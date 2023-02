Song Joong Ki lần đầu lên tiếng về tin đồn vợ người Anh từng kết hôn và có con riêng, nhưng phản ứng của nàng mới đáng cảm phục

Sáng 23/2, tạp chí GQ gây sốt khi công bố bài phỏng vấn độc quyền với nam thần Cậu Út Nhà Tài Phiệt - Song Joong Ki. Qua bài phỏng vấn, nam tài tử lần đầu lên tiếng về những tin đồn vây quanh bà xã Katy Louise Saunders. Không chỉ vậy, tài tử đình đám còn dành cho vợ nhiều lời khen "có cánh", khiến người hâm mộ của cặp đôi quắn quéo.



Theo đó, Song Joong Ki lên tiếng bác bỏ tin đồn Katy từng kết hôn, có con riêng. Anh rất tức giận trước những tin đồn thất thiệt: "Lúc đầu tôi thấy không sao cả vì dù sao đó cũng là cuộc sống mà. Dù mọi người có nói thế nào thì tình yêu của chúng tôi cũng không thay đổi. Nhưng rồi loạt tin đồn nực cười cứ đua nhau xuất hiện, và điều này khiến tôi rất tức giận".



"Không phải tin đồn nào cũng đúng. Nói chính xác thì chỉ có mỗi thông tin về ngôi trường đại học của Katy là đúng thôi. Tôi phẫn nộ lắm nhưng Katy ở bên nói với tôi rằng 'Anh không cần tức giận với những người đó'. Thật khó để diễn tả đầy đủ nhưng cô ấy giúp tôi nhìn mọi việc theo hướng tích cực hơn và giúp tôi cân bằng cảm xúc", nam tài tử chia sẻ thêm.

Song Joong Ki phủ nhận những tin đồn thất thiệt vây quanh bà xã người Anh

Song Joong Ki còn dành nhiều lời khen ngợi cho Katy: "Tôi trở thành người tốt hơn nhờ Katy. Nếu phải miêu tả Katy là người thế nào, tôi chỉ có thể nói Katy cực tốt đến mức tôi có thể kể mọi chuyện về cô ấy. Katy giúp tôi tự tin hơn trong cuộc sống. Mỗi khi tôi có suy nghĩ gì, cô ấy đều thuyết phục rằng mọi thứ tôi nghĩ đều đúng. Katy còn tình cảm vỗ về tôi rằng cô ấy cũng có suy nghĩ giống hệt tôi".



Trong bài phỏng vấn, Song Joong Ki tiết lộ vào hôm đăng ký kết hôn, mình đã cùng bà xã tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn. Vào ngày hôm đó, anh tới trường quay phim mới My Name Is Loh Kiwan để đọc kịch bản. Sau khi kết thúc công việc, tài tử Cậu Út Nhà Tài Phiệt cùng vợ đi ăn tối, tận hưởng bầu không gian hạnh phúc.

Song Joong Ki ca ngợi Katy hết lời trên tạp chí, còn hé lộ luôn về buổi hẹn hò lãng mạn với cô

Cuối cùng, nam tài tử chia sẻ về cảm xúc sau khi vợ anh có thai: "Tôi từng nói trong các bài phỏng vấn trước kia về mục tiêu trong cuộc sống của mình, đó là kết hôn và có con. Nên giờ đây, tôi có nhiều cảm xúc đan xen vừa háo hức nhưng cũng có chút lo lắng. Nhưng tôi đang cố gắng không quá phấn khích".



Nguồn: GQ