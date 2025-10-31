Cách đây không lâu, "em gái quốc dân" Kim Yoo Jung bất ngờ vướng nghi vấn hẹn hò bạn diễn Kim Do Hoon. Theo đó, trên mạng xã hội Hàn Quốc lẫn Việt Nam đã lan truyền bức ảnh được cho là bằng chứng 2 diễn viên đi du lịch, tận hưởng những phút giây hẹn hò hạnh phúc ở Nha Trang.

Tới chiều 30/10, Kim Yoo Jung vừa đích thân lên tiếng về nghi vấn hẹn hò Kim Do Hoon trong buổi tuyên truyền cho bộ phim Dear X được tổ chức ở Yongsan (Seoul). Cụ thể, mỹ nhân sinh năm 1999 đã phủ nhận nghi vấn yêu đương tài tử họ Kim, đồng thời hé lộ phản ứng của cô khi đọc được tin tức trên báo chí: "Ngay khi tin đồn nổ ra, tôi đã gọi điện cho anh Kim Do Hoon. Khi đó chúng tôi vừa kết thúc lịch trình ở Busan và đang không đi cùng nhau. Ngay khi tiền bối nhấc máy, chúng tôi đã cười liên tục trong vòng 3 phút. Tôi cũng nói chuyện này cho đạo diễn và chú ấy cũng cười rất nhiều cùng 2 chúng tôi. Tôi xem đây là dấu hiệu cho thấy khán giả đang quan tâm đến bộ phim Dear X. Vậy nên, tôi thực sự hy vọng phim sẽ gặt hái được thành tích tốt".

Kim Yoo Jung vừa có những chia sẻ nóng liên quan tới mối quan hệ với tài tử Kim Do Hoon trong sự kiện họp báo cho tác phẩm Dear X

Trước đó không lâu, Kim Yoo Jung - Kim Do Hoon được bắt gặp ở sân bay Cam Ranh, khiến netizen dậy sóng

Nghi vấn Kim Yoo Jung hẹn hò Kim Do Hoon đã chiếm sóng mạng xã hội châu Á suốt thời gian qua

Trước đó, ngay sau khi tin đồn Kim Yoo Jung hẹn hò Kim Do Hoon phủ sóng truyền thông, công ty quản lý của 2 nghệ sĩ đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ. Đại diện cho biết 2 ngôi sao đi du lịch cùng đoàn phim sau khi quay xong Dear X chứ không có chuyện họ hẹn hò riêng tư.

Bất chấp việc Kim Yoo Jung - Kim Do Hoon ra sức chối đây đẩy mối quan hệ, người hâm mộ vẫn tiếp tục "đào xới" lên loạt bằng chứng "lovestagram" cho thấy 2 nghệ sĩ trẻ dường như đang "mập mờ" với nhau. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng những bằng chứng này vẫn chưa đủ sức nặng để kết luận Kim Yoo Jung - Kim Do Hoon "phim giả tình thật".

Người hâm mộ quyết "dí" cặp đôi tin đồn khi tiếp tục soi ra thêm 1 số "lovestagram" của 2 diễn viễn 9X. Nhưng nhiều khán giả phản bác lại rằng, những bằng chứng này chưa đủ sức thuyết phục

Kim Yoo Jung sinh năm 1999, chính thức bước chân vào làng giải trí xứ Hàn khi mới 4 tuổi. Cô nhanh chóng trở thành 1 trong những diễn viên nhí ăn khách nhất xứ kim chi sau khi xuất hiện ở loạt tác phẩm truyền hình nổi tiếng như Dongyi, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời,… Những năm gần đây, Kim Yoo Jung có nhiều vai diễn thành công, gây tiếng vang giúp địa vị trong làng giải trí của cô ngày càng được củng cố, đồng thời thoát mác diễn viên nhí.

Trong khi đó, Kim Do Hoon sinh năm 1998, học khoa phim ảnh - sân khấu của Đại học Chung Ang. Anh từng tham gia 1 số dự án như Tiệm Làm Tóc Fly High Butterfly, Quán Cà Phê Luật,... nhưng với vai trò khá nhỏ. Phải tới vai diễn gây ấn tượng mạnh trong Moving, Kim Do Hoon mới nhận được sự yêu thích từ công chúng và sự công nhận từ giới chuyên môn.

Kim Do Hoon và Kim Yoo Jung hơn kém nhau 1 tuổi

Nguồn: Kbizoom