Dân mạng không buông tha cho Lisa (BLACKPINK)

Cách đây ít ngày, Lisa (BLACKPINK) gây chú ý khi thực hiện buổi phát sóng trực tiếp với chủ đề về nấu ăn. Bên cạnh những lời khen ngợi từ người hâm mộ, nữ idol sinh năm 1997 bất ngờ phải đối mặt với 1 số bình luận tiêu cực của khán giả. Đáng chú ý, tờ Koreaboo cho hay, 1 bài đăng chê bai Lisa thậm chí đã trở nên viral khắp cõi mạng, thu hút tới 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội X tính tới sáng 23/10.

Trong bài đăng này, người viết không tiếc lời mỉa mai cách em út "Hắc Hường" dùng thìa để vắt chanh: "Cứ tự nhiên đi nào, chỉ là một quả chanh thôi mà, sao lại có hành động như vậy nhỉ?". Dưới bài đăng, 1 số netizen còn chê Lisa giả tạo và làm màu dựa vào biểu cảm của nữ thần tượng khi vắt chanh.





Lisa bất ngờ bị chê giả tạo vì cách vắt chanh và nét mặt khi đang nấu ăn trong nhà bếp

Trên thực tế, không phải ai cũng đồng tình với nhận định của người đăng bài chê bai "rát mặt" Lisa. Phần đông khán giả đã lên tiếng bênh vực nữ ca sĩ 9X khi cho rằng, dùng thìa để vắt chanh là cách thức được sử dụng rộng rãi ở nhiều nơi. Đặc biệt, ở Thái Lan - quê nhà của Lisa, mọi người vẫn thường vắt chanh bằng thìa. Bên cạnh đó, người hâm mộ còn nhấn mạnh, biểu cảm của Lisa khi vắt chanh là hết sức bình thường và không đáng gây tranh luận lớn, bởi lẽ mắt sẽ bị tổn thương nếu để nước chanh bắn vào.

Netizen đồng loạt lên tiếng bênh vực Lisa: "Chỉ trích Lisa chỉ vì cô ấy dùng thìa để vắt chanh, mấy người đó đang nghĩ cái gì vậy?", "Bạn chỉ trích cô ấy đang ‘diễn’ mà chẳng chịu tìm hiểu gì cả. Thực ra đó là cách người Thái hay làm khi vắt chanh đấy", "Lisa không làm gì sai hết. Chúng ta có thể dùng dao, thìa, dĩa, muôi... hay bất cứ thứ gì khác để vắt chanh mà", "Tôi cũng mới được biết người Thái thường vắt chanh giống như cách của Lisa. Bạn có thể đưa Lisa rời khỏi Thái Lan nhưng sẽ không thể loại bỏ chất Thái khỏi cô ấy được", "Không phải chúng ta vẫn thường có biểu cảm như vậy khi vắt chanh hay sao? Ai chẳng sợ bị nước chanh bắn vào mắt"...

Nhiều khán giả khẳng định cách Lisa vắt chanh cũng được áp dụng rộng rãi ở nhiều nơi

Netizen đồng loạt lên tiếng bảo vệ Lisa sau khi nữ idol bị tố giả tạo

Đây không phải lần đầu tiên Lisa bị netizen tố giả tạo trước ống kính máy quay. Hồi tháng 3 năm nay, 1 đoạn video so sánh biểu cảm của Lisa và Rosé khi thưởng thức cánh gà cay trong chương trình Hot Ones bỗng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Theo Koreaboo, từ loạt hành động và biểu cảm trong clip nói trên, Lisa bất ngờ bị tố giả tạo, cố ra vẻ dễ thương. Trong khi đó, Rosé lại được cho là đã có những biểu cảm chân thực khi thực hiện thử thách ăn cánh gà cay. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến bênh vực Lisa khi nhấn mạnh, nữ ca sĩ giỏi ăn cay nên dễ dàng vượt qua thử thách do chương trình Hot Ones đặt ra.

Biểu cảm của Lisa khi thực hiện thử thách ăn cánh gà cay theo cấp độ tăng dần trong chương trình Hot Ones từng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Đáng chú ý, nữ ca sĩ bất ngờ bị tố giả tạo, cố tỏ vẻ đáng yêu khi ghi hình

Trong khi đó, nhiều khán giả lại khen ngợi Rosé vì cho rằng, nữ ca sĩ có biểu hiện chân thực trước ống kính, không cần cố tỏ vẻ dễ thương khi ăn cánh gà cay

Nguồn: Koreaboo