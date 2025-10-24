Vụ nam ca sĩ chi tiền tỷ "chạy án": Con số thực sự lên tới 50 tỷ đồng!

Năm 2019, Lee Minwoo (Shinhwa) vướng cáo buộc quấy rối tình dục 2 cô gái ở độ tuổi 20. Trong lúc Minwoo bị điều tra, bạn thân nam ca sĩ - 1 biên tập viên truyền hình, tạm gọi là B - đã đề nghị giúp đỡ. Hắn nói mình có quen biết rất nhiều công tố viên cấp cao, đồng thời cam kết rằng Minwoo sẽ được tuyên trắng án nếu đưa tiền hối lộ. Vì nóng lòng làm rõ cáo buộc nghiêm trọng, nam idol này đã đưa cho B số tiền 1,6 tỷ won (29,6 tỷ đồng). Thế nhưng, sự thật là biên tập viên B không quen biết bất kỳ công tố viên nào và cũng chẳng có chuyện hắn "chạy án" cho Minwoo. B đã chiếm đoạt 29,6 tỷ đồng này. Nhưng chưa thỏa mãn, biên tập viên truyền hình tiếp tục lên kế hoạch lừa đảo thành viên nhóm Shinhwa sau khi anh được tuyên trắng án.

Khi hay tin Minwoo được tuyên bố vô tội, B lại tìm tới nam nghệ sĩ và tiếp tục nói dối rằng: "Các công tố viên lại đang muốn kháng cáo để lật ngược bản án của cậu đấy. Cần thêm tiền để dàn xếp". Trong lúc bấn loạn cũng như không hề biết rằng bản thân được tuyên trắng án nhờ vào bằng chứng điều tra chứ không phải dựa vào sự can thiệp của B, Minwoo đã để gã bạn thân lấy đi thêm 1 tỷ won (tương đương 18,4 tỷ đồng) gồm sổ tiết kiệm, khoản vay ngân hàng cùng nhiều món đồ hiệu có giá trị... Như vậy, idol nổi tiếng xứ Hàn đã bị B lừa mất số tài sản có giá trị lên đến 2,6 tỷ won (gần 50 tỷ đồng).

Minwoo nóng lòng chi tiền cho bạn thân "chạy án", ai dè tiền mất tật mang

Lúc nhận ra mình bị lừa đảo, Minwoo đã kiện bạn thân ra tòa. Trong phiên tòa xét xử đầu tiên, B không hề tỏ ra ăn năn hối hận. Hắn phủ nhận tới cùng những cáo buộc hướng về mình. Dù vậy đến cuối cùng, B vẫn bị tuyên phạt 9 năm tù giam, đồng thời phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho Minwoo. Tuy nhiên, biên tập viên B đã quyết định kháng cáo, không đồng thuận với phán quyết do Tòa án quận Nam Seoul đưa ra.

Sau khi bị người bạn chơi chung 20 năm thao túng và lừa sạch tài sản, Minwoo cho biết anh lâm cảnh bi đát, đường cùng đến mức có ý định tử vẫn. Vụ việc khiến anh mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Minwoo mất ngủ nghiêm trọng, thường xuyên bị nói lắp, cảm thấy khó thở và sẽ hành động mất kiểm soát khi nhìn thấy người có ngoại hình na ná gã bạn đốn mạt.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ bị ai đó kiểm soát về mặt tinh thần chứ đừng nói đến tài chính. Hắn nói rằng, nếu hắn muốn tôi bò dưới đất, tôi phải bò. Nếu hắn muốn tôi chết, tôi cũng phải chết. Hắn ta từng yêu cầu tôi và người thân phải đưa cho hắn 200 tỷ won (khoảng 368 tỷ đồng) nếu không hắn sẽ tung tin tôi được trắng án quấy rối tình dục nhờ đi cửa sau. Khi tôi nói tôi không có tiền, hắn ép buộc tôi phải đi vay tiền ngân hàng, rồi lấy đi sổ tiết kiệm và cả con dấu của tôi. Hắn ta như 1 con quái vật. Hành vi đe dọa của hắn khiến tôi mất ngủ nghiêm trọng, bị tổn thương nặng nề từ thể chất cho tới tinh thần. Tôi đã cố gắng chết đi trong khoảng thời gian đen tối đó. Tôi viết di chúc và giao nó cho chị gái. Sau đó, tôi đi đến sông Hàn và định nhảy xuống. Tuy nhiên, tôi đã kịp tỉnh táo và từ bỏ suy nghĩ tự tử", Minwoo kể về chuỗi ngày khốn khổ khi tin nhầm người.

Theo Minwoo, nhờ được gia đình, các thành viên Shinhwa và đồng nghiệp thân thiết trong giới giải trí giúp đỡ, anh đã vượt qua khủng hoảng tâm lý. Giờ đây, nam ca sĩ sinh năm 1979 đã lấy lại tinh thần, sẵn sàng tái xuất showbiz qua các dự án mới trong tương lai.

Nam ca sĩ trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn vì cú sốc bị bạn thân phản bội, lừa tiền và kiểm soát cuộc sống

Minwoo chính thức debut làng giải trí vào năm 1998 với tư cách thành viên của nhóm nhạc đình đám 1 thời Shinhwa. Anh ra mắt solo vào năm 2003 và phát hành nhiều album thành công đạt được thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thắng lợi, nam ca sĩ còn lấn sân diễn xuất, ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Nonstop 5, Haeng Jin…

Nguồn: KoreaBoo