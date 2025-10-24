Tối 23/10, Vogue Thịnh Điển - sự kiện thời trang danh giá và quyền lực nhất Cbiz - đã điễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc), với sự tham dự của 1 nửa giới giải trí Trung Quốc. Là sự kiện thời trang, chính vì vậy, các netizen đã được 1 phen á ố lên tục trước những màn hóa thân độc đáo của các ngôi sao giải trí hạng A nức tiếng của Cbiz. Nhân vật chiếm spotlight nhất bữa tiệc này không ai khác ngoài Mika. Mỹ nam sinh năm 1998 khiến ai nấy choáng váng khi mặc váy cưới lộng lẫy, hóa thân thành cô dâu đi thảm đỏ Vogue Thịnh Điển.

Màn lên đồ phá cách gây sốc "chặt đẹp" dàn minh tinh của Mika nhanh chóng bay thẳng lên top đầu hot search mạng xã hội Weibo. Trên MXH, các khán giả hài hước cho biết họ chưa từng thấy cô dâu nào cơ bắp, lực lưỡng như vậy. Nhiều người còn thắc mắc không biết Mika có thay trang phục khác sau khi đi thảm đỏ hay không, bởi outfit cô dâu này rất khó để anh ngồi cạnh bất kỳ ai vì đối phương chắc chắn sẽ lu mờ trước mỹ nam gen Z. Mặc dù vậy, cộng đồng mạng vẫnh dành nhiều lời khen có cánh cho outfit sáng tạo, mới mẻ của Mika, khác biệt hoàn toàn so với những bộ suit thường thấy của các sao nam. Nhiều người đánh giá Mika là nghệ sĩ có trang phục thảm đỏ ấn tượng nhất Vogue năm nay, khó có ai làm lại được.

Tránh đường cho "cô dâu" Mika tiến vào siêu sự kiện

Mỹ nam gen Z mặc váy cưới quét sạch thảm đỏ Vogue Thịnh Điển

Mika thu hút mọi ống kính khi xuất hiện trên thảm đỏ Vogue Thịnh Điển, với tạo hình "chặt đẹp" cả dàn minh tinh lẫn tài tử tham dự chung sự kiện

Mike mặc cỡ này, ai dám ngồi cạnh anh

Trần đời khán giả mới thấy 1 cô dâu cơ bắp, vạm vỡ đến vậy

Mika sinh năm 1998, nổi tiếng sau khi tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Thanh Xuân Có Bạn 3 vào năm 2021. Anh là cái tên được giới thời trang săn đón khi sở hữu body cơ bắp, thần thái lạnh lùng và khí chất high fashion. Bản thân Mika cũng chẳng ngại khoác lên người các bộ cánh chất chơi, độc lạ khác người. Trước khi gây sốt với hóa thân thành cô dâu, ở Vogue Thịnh Điển năm ngoái, anh vác cả cây vải nặng trịch đến event khiến ai cũng ngỡ ngàng. Thậm chí, trước Thịnh Điển 2024, mỹ nam gen Z đã khiến tổng biên Vogue Lưu Xung hết hồn ngang với ý định "không mặc đồ lên thảm đỏ".

Năm ngoái, Mika vác cả cây vải đi thảm đỏ Vogue Thịnh Điển

Nguồn: Weibo