Song Joong Ki hack tuổi thần sầu qua lời kể của diễn viên Cậu Út Nhà Tài Phiệt: Nhìn nam tài tử đứng cạnh "ông nội" là đủ hiểu!

Trong chương trình My Little Old Boy lên sóng tối 26/2, tài tử Cậu Út Nhà Tài Phiệt - Kim Nam Hee - xuất hiện với vai trò khách mời và chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này. Đáng chú ý, nam diễn viên sinh năm 1986 nhắc tới Song Joong Ki theo một cách đặc biệt. Trong phim Cậu Út Nhà Tài Phiệt, Kim Nam Hee đảm nhận vai Jin Sung Joon - anh họ Jin Do Joon (Song Joong Ki). Đáng nói, khoảng cách tuổi của 2 ngôi sao lại khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng.

"Thì ra anh Joong Ki lớn tuổi hơn tôi. Anh ấy đúng là siêu trẻ luôn. Tôi từng nghĩ mình và anh Joong Ki có thể bằng tuổi nhau, nhưng hóa ra anh ý hơn tuổi tôi. Mà tôi năm nay cũng 37 tuổi rồi", nam diễn viên Kim Nam Hee kể lại trong sự ngỡ ngàng. Sau khi nghe được những chia sẻ từ Kim Nam Hee, dàn cast My Little Old Boy liền an ủi nam diễn viên: "Thực ra cậu trông không dừ một chút nào. Tất cả là do Song Joong Ki quá trẻ thôi".

Kim Nam Hee khen ngợi diện mạo hack tuổi của Song Joong Ki

Cũng tại show My Little Old Boy, Kim Nam Hee có nhiều tiết lộ thú vị về nam diễn viên Lee Sung Min - người đảm nhận vai ông nội Jin Do Joon (Song Joong Ki) trong Cậu Út Nhà Tài Phiệt. Tài tử họ Kim cho biết Lee Sung Min vốn không phải người hài hước như vẻ bề ngoài: "Những câu chuyện của chú Sung Min chẳng hài hước lắm đâu, nhưng chúng tôi cứ phải cười ngặt nghẽo vì chú ấy là tiền bối mà".

Nam diễn viên họ Kim có tiết lộ gây bất ngờ về Lee Sung Min

Từ lời khen "có cánh" Kim Nam Hee dành cho Song Joong Ki, cư dân mạng xứ kim chi bỗng "đào" lại loạt ảnh tài tử họ Song bên đồng nghiệp để kiểm chứng độ trẻ trung của anh. Trong đó, những hình ảnh của Song Joong Ki và "ông nội" Lee Sung Min thu hút nhiều sự chú ý hơn cả.

Ngoài đời, tài tử họ Song kém tiền bối Lee Sung Min 17 tuổi, nhưng ở trên phim Cậu Út Nhà Tài Phiệt, 2 ngôi sao lại hóa thân thành 1 cặp ông cháu. Nhờ diện mạo hack tuổi, Song Joong Ki đã hoàn thành xuất sắc vai diễn. Và trong loạt ảnh ở ngoài đời, tài tử sinh năm 1985 cũng luôn gây ấn tượng mạnh nhờ visual trẻ trung mỗi khi xuất hiện chung khung hình với tiền bối Lee Sung Min.

Chiêm ngưỡng diện mạo trẻ trung của Song Joong Ki bên "ông nội" Lee Sung Min, công chúng mới hiểu vì sao Kim Nam Hee lại tán dương ngoại hình tài tử họ Song đến như vậy

Được biết, Song Joong Ki kém Lee Sung Min 17 tuổi

Nguồn: Kbizoom, Osen