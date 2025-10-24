Nhan sắc Ha Ji Won cũng không thắng nổi thời gian

Sáng 24/10, Ha Ji Won (Hoàng Hậu Ki) đã trở thành tâm điểm bàn tán khắp xứ Hàn khi chia sẻ bức hình mới lên trang Instagram cá nhân có gần 2 triệu người theo dõi. Trong tấm ảnh gây xôn xao, minh tinh họ Ha xuất hiện với diện mạo không trang điểm vô cùng khác lạ, trông tiều tụy hơn hẳn so với thời điểm trước đó vài tháng.

Hình ảnh mới của nữ diễn viên Hoàng Hậu Ki nhanh chóng trở nên viral, thu về hàng chục ngàn tương tác chỉ trong thời gian ngắn. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ vẻ ngạc nhiên vì dụi mắt mãi vẫn không thể nhận ra được sao nữ đình đám sinh năm 1978. Ha Ji Won từng được ca tụng là "mỹ nhân không tuổi" nhưng đến nay cô dường như cũng không thể chiến thắng được sự bào mòn của thời gian và dần lộ dấu hiệu lão hóa. Đáng nói mới chỉ cách đây vài tháng, nữ diễn viên từng chiếm sóng mạng xã hội với loạt ảnh trẻ trung thách thức thời gian, khoe trọn vóc dáng đáng ngưỡng mộ ở tuổi 47.

Diện mạo mới của Ha Ji Won đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ củ sâm. Nhiều khán giả nhận định, nữ diễn viên không thể chiến thắng nổi quy luật của tự nhiên và dần lộ nhiều dấu hiệu lão hóa ở thời điểm hiện tại

Trước đó ít tháng, Ha Ji Won gây sốt khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung hack tuổi. Vóc dáng của nữ diễn viên ở độ tuổi 47 cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng

Bên cạnh những bình luận bày tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn tiếc nuối, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, Ha Ji Won đang giảm cân để chuẩn bị cho vai diễn mới nên mới trông tiều tụy, xuống sắc. Những khán giả này nhận định chỉ cần sao nữ Hoàng Hậu Ki tăng cân, cô sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ nhan sắc vốn có. Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ cũng dành lời khen ngợi cho làn da trẻ trung của Ha Ji Won ở ngưỡng tuổi U50.

Nhiều khán giả lên tiếng bênh vực Ha Ji Won: "Dù sao nữ diễn viên cũng gần 50 rồi, U50 như vậy là đẹp rồi", "Đây là đang giảm cân nên mặt hóp lại chứ Ha Ji Won tăng cân là lại đẹp liền thôi à", "Tôi thấy đẹp ở độ tuổi của nữ diễn viên. Chứng tỏ Ha Ji Won không cần can thiệp 'dao kéo', giờ cô ấy đang dần thay đổi theo quy luật tự nhiên như bao người khác thôi mà"...

Ha Ji Won sinh năm 1978, có tên thật là Jeon Hae Rim. Từ thuở bé, cô đã sở hữu nhan sắc nổi bật hơn so với bạn bè đồng trang lứa và ước mơ trở thành 1 diễn viên. Thế nhưng ban đầu, cô lại được đào tạo để trở thành người mẫu. Tới năm 1996, Ha Ji Won nhận được vai diễn đầu tay trong bộ phim dành cho tuổi teen mang tên New Generation Report: Adults Don't Understand Us. Cô dần trở nên nổi tiếng tại Hàn Quốc nhờ tác phẩm nổi tiếng 1 thời School 2 (1999). Thời gian sau đó, tên tuổi nữ diễn viên vươn xa khắp châu Á nhờ loạt tác phẩm ăn khách như Bí Mật, Khu Vườn Bí Mật, Hoàng Hậu Ki...

Ha Ji Won gây ấn tượng mạnh với công chúng châu Á qua siêu phẩm Hoàng Hậu Ki

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ, cô trở thành 1 trong những nữ diễn viên dẫn đầu làn sóng Hallyu

Nguồn: Weibo, News1