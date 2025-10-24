Cuộc giải cứu Song Ji Hyo

Tháng 12/2024, Song Ji Hyo tuyên bố ra mắt thương hiệu nội y sau 8 năm chuẩn bị. Vài tháng tiếp theo đó, nữ diễn viên trải qua khoảng thời gian khó khăn khi luôn ở trong tình trạng buôn bán ế ẩm. Tới nay, tình hình kinh doanh đồ lót của Song Ji Hyo trong thời gian gần đây vừa chính thức được tiết lộ, khiến công chúng không khỏi bất ngờ.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn tuyên truyền cho bộ phim Savior vào chiều 23/10, Song Ji Hyo mừng rỡ tiết lộ, công việc kinh doanh đồ lót của cô dạo gần đây rất thuận lợi, số đơn hàng tăng lên vượt bậc so với khoảng thời gian đầu. Nhờ đó, cô đã thoát khỏi được tình cảnh phải đóng cửa công ty. Có thể nói, người tiêu dùng hiện đang ủng hộ sản phẩm nội y do Song Ji Hyo chào bán, và chính họ đã góp phần giải cứu thành công nữ diễn viên trong công việc làm ăn.

CEO Song Ji Hyo hồ hởi khoe về những thành công trong việc kinh doanh đồ lót ở thời điểm hiện tại

Chia sẻ với phóng viên Hàn mới đây, Song Ji Hyo tỏ vẻ lạc quan trước bức tranh kinh doanh của bản thân: “Ban đầu, tôi không thực hiện bất kỳ hoạt động quảng bá nào vì muốn để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Chính trải nghiệm đó đã dạy tôi cách tiếp thị làm sao cho hiệu quả. Tình hình kinh doanh đã cải thiện đáng kể sau khi thực hiện các hoạt động tiếp thị. Tôi không thể tiết lộ con số chính xác, nhưng doanh số bán đồ lót đã tăng rất nhiều so với thời gian đầu. Doanh số hiện đang rất khả quan. Chắc chắn đã có 1 sự cải thiện lớn. Gần đây, tôi cảm thấy đỡ bị áp lực hơn hẳn so với trước đây”.

Cũng trong buổi phỏng vấn, Song Ji Hyo không ngần ngại bày tỏ niềm đam mê đối với kinh doanh: “Tôi dự định tới văn phòng sau buổi phỏng vấn này. Vì tôi đích thân quản lý công ty nên có rất nhiều việc cần phải lo toan. Nếu tôi không khẩn trương phê duyệt mọi thứ, dự án tiếp theo có thể sẽ bị ngừng trệ. Tôi tham gia vào tới hơn 80% công việc trong công ty. Tôi là kiểu người chỉ cảm thấy hài lòng khi trực tiếp tham gia 1 cách chi tiết vào công việc. Kinh doanh là 1 thế giới hoàn toàn khác so với diễn xuất, tôi cần phải tập trung hơn mới được”.

Song Ji Hyo dốc sức cho sự nghiệp kinh doanh nội y và hiện tại đang gặt hái "trái ngọt"

Dù từng trải qua thời điểm suýt phá sản nhưng Song Ji Hyo cảm thấy vô cùng hài lòng với công việc kinh doanh của mình: “Tôi làm mọi việc với tất cả sự chân thành. Không có người đại diện cho công ty. Tôi tự đầu tư tiền của mình và đích thân giám sát từng công đoạn sản xuất. Quá trình này mang lại sự thỏa mãn sâu sắc. Có 1 lĩnh vực mới để thử thách bản thân khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và việc có thể thoát khỏi thói quen lặp đi lặp lại mang lại cảm giác thoải mái cho tôi”.

Còn nhớ hồi đầu năm nay, người hâm mộ từng không khỏi lo lắng khi biết chuyện Song Ji Hyo đối mặt với khoảng thời gian đầy khó khăn sau khi dấn thân vào con đường kinh doanh nội y. Trong 1 tập của chương trình Running Man lên sóng hồi tháng 2, MC quốc dân Yoo Jae Suk cho biết, mỹ nhân họ Song chỉ nhận được 1-2 đơn hàng mỗi ngày kể từ khi ra mắt thương hiệu nội y. MC họ Yoo cho biết thêm Song Ji Hyo đã kiên nhẫn chờ đợi những cơ hội mới nhưng vẫn than thở trước doanh số ảm đạm. Thế nhưng, đến nay người hâm mộ đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến những bước tiến đáng kinh ngạc trong sự nghiệp kinh doanh của nữ diễn viên họ Song.

Yoo Jae Suk để lộ tình hình kinh doanh ế ẩm của Song Ji Hyo trên sóng truyền hình hồi tháng 2 năm nay

Nguồn: Allkpop