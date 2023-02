Song Joong Ki và vợ bầu đang tận hưởng tuần trăng mật trong nhà tân hôn mua tại châu Âu?

Song Joong Ki và bà xã Katy Louise Saunders đang ở Hungary để quay phim mới My Name is Loh Kiwan. Mới đây nhất, tài tử đình đám đã "chiêu đãi" fan bằng loạt ảnh sống ảo lung linh, được cho là do chính tay bà xã Katy chụp.

Loạt ảnh trên đã gây bão mạng xã hội và làm dấy lên nhiều suy đoán xung quanh. Nhiều phương tiện truyền thông của Hàn Quốc đưa tin rằng cặp đôi đang tận hưởng tuần trăng mật tại ngôi nhà tân hôn mua ở châu Âu. Những bài báo này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo độc giả.

Truyền thông Hàn Quốc suy đoán Song Joong Ki và bà xã cựu diễn viên...

... đang tận hưởng thời gian tân hôn tại ngôi nhà mua ở châu Âu

Đáp lại điều này, công ty quản lý của tài tử - HighZium Studio - đã trả lời với Xports News: "Thật khó để xác nhận vì đó là vấn đề cá nhân của nghệ sĩ".

Ngay lập tức, chia sẻ của công ty quản lý đã lên top 1 cổng thông tin Naver, chứng minh sức nóng của đôi vợ chồng Song Joong Ki - Katy Louise Saunders.

Trước đó, trong thông báo kết hôn, công ty quản lý của Song Joong Ki cho biết vợ chồng nam diễn viên sẽ dành thời gian sống ở cả Hàn Quốc và châu Âu. Tại Hàn Quốc, cặp đôi đang ở tại biệt thự trị giá 20 tỷ won (380 tỷ đồng) của Song Joong Ki tại khu Itaewon. Bố mẹ của Katy Louise Saunders cũng sống tại đây để thuận tiện chăm sóc cho con gái đang mang thai.

Chỉ cách đây vài ngày, Song Joong Ki và bà xã đã gây náo loạn khi xuất hiện tại sân bay để khởi hành sang Hungary

Song Joong Ki không rời Katy Louise Saunders và cún cưng nửa bước

Nguồn: Xports News