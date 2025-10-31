Park Bo Gum bị nêu thẳng tên trong vụ lừa đảo việc nhẹ lương cao 19 triệu 1 giờ?

Chiều 30/10, tờ Xportsnews đưa tin, 1 app bán đồ cũ mới đây đã khiến cộng đồng mạng xứ Hàn xôn xao khi công bố thông tin tuyển dụng với mức lương khó tin. Theo đó, các ứng viên sẽ tham gia buổi phỏng vấn trực tiếp với Park Bo Gum. 3 người trúng tuyển sẽ được làm việc cùng nam tài tử họ Park tại 1 cửa hàng có tên “Tiệm hoa của Park Bo Gum”. Đáng nói, ca làm của mỗi người trúng tuyển chỉ kéo dài 1 giờ đồng hồ nhưng được trả công vô cùng hậu hĩnh - lên tới 1 triệu won (19 triệu đồng).

Ở Hàn Quốc, mức tiền công 19 triệu đồng 1 giờ được coi là khoản thù lao “trên trời”, thậm chí bị xem là khó tin trong bối cảnh thị trường lao động hiện nay. Chính vì lẽ đó, nhiều người dùng mạng đã đặt ra nghi vấn về tính xác thực của thông tin tuyển người có liên quan tới Park Bo Gum. Và theo thông tin từ tờ Xportsnews, không ít netizen nhận định, thông tin tuyển dụng nói trên chỉ đơn giản là 1 mô hình lừa đảo trực tuyến bằng phương thức lợi dụng tên tuổi của Park Bo Gum.

Nhiều người đặt ra nghi vấn thông tin tuyển dụng có liên quan tới Park Bo Gum của 1 app bán đồ cũ là hình thức lừa đảo trực tuyến vì có nhiều điểm phi lý dựa trên bối cảnh thị trường lao động Hàn Quốc hiện nay

Ngay lập tức, truyền thông Hàn đã vào cuộc làm rõ và xác nhận, thông tin tuyển dụng của app bán đồ cũ nói trên là hoàn toàn có thật, không phải hình thức lừa đảo trực tuyến. Thì ra app bán đồ cũ này đang hợp tác với Park Bo Gum và hiện cùng tài tử đình đám xúc tiến nhiều kế hoạch quảng bá thú vị trên các nền tảng mạng xã hội.

Trên trang cá nhân có gần 13 triệu người theo dõi, Park Bo Gum cũng vừa đăng ảnh cửa hàng hoa được nhắc tới trong kế hoạch hợp tác với app bán đồ cũ, chỉ trong thời gian ngắn đã thu hút tới hơn 1 triệu lượt thả tim. Qua đây, 1 bộ phận netizen có thể dập tắt những mối nghi ngờ và lo lắng xung quanh thông báo tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” 19 triệu 1 giờ của app bán đồ cũ.

Park Bo Gum vừa chia sẻ loạt ảnh chụp tại tiệm hoa được đề cập trong thông báo tuyển dụng "việc nhẹ lương cao"

Được biết, app bán đồ cũ thông báo sẽ nhận hồ sơ đăng ký của các ứng viên tới 8 giờ sáng ngày 11/11. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có hơn 100 ngàn người nộp đơn dự tuyển với hy vọng trở thành 1 trong 3 người may mắn được chọn.

Nguồn: Kbizoom