Quách Ngọc Tuyên bị tai nạn

Quách Ngọc Tuyên là diễn viên trưởng thành từ sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Anh được biết tới qua những bộ phim như Giải cứu tiểu thư 3, Giang hồ chợ Mới, Vi Cá tiền truyện, Lật mặt - 48h, Thằng Khờ 4 - Cái Tết của thằng Khờ... Bên cạnh vai trò là một diễn viên, anh còn làm nhà sản xuất phim.

Mới đây, Quách Ngọc Tuyên khiến nhiều sao Việt và khán giả lo lắng khi chia sẻ bị tai nạn xe. Theo lời kể của nam diễn viên, khi đang đi trên đường, xe đi phía trước bất ngờ va chạm khiến cả hai ngã ra đường. Do tình huống diễn ra quá nhanh, Quách Ngọc Tuyên chỉ kịp né người phụ nữ phía trước nhưng xe của anh vẫn va chạm nhẹ và bị văng lên dải phân cách.

Anh chia sẻ: "Đầu giờ chiều nay trên đường đi quay thì sự cố xảy ra, Tuyên đang đi thì xe 2 anh chị phía trước đụng nhau rồi ngã ra, bất ngờ quá không xử lý nhanh được Tuyên chỉ kịp né chị đó, xe thì va chạm xe chị rồi Tuyên văng vào con lươn (dải phân cách - PV).

Trong lúc đó, Tuyên còn nghĩ không được văng ra ngoài Tuyên ơi, rớt xuống là xe lớn lụm liền. Tuyên gồng người lại rồi lật cái bụng xuống, khi dừng lại là Tuyên đang nằm vắt vẻo trên con lươn (dải phân cách - PV), phần mông bên làn xe máy, phần đầu bên làn xe tải, may mắn mặc áo khoác rất dày, áo và quần rách".

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên gặp sự cố giao thông trong quá trình di chuyển đến phim trường

Anh đang điều khiển xe máy thì gặp tình huống bất ngờ khi hai phương tiện phía trước va quẹt và ngã ra đường

Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ gửi lời hỏi thăm như Ốc Thanh Vân, NSƯT Việt Anh, Bình Tinh… Trong bài đăng, Quách Ngọc Tuyên cũng chia sẻ tình trạng của bản thân hiện tại đã ổn định. "Trộm vía trời thương, tổ thương Tuyên không sao, chỉ bị phần mềm thôi. Hiện giờ vẫn đang quay trên đoàn nên mọi người yên tâm nhé. Lúc chiều vào trạm y tế rửa vết thương nó mới đã cuộc đời. Cảm giác tê tái", anh chia sẻ.

Nhiều sao Việt đã để lại bình luận hỏi thăm sức khỏe tới Quách Ngọc Tuyên

Nam diễn viên cho biết may mắn tình trạng sức khỏe vẫn ổn định và đi quay phim ngay sau đó

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống riêng tư của anh cũng nhận được nhiều sự chú ý. Quách Ngọc Tuyên và vợ kém 16 tuổi công khai mối quan hệ vào năm 2019. Sau thời gian chung sống, cả hai có hai con chung, một trai và một gái. Nam diễn viên cho biết cả hai thống nhất sẽ xây nhà cho cha mẹ ở quê trước, sau đó mới tính chuyện cưới hỏi.

Anh chia sẻ: "Tôi hiểu tâm lý phụ nữ, ai cũng mong một lần khoác áo cưới. Nhưng vợ tôi không gây áp lực gì cả. Khi nào kinh tế ổn định, tôi nhất định sẽ tổ chức một đám cưới đàng hoàng để bù đắp cho cô ấy".

Quách Ngọc Tuyên đã có hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật