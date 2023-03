KBS từ chối trả cát xê của Ji Chang Wook, Sooyoung và Ha Ji Won?

Vào ngày 15/3, truyền thông Hàn Quốc đưa tin KBS được cho là có mâu thuẫn với các diễn viên trong việc trả thủ lao. Theo đó, KBS chưa thanh toán chi phí phát sóng lại dàn sao Krystal, Ji Chang Wook, Kang Ha Neul, Sooyoung (SNSD), Ha Ji Won, Na In Woo.

Xung đột bắt nguồn từ việc KBS mua phim If You Wish Upon Me, Curtain Call, Crazy Love và Jinxed At First từ các công ty sản xuất. Các bộ phim này được sản xuất bởi công ty bên thứ 3 và bán bản quyền phát sóng cho KBS, nhưng bị đài này từ chối trả phí phát lại theo Đạo luật bản quyền của Hàn Quốc.

Sooyoung, Ji Chang Wook, Krystal, Kang Ha Neul, Ha Ji Won và Na In Woo là những ngôi sao chưa được KBS thanh toán chi phí phát sóng lại

Vì luật bản quyền quy định phí phát sóng do công ty sản xuất chi trả cho diễn viên, nên KBS cho rằng nhà đài không có nghĩa vụ phải thanh toán. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng KBS đang "lách luật" vì lợi ích tài chính của mình. Lý do là bởi luật được ban hành khi các đài truyền hình tự sản xuất phim, thay vì mua phim từ các công ty sản xuất như bây giờ.



Trong khi đó, các đài truyền hình SBS và MBC đều đã trả phí phát lại bất kể nguồn sản xuất của phim. Hiện tại, vụ việc đang là chủ đề được bàn tán xôn xao trên các trang mạng xứ Hàn.

Nguồn: Allkpop