Bài đăng của Song Joong Ki bỗng hóa "bãi chiến trường": Lý do vì Song Hye Kyo hay do chính nam tài tử?

Mới đây, Song Joong Ki đã khiến dân tình náo loạn khi đăng loạt ảnh check-in tại Hungary. Được biết, anh và bà xã Katy Louise Saunders đến đây để quay phim My Name is Loh Kiwan. Theo báo chí xứ Hàn, chính bà xã chụp ảnh cho Song Joong Ki. Ngoài ra còn có thông tin nghi vấn cặp đôi đang tận hưởng thời gian trăng mật tại nhà tân hôn mua ở châu Âu. Vụ việc gây tranh cãi rầm rộ đến mức công ty quản lý của nam diễn viên phải lên tiếng.

Phần bình luận bài đăng này thậm chí đã trở thành "bãi chiến trường" của những bình luận nháo nhào pha trộn giữa chúc mừng, ủng hộ và chê bai, mạt sát Song Joong Ki. Vì đâu lại mọi chuyện lại trở thành như thế này?

Bài đăng của Song Joong Ki trở thành "bãi chiến trường" của những bình luận trái chiều

Fan cuồng của cặp đôi Song Song

Song Hye Kyo và Song Joong Ki từng là cặp đôi hot nhất nhì châu Á, trước khi "đường ai nấy đi" vào năm 2019. Sau đó, fan của 2 ngôi sao không ngừng công kích, đổ lỗi cho nhau trên mạng xã hội. Tuy nhiên cũng có 1 bộ phận fan không ngừng mong mỏi cặp đôi sẽ trở về bên nhau.

Thậm chí, bộ phận fan này trở nên cực đoan, không chịu từ bỏ chấp niệm ngay cả khi Song Joong Ki đã tái hôn với Katy Louise Saunders. Điều này đã dẫn đến việc những fan này không ngừng công kích Song Joong Ki trên trang cá nhân của anh, đặc biệt trong bài viết mới nhất, thái độ của bộ phận fan này càng trở nên nhạy cảm và đầy công kích.

Nhiều fan vẫn ôm "chấp niệm" về Song Song...

... nên không thể chấp nhận sự thật rằng Song Joong Ki đã là chồng của Katy Louise Saunders

Người qua đường mất thiện cảm với Song Joong Ki

Song Joong Ki là diễn viên có hình tượng đẹp và được công chúng yêu thích. Thế nhưng, trong vài năm trở lại đây, nam thần Cậu Út Nhà Tài Phiệt bỗng vướng hàng loạt tranh cãi liên quan đến đời tư, khiến 1 bộ phận công chúng đã dần có cách nhìn khác về nam diễn viên.

Tranh cãi đầu tiên đó chính là nghi vấn Song Joong Ki “dựa hơi” Song Hye Kyo. Nếu như đại mỹ nhân họ Song đã nổi tiếng từ đầu những năm 2000 thì phải đến năm 2016, tên tuổi Song Joong Ki mới bùng nổ nhờ Hậu Duệ Mặt Trời. Tin tức hẹn hò, kết hôn càng khiến Song Joong Ki thêm nổi tiếng. Điều này khiến netizen đặt ra câu hỏi, phải chăng bên cạnh nỗ lực thì Song Joong Ki cũng phải nhờ đến danh tiếng của Song Hye Kyo để có được như ngày hôm nay.

Danh tiếng Song Joong Ki bùng nổ sau siêu phẩm Hậu Duệ Mặt Trời đóng cặp cùng Song Hye Kyo

Việc nam diễn viên liên tục có động thái lạ khi vợ cũ có biến, gia đình anh "cà khịa" Song Hye Kyo càng khiến Song Joong Ki thêm mất điểm trong mắt khán giả. Hành động Song Joong Ki đột ngột công bố hẹn hò, kết hôn và lên chức bố cũng bị cho là giật spotlight của Song Hye Kyo với bộ phim mới The Glory.

Không những vậy, cựu phóng viên giải trí Lee Jin Ho còn hé lộ, Song Joong Ki quen Katy Louise Saunders chỉ 5-6 tháng sau khi ly hôn Song Hye Kyo. Điều này khiến nhiều người cảm thấy nam diễn viên có phần quá vội vàng trong việc đi tìm hạnh phúc mới.

Song Joong Ki thông báo kết hôn...

... ngay giữa lúc Song Hye Kyo trở lại thành công với The Glory

