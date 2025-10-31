Bức ảnh chụp chung của gia đình Lisa (BLACKPINK) gây tranh cãi

Trong khoảng thời gian gần đây, Lisa (BLACKPINK) và các thành viên trong nhóm “hắc hường” đã tổ chức buổi biểu diễn hoành tráng tại quê nhà Thái Lan. Bố mẹ của Lisa đã có mặt tại sự kiện để gặp gỡ, thăm nom con gái, đồng thời ghi lại khoảnh khắc thân mật ở hậu trường. Tuy nhiên, bức ảnh chụp chung của gia đình người đẹp xứ chùa Vàng lại gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Không ít người cho rằng bố dượng người Tây của Lisa đã vượt quá giới hạn khi đụng chạm vào vòng 3 của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực rằng có lẽ đây chỉ là hành động trong lúc vô ý trong lúc sum họp gia đình mà thôi.

Bố mẹ Lisa đến hậu trường để thăm con gái.

Khoảnh khắc gây tranh cãi của bố dượng Lisa.

Trang Sohu cho biết, bố mẹ ruột của Lisa ly hôn khi cô còn rất nhỏ. Sau đó, mẹ của em út nhóm “hắc hường” – bà Chitthip Manobal đã tái hôn với siêu đầu bếp quốc tế người Thụy Sĩ Marco Bruschweiler. Cặp đôi không sinh thêm con mà tập trung chăm sóc, dành hết tình yêu thương cho Lisa. Bố mẹ luôn ủng hộ Lisa theo đuổi đam mê, đưa đón cô đến trường học nhảy mỗi ngày và nhiều lần đến Hàn Quốc thăm con gái.

Được biết, bà Chitthip chính là người truyền cảm hứng cho Lisa theo học âm nhạc và vũ đạo. Thậm chí, mẹ ruột từng nắm giữ tài chính thay Lisa để cô chuyên tâm vào sự nghiệp. Mãi đến khi nữ idol trưởng thành, bà mới chuyển giao lại toàn bộ tài sản cho Lisa tự quản lý. Bà Chitthip là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Lisa, luôn cố gắng xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của ái nữ.

Bên cạnh đó, bố dượng cũng là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời của Lisa. Từ những khoảnh khắc gia đình, có thể thấy được, thành viên nhóm BLACKPINK rất yêu quý bố dượng, thường xuyên ôm hôn thắm thiết. Thế nên, đối với gia đình nữ idol người Thái, hành động đụng chạm của bố dượng có lẽ chẳng có gì là “vượt mức pickleball”, mà chỉ là cách thể hiện tình cảm thông thường trong gia đình.

Dù vậy, cư dân mạng cho rằng, một cô gái xinh đẹp, gợi cảm, lại là nhân vật công chúng như Lisa nên tránh những hành động nhạy cảm như vậy, một phần là tự bảo vệ bản thân mình, phần khác tránh gây những tranh cãi không đáng có trong cộng đồng người hâm mộ.

Lisa vô cùng thân thiết với bố dượng, coi ông như bố đẻ.