025?

Ban đầu, chúng tôi muốn tổ chức cuộc thi trong nước để chọn ra Hoa hậu thi quốc tế. Mọi công tác cho cuộc thi được chuẩn bị suốt 6 tháng, từ địa điểm, nhạc hiệu, format cho đến việc chốt ai sẽ làm ban giám khảo. Tuy nhiên vì lý do khách quan nên giấy phép tổ chức cuộc thi khá trễ nên cuối cùng kế hoạch tổ chức không được như ý muốn, điều này chúng tôi lấy làm tiếc.

Dù không tổ chức cuộc thi trong nước nhưng mục tiêu, định hướng để handpick một người thi quốc tế là không khác biệt. Tôi luôn mong muốn sẽ có một cô gái xứng đáng để có kết quả tốt nhất cho nhan sắc Việt ở Miss Universe. Mọi người đã từng rất tự hào khi H’Hen Niê lọt vào top 5, và tôi muốn Việt Nam sẽ có thêm lần tự hào như vậy.

Hương Giang là người chuyển giới đầu tiên ở châu Á thi Miss Universe, và đây là một quyết định tạo nên cột mốc cho nhan sắc Việt. Tôi nghĩ những giá trị cốt lõi mà Miss Universe đang hướng tới rất đúng với những gì Hương Giang xây dựng được. Và từ phía Hương Giang, cô ấy cũng muốn đi thi. Hương Giang có mở lời với tôi về chuyện đi thi nhưng tôi biết điều đó là khó khăn. Và khi Miss Universe Vietnam quyết định handpick thì tôi nghĩ nên tạo cơ hội cho Hương Giang.

Quá trình chuẩn bị giấy tờ pháp lý để Hương Giang thi Miss Universe như thế nào?

Đây không phải lần đầu tiên có người chuyển giới thi Miss Universe. Không chỉ người chuyển giới mà Miss Universe đã cho phép người có gia đình, đã sinh con và giới hạn thêm độ tuổi cho các thí sinh. Tôi cũng mong muốn Miss Universe Vietnam sẽ đi theo hướng đi của cuộc thi quốc tế, nhưng tôi biết đây là câu chuyện khó khăn và cần nhiều thời gian.

Về trường hợp của Hương Giang, chắc chắn trước khi công bố chúng tôi đã có nói chuyện trước với tổ chức Miss Universe, nên không có chuyện cuộc thi quốc tế cấm cản hay có vấn đề pháp lý nào cả. Còn ở Việt Nam, tổ chức Miss Universe Vietnam cũng đã có giấy phép từ Sở Văn hoá cho phép Hương Giang đi thi. Về mặt giấy tờ cho Hương Giang thì chúng tôi đã có đầy đủ trước khi đưa ra quyết định handpick. Tôi cũng biết có những ý kiến tranh cãi từ dư luận nhưng chúng tôi cũng lường trước khó khăn như vậy.

Hương Giang là lựa chọn duy nhất hay Miss Universe Vietnam có cân đo đong đếm các lựa chọn khác?

Như tôi đã chia sẻ ban đầu Miss Universe Vietnam sẽ tổ chức ở trong nước nhưng có lý do khách quan nên không thể thực hiện. Thế nên quyết định handpick người đi thi cũng khá trễ. Chúng tôi khẳng định handpick không nằm trong kế hoạch ban đầu của chúng tôi vì vẫn mong muốn tổ chức cuộc thi như mọi năm nhưng tình hình thực tế không cho phép nên mới quyết định thống nhất đưa ra phương án cuối cùng này. Chúng tôi cân nhắc khá nhiều người xứng đáng nhưng cái tên Hương Giang là đầu tiên.

Điều gì ở Hương Giang khiến Miss Universe Vietnam tự tin cô ấy sẽ mang về thành tích tốt cho nhan sắc Việt?

Đầu tiên Hương Giang là người có hiệu ứng truyền thông rất mạnh, đó là điều quan trọng. Thứ 2, Miss Univese luôn đánh giá những dự án, câu chuyện truyền cảm hứng của thí sinh, nên mình phải tạo project để mang đi nói với thế giới. Nhưng với Hương Giang, cuộc sống và những gì cô ấy làm trong suốt hơn 1 thập kỷ qua chính là dự án cộng đồng mà cô ấy sẽ mang đến Miss Universe 2025, chúng tôi không cần cố gắng để tạo thêm hay tạo mới bất kỳ dự án cộng đồng khác nữa. Cô ấy cứ kể về hành trình của mình là đủ. Thứ 3 là tinh thần mà Hương Giang mang tới. Không chỉ vẻ đẹp bề ngoài mà cô ấy rất thông minh, có câu chuyện và năng lượng để truyền tải với mọi người.

Ông kỳ vọng kết quả của Hương Giang như thế nào? Sẽ cao hơn Kỳ Duyên năm ngoái nhỉ?

Tôi không muốn so sánh giữa Kỳ Duyên với Hương Giang. Năm trước Kỳ Duyên đã mang về thành tích tốt khi lọt top 30 sau nhiều năm. Tôi một lần nữa cảm ơn Kỳ Duyên vì có hành trình rất tuyệt vời. Còn năm nay chắc chắn sẽ khác năm ngoái, Hương Giang không phải Kỳ Duyên, nên sẽ có nhiều điều thay đổi. Còn nói về kết quả thì chắc chắn, khi đã đầu tư đi thi thì ai cũng đặt mục tiêu, ước mơ về một kết quả tốt hơn rồi. Mong muốn của tôi là Hương Giang sẽ vào được top 5.

Bên cạnh yếu tố truyền thông, Hương Giang cũng là gương mặt từng vấp tranh cãi. Ông có nghĩ đó là những rủi ro gây ảnh hưởng hình ảnh và kết quả của Hương Giang ở Miss Universe không?

Tôi nghĩ không chỉ Hương Giang mà bất kỳ ai trong cuộc sống này không thể 100% hoàn hảo, sẽ có mặt tốt và mặt tranh cãi, quan trọng khi lựa chọn mình tập trung đánh giá phần tích cực. Khi quyết định handpick, chúng tôi luôn bám sát mục tiêu phải làm điều gì tốt nhất cho Việt Nam. Miss Universe không chỉ là cuộc thi mà còn là cơ hội để nói với thế giới về hình ảnh một Việt Nam hiện đại và phát triển. Sự xuất hiện của Hương Giang tại Miss Universe mang đến thông điệp Việt Nam là đất nước cởi mở, rất quan tâm đến phụ nữ. Đó mới là mục tiêu đầu tiên của chúng tôi khi chọn Hương Giang.

Có nhiều ý kiến cho rằng việc chọn Hương Giang là một bước đi truyền thông nhằm "giải nhiệt" dư luận, khi Miss Universe Vietnam năm nay không tổ chức cuộc thi. Ông nghĩ sao về nhận định này?

Tôi khẳng định Miss Universe Vietnam rất muốn tạo ra cuộc thi cho mọi cô gái tham gia. Về vấn đề không tổ chức được thì tôi rất thoải mái chia sẻ nguyên nhân, và BTC cũng rất tiếc nuối. Thế nên, không có chuyện chúng tôi lôi Hương Giang để mượn truyền thông của cô ấy khiến mọi người quên đi việc Miss Universe Vietnam không được tổ chức. Từ tháng 4, chúng tôi đã trình bày ý tưởng tổ chức cuộc thi trong nước với Miss Universe thế giới. Chúng tôi đã sẵn sàng mọi thứ nhưng kết quả cuối cùng không như ý, chúng tôi rất buồn.

Trên mạng xã hội xuất hiện lá thư nặc danh đề nghị ban ngành xem xét tính pháp lý của Hương Giang khi thi quốc tế. Phía Miss Universe Vietnam có động thái gì trước việc này?

Chúng tôi đã tìm hiểu về mặt thủ tục và trao đổi với tổ chức Miss Universe trước khi đưa ra quyết định cuối cùng để đáp ứng đúng mong muốn của Miss Universe. Sau đó chúng tôi đã xin phép từ Sở trước khi công bố chính thức. Tôi biết có nhiều người sẽ làm khó và có ý kiến trái chiều về việc lựa chọn Hương Giang đi thi. Những điều đó chúng tôi không thể kiểm soát 100%, nhưng chúng tôi khẳng định khi đã làm đúng thì không phải sợ.

Có tin đồn cho rằng việc lựa chọn Hương Giang là kết quả của "thương vụ ngầm", hoặc vận dụng ảnh hưởng cá nhân để có được suất thi quốc tế. Ông có thể chia sẻ rõ quan điểm của mình về những thông tin này?

Hoàn toàn không có. Chúng tôi lựa chọn Hương Giang vì cô ấy đặc biệt, có kinh nghiệm, có câu chuyện riêng. Đó là những đánh giá để chúng tôi đưa ra quyết định handpick, chứ không dựa trên việc cô ấy có mối quan hệ thân thiết hay từng là nhà sản xuất của Miss Universe Vietnam. Tôi hiểu suy nghĩ của mọi người nhưng không có như mọi người đồn đoán.

Cảm ơn những chia sẻ của ông!