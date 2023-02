Song Joong Ki qua ống kính của vợ bầu: Lung linh khó tin, nhìn biểu cảm là biết anh đang chìm trong hạnh phúc

Chiều 19/2, Song Joong Ki chia sẻ lên Instagram cá nhân những hình ảnh mới không kèm chú thích. Theo Mydaily, nam tài tử đình đám hiện đang ở Hungary để quay phim My Name is Loh Kiwa, và những bức hình nói trên được chụp tại quốc gia châu Âu này. Bà xã Katy Louise Saunders cũng đi theo anh tới Hungary.

Tờ Kyung Hyang cho hay Katy chụp những tấm ảnh sống ảo này giúp tài tử Hậu Duệ Mặt Trời, nên đó chính là lý do vì sao cô không lộ diện.

Qua ống kính của vợ bầu, Song Joong Ki vô cùng thư thái, hạnh phúc. Trong hình, anh ôm bé cún Nala vào lòng, đồng thời muốn dành 1 nụ hôn cho thú cưng. Thế nhưng, bé cún lại khước từ nụ hôn từ anh chủ, khiến người hâm mộ cảm thấy vô cùng thích thú.

Song Joong Ki chia sẻ loạt ảnh do bà xã chụp. Chứng kiến nam tài tử đình đám vui đùa cùng bé cún cưng, khán giả bỗng thấy bình yên đến lạ

Anh cũng chia sẻ thêm bức hình ghi lại cảnh miền quê Hungary

Bên khung cửa sổ lung linh những tia nắng rực rỡ, visual điển trai của nam tài tử càng được tôn lên vài phần.



Khán giả ngỡ ngàng vì không thể ngờ cựu diễn viên lại có khả năng chụp ảnh điêu luyện đến vậy. Qua ống kính của Katy, căn phòng bỗng biến thành địa điểm sống ảo trong mơ. Chắc hẳn cô phải yêu chồng nhiều lắm nên mới có thể chụp được những khung hình lung linh đầy tính nghệ thuật, khiến công chúng trầm trồ. Từ biểu cảm trên gương mặt Song Joong Ki có thể thấy anh đang chìm đắm trong những tháng ngày hạnh phúc.

Chiều 16/2, Song Joong Ki và bà xã có mặt tại sân bay Incheon để đón chuyến bay sang Hungary. Bé cún Nala là "người bạn đồng hành đặc biệt" với cặp đôi trong chuyến đi lần này

Cặp đôi tuyên bố kết hôn cách đây khoảng 3 tuần

Nguồn: Kyung Hyang