Nhìn ảnh mới của Lưu Diệc Phi mới thấy: Nét tướng “ngậm ngọc trong miệng”, cả đời hưởng phú quý

Trong nhân tướng học Á Đông, có những gương mặt sinh ra đã toát lên vẻ "phú quý trời ban", đó là sự hòa hợp giữa ngũ quan, khí sắc và thần thái. Mới đây, bộ ảnh mới nhất của Lưu Diệc Phi lại một lần nữa khẳng định điều ấy: Khuôn mặt đầy đặn, sống mũi cao vừa phải, ánh mắt sáng như có linh khí và khí chất an nhiên khiến người ta tin rằng, dù không tranh giành, cô vẫn có thể hưởng cuộc sống "ngồi không cũng ăn bát vàng". Đó không chỉ là may mắn, mà là kết tinh của tướng mệnh, tâm tính và phúc đức tích tụ.

Trong sự kiện kỷ niệm 20 năm của Vogue, Lưu Diệc Phi xuất hiện với phong thái khiến cả Cnet dậy sóng. Cô diện chiếc váy haute couture Thu Đông 2025 của Elie Saab, thiết kế lộng lẫy lấy cảm hứng từ ánh sáng và pha lê, tôn lên trọn vẹn bờ vai thon và làn da mịn như sứ. Vẻ đẹp rực rỡ, trẻ trung và quý phái ấy khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến "đại tiểu thư Bạch Tú Châu" trong Kim Phấn Thế Gia - vai diễn đã làm nên danh tiếng của cô hơn 20 năm trước. Điều khiến công chúng kinh ngạc là, thời gian dường như đã quên mất Lưu Diệc Phi. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy vẫn trong trẻo, thanh cao như thuở đôi mươi. Những bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội nhanh chóng trở thành chủ đề nóng: "Lưu Diệc Phi không già đi sao?", "Cô ấy như vừa bước ra từ năm 2003 vậy".

Giữa dàn mỹ nhân trẻ đẹp của sự kiện, Lưu Diệc Phi vẫn nổi bật mà không cần cố gắng không phải nhờ lớp phấn son hay váy áo xa hoa, mà nhờ khí chất của người có tướng phú quý bẩm sinh: Dung mạo không đổi theo năm tháng, thần thái càng ngày càng tỏa sáng. Sự trẻ trung của cô không còn là vẻ đẹp của tuổi trẻ, mà là sức mạnh của người phụ nữ biết giữ tâm an, khí thuận, sống cân bằng. Nhân tướng học gọi đó là "tướng vượng niên" tức là càng trưởng thành, vận khí càng thịnh. Và quả thật, khi nhìn Lưu Diệc Phi trong ánh đèn Vogue, người ta không chỉ thấy nhan sắc không tuổi, mà còn thấy một minh chứng sống cho câu nói: "Phúc tướng không đến từ phấn son, mà từ cách một người gìn giữ bình an trong tâm".

Nhân tướng học quan niệm: "Tâm sinh tướng, tướng do tâm mà hiện". Một người càng an hòa, càng thuần khiết thì nét tướng càng sáng rõ. Nhìn Lưu Diệc Phi trong bộ ảnh mới, điều đầu tiên người ta nhận ra chính là nét tĩnh tại khó ai sánh được. Ở cô không có vẻ gồng lên của người nổi tiếng, mà là khí chất nhẹ nhàng, tự nhiên, khiến ai nhìn cũng cảm thấy dễ chịu. Trong tướng pháp, người có thần thái an nhiên là người sở hữu khí vượng, tướng vượng, tức phúc khí bẩm sinh mạnh mẽ, dễ thu hút quý nhân và vận may.

Gương mặt của cô mang hình điển hình chữ Điền, với phần trán rộng, cằm đầy, gò má tròn mà không nhô, đây là tướng đại phú. Người có tướng mặt như vậy thường sinh ra trong môi trường đủ đầy hoặc sớm gặp quý nhân giúp đỡ. Trán cao sáng, không gồ ghề thể hiện trí tuệ, sự bao dung và khả năng gánh vác vận khí lớn. Trong đời sống, đây là tướng người dù không cần mưu cầu vẫn được người khác tin tưởng, cất nhắc.

Đôi mắt phượng mày ngài chính là điểm quý nhất trên khuôn mặt cô. Ánh mắt dài, đuôi hơi hếch nhẹ, lòng đen nhiều hơn lòng trắng, đó là tướng người vừa thông minh vừa có lòng nhân hậu, "vượng tài và vượng tình". Người có mắt phượng thường có khí chất cao quý, tinh tế, biết điều tiết cảm xúc nên nhân duyên rất tốt. Nhìn vào mắt cô, người ta không chỉ thấy vẻ đẹp mà còn cảm giác yên tâm, đây chính là "nhãn tướng quý nhân", được nhiều người tin tưởng và yêu mến.

Đôi mày cong tự nhiên, đầu mày thanh thoát là biểu hiện của người có phúc tướng trời cho. Theo nhân tướng học, lông mày như dải tơ mềm, đuôi hơi dài quá đuôi mắt là tướng phụ nữ vừa vượng vận tài, vừa tốt với gia đạo. Những người có kiểu mày này sống có tình có nghĩa, gặp được người bạn đời biết trân trọng, cuộc sống hôn nhân an ổn và lâu bền.

Tiếp đến là sống mũi cao vừa phải, đầu mũi tròn, trong tướng học gọi là mũi quý nhân. Đây là dấu hiệu của người biết cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, không tham vọng quá mức, nhưng khi làm việc lại rất chuyên tâm và có uy tín. Với phụ nữ, mũi như vậy còn là "phú tướng", vì biểu trưng cho khả năng tích lũy và giữ tài lộc.

Phần miệng nhỏ nhắn, môi cong nhẹ và hồng hào tự nhiên là tướng "khẩu phúc". Người có tướng miệng như thế thường ăn nói dịu dàng, có duyên, biết tạo cảm tình với người đối diện. Trong cuộc sống, họ được người khác quý mến, nói ra điều gì cũng dễ được lắng nghe và ủng hộ. Nhân tướng học còn cho rằng, môi hồng tự nhiên là dấu hiệu của người có "khí huyết tốt, vận trình dài lâu, hậu vận vững bền".

Cằm tròn đầy đặn hay còn gọi là cằm ngọc lại một lần nữa khẳng định phúc khí. Cằm đầy cho thấy người có hậu vận tốt, tuổi càng cao càng hưởng phúc, sống thọ và sung túc. Với phụ nữ, đây còn là tướng "vượng phu ích tử", biết vun vén, gìn giữ hạnh phúc gia đình và mang lại may mắn cho chồng con.

Tổng thể, khuôn mặt của Lưu Diệc Phi là sự giao hòa giữa mềm mại và kiên định, giữa nét nữ tính và trí tuệ. Cô không có nét đẹp sắc sảo kiểu "tài hoa bạc mệnh", mà là vẻ đẹp an nhiên, sáng trong, tướng mệnh của người "vượng mà không lụy, sang mà vẫn hiền". Những người mang khí chất như vậy, dù không phấn đấu theo nghĩa thông thường, vẫn tự nhiên hút về mình những cơ hội tốt, như dòng nước chảy xuôi gặp biển cả.

Trong giới giải trí nhiều thị phi, Lưu Diệc Phi vẫn giữ được danh tiếng "thần tiên tỷ tỷ" suốt hơn hai thập kỷ, điều đó không chỉ nhờ nhan sắc, mà còn nhờ phúc tướng bẩm sinh và tâm thế không tranh không cầu. Nhân tướng học gọi đây là tướng của người an định, nghĩa là dù cuộc đời có biến động, họ vẫn giữ được vận khí ổn định, không dễ sa sút.

Có lẽ, điều khiến công chúng say mê cô không chỉ là gương mặt đẹp, mà là cảm giác "được gặp người có phúc". Bởi phúc khí thật sự, dù không nói ra, cũng tự tỏa sáng qua ánh mắt, nụ cười và thần thái như cách mà Lưu Diệc Phi đang khiến cả thế giới phải ngước nhìn.