Người mang ơn Triệu Lộ Tư suốt đời

Trước kia, Triệu Lộ Tư từng nhiều lần bị “cà khịa” là thua kém đối thủ trời sinh Ngu Thư Hân trong mảng “vượng bạn diễn” (giúp người diễn cùng hot lên). Bởi lẽ, nữ diễn viên Tinh Hán Xán Lạn rất giỏi “hút nhiệt”, thường là người được hưởng lợi nhiều nhất sau mỗi tác phẩm, thậm chí đôi khi còn làm lu mờ cả người tình màn ảnh của mình. Tuy nhiên, giờ đây, Triệu Lộ Tư đã chứng minh, cô không chỉ “nâng cấp” bản thân mà còn giúp đồng nghiệp cùng thăng hoa trong sự nghiệp.

Nhớ lúc trước, bộ đôi Triệu Lộ Tư – Trần Vỹ Đình không được khán giả coi trọng vì sự chênh lệch tuổi tác khá lớn (hơn kém nhau 13 tuổi). Thậm chí, nhiều người còn mỉa mai rằng tài tử họ Trần đã “hết thời” nên mới chấp nhận làm “kép phụ” cho Triệu Lộ Tư. Chẳng ai ngờ, màn bắt tay của họ lại gặt hái thành công không tưởng, đưa cả hai cùng tiến bước. Đặc biệt, Trần Vỹ Đình một lần nữa “nở hoa” trong sự nghiệp trong thời gian dài trầm lắng.

Triệu Lộ Tư - Trần Vỹ Đình.

Trang 163 cho biết, nhờ bộ phim có thành tích đáng nể, Trần Vỹ Đình ngồi vững trong danh sách những nam chính có mức cát-xê 8 triệu NDT (29,6 tỷ đồng). Không chỉ vậy, số người hâm mộ nam diễn viên trên các nền tảng mạng xã hội cũng tăng vọt. Netizen cho rằng nam diễn viên có lẽ phải mang ơn Triệu Lộ Tư suốt đời.

Hiện, Trần Vỹ Đình đang có 40,37 triệu người theo dõi trên Weibo, qua mặt 2 nam thần lưu lượng đình đám là Tiêu Chiến và Vương Hạc Đệ. Bản thân anh cũng nhận được nhiều lời mời đóng phim hấp dẫn, không còn là “anh chú” khiến khán giả lo ngại không hợp với đóng phim chung với nữ diễn viên trẻ như trước kia nữa.

Ngoài ra, nam diễn viên 39 tuổi vừa khiến công chúng phải xao xao khi bất ngờ báo tin có con chung với “thiên thần nội y” Hà Tuệ (Sui He). Mặc dù những người “chèo thuyền” Trần Vỹ Đình – Triệu Lộ Tư có phần tiếc nuối nhưng nhìn chung vẫn dành lời chúc phúc tốt đẹp cho thiếu gia hào môn xứ Cảng.

Sao bộ phim Lão Cửu Môn 10 năm trước, giờ đây, Trần Vỹ Đình mới thực sự gây bão trên màn ảnh.

Còn về phía Triệu Lộ Tư, sau khi xóa sổ tài khoản Weibo 31 triệu người theo dõi, cô dần thoát khỏi những tin đồn “độc hại” vô căn cứ. Thành công của phim cũng khiến nữ diễn viên Rèm Ngọc Châu Sa nhận được nhiều thiện cảm của khán giả. Hiện giờ, Triệu Lộ Tư đang ngồi trên chiếc ghế “nữ hoàng Douyin” với hơn 51 triệu người theo dõi, qua mặt cả nữ “đỉnh lưu” đình đám Địch Lệ Nhiệt Ba.

Chỉ có thể nói là Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đã nâng đỡ cho nhau khi hợp tác, giúp cả hai cùng có thêm một tác phẩm tiêu biểu và gặt hái thành công.

Nguồn: QQ