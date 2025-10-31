Đàm Thu Trang - bà xã doanh nhân Cường Đô La vốn là người kín tiếng, song cuộc sống của cô vẫn luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sau khi kết hôn, người đẹp xứ Lạng được khen ngợi bởi hình ảnh điềm đạm, phong thái sang trọng. Trang cá nhân của cô hiện có lượng theo dõi lớn, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc bên chồng và hai con Suchin và Sutin và thỉnh thoảng có sự xuất hiện của Subeo.

Mới đây, Đàm Thu Trang khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải bài viết lên tiếng về việc bị mạo danh trên mạng xã hội. Theo đó, thời gian qua có nhiều tài khoản giả mạo sử dụng tên, ảnh đại diện của cô để tuyển dụng và lôi kéo người dùng tham gia kiếm tiền bằng cách xem video, thậm chí gắn cả dấu tích xanh để đánh lừa. Trên trang cá nhân, cô bày tỏ: "Gần đây rất nhiều bạn inbox cho Trang và hỏi đây có phải là trang chính chủ của Trang đang tuyển dụng kiếm tiền bằng cách xem video. Trang mong các bạn hãy cảnh giác và thật sự tỉnh táo trước những thông tin giả mạo như thế này. Trang chỉ sử dụng đúng trang cá nhân này là duy nhất. Xin cảm ơn."

Đàm Thu Trang cũng đăng kèm loạt ảnh chụp lại những tài khoản giả mạo đang lan truyền trên mạng để người theo dõi nhận biết và tránh bị lừa. Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác, nhiều bình luận bày tỏ sự bức xúc trước hành vi giả mạo người nổi tiếng để trục lợi. Trước Đàm Thu Trang, nhiều nghệ sĩ Vbiz cũng rơi vào tình huống tương tự.

Đàm Thu Trang bức xúc lên tiếng khi bị mạo danh, trục lợi

Vợ chồng Cường Đô La nhiều lần cảnh báo vì rơi vào tình huống bị lợi dụng uy tín như thế

Sau khi về chung nhà Cường Đô La, Đàm Thu Trang dành hầu hết thời gian để chăm sóc các con và kinh doanh riêng. Mẹ bỉm nhiều lần ghi điểm vì gắn bó thân thiết với bé Subeo. "Cậu cả" cũng luôn có mặt trong hầu hết các dịp quan trọng của gia đình. Đàm Thu Trang từng chia sẻ không bao giờ can thiệp vào việc chồng dạy con. Dù hết mực yêu thương và chăm sóc cho nhóc tỳ nhưng cựu người mẫu cũng thẳng thắn khẳng định Subeo chỉ có một người mẹ duy nhất là Hồ Ngọc Hà.

Dù khá kín tiếng, Đàm Thu Trang vẫn là gương mặt được quan tâm nhờ hình ảnh đẹp và lối sống nhẹ nhàng. Cô thường xuất hiện bên Cường Đô La trong những sự kiện của gia đình, cùng chồng điều hành công việc kinh doanh. Trên mạng xã hội, cô hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư mà chỉ đăng tải những khoảnh khắc bình dị, thể hiện đúng tinh thần phụ nữ hiện đại.

Không còn hoạt động showbiz, Đàm Thu Trang xây dựng hình ảnh một nữ doanh nhân, bà nội trợ hiện đại