Tranh cãi KBS trình chiếu cảnh hôn của Song Song giữa lúc Song Joong Ki tái hôn, sắp lên chức bố

Vào ngày 3/3, đài KBS đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm phát sóng, quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhân viên làm việc cho đài tham dự. Tại đây, nữ ca sĩ Gummy đã biểu diễn ca khúc You Are My Everything - nhạc phim Hậu Duệ Mặt Trời đình đám. Đây là 1 trong những bộ phim thành công nhất của KBS, vươn tầm ảnh hưởng trên toàn châu Á và khắp thế giới.

Bằng giọng hát da diết, Gummy đã chạm đến mọi trái tim khán giả. Tuy nhiên, phần màn hình LED phía sau lưng cô khiến nhiều người cảm thấy "cấn cấn". Ai ngờ KBS đã trình chiếu cảnh hôn của Song Joong Ki và Song Hye Kyo trong Hậu Duệ Mặt Trời để minh họa cho tiết mục này.

KBS trình chiếu cảnh hôn của Song Song trong tiết mục You Are My Everything của Gummy

Cảnh hôn nổi tiếng của cặp đôi trong Hậu Duệ Mặt Trời

Ngay lập tức, trên mạng xã hội xứ Hàn đã nổ ra những tranh cãi trái chiều. Nhiều người cho rằng hành động của KBS có phần thiếu tinh tế vì Song Song ly hôn đã lâu, Song Joong Ki còn tái hôn và sắp lên chức bố. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng việc nhà đài trình chiếu cảnh phim trên tiết mục nhạc phim là điều hoàn toàn hợp lý, và đó cũng chỉ là màn diễn xuất trong phim.

Còn nhớ vào năm 2016, siêu phẩm Hậu Duệ Mặt Trời đã bùng nổ khắp nơi nhờ nội dung mới lạ, dàn diễn viên tài năng và nhất là "phản ứng hóa học" của cặp đôi chính Song Hye Kyo - Song Joong Ki. Khán giả càng thêm phát sốt khi Song Song "phim giả tình thật" và đi đến hôn nhân vào năm 2017. Tuy nhiên chỉ sau 2 năm, cặp đôi đã "đường ai nấy đi".

Song Song nên duyên từ Hậu Duệ Mặt Trời nhưng ly hôn chỉ sau 2 năm chung sống

Nguồn: Kbizoom