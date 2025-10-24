Tăng Thanh Hà khác lạ ở tuổi 39

Mới đây, trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà đã đăng tải bộ ảnh mới nhân dịp đón tuổi 39. Bà xã Louis Nguyễn vô cùng giản dị khi diện áo đen kết hợp quần jeans, tóc xõa tự nhiên và trang điểm nhẹ nhàng. Từ trang phục đến concept bộ ảnh sinh nhật khá đơn giản nhưng lột tả được hết vẻ đẹp mặn mà, sang trọng đúng chất "ngọc nữ" của showbiz Việt.

Tăng Thanh Hà khoe nhan sắc mặn mà khi đón tuổi 39

Trong dịp đón tuổi mới, Tăng Thanh Hà cũng trải lòng về những thay đổi từ ngoại hình cho đến suy nghĩ sau hành trình làm mẹ. Cô thừa nhận sự thay đổi khác lạ rõ nhất so với thời trẻ và không chịu rời đi chính là đôi mắt. "Ngọc nữ" trải lòng: "Sáu tháng từ ngày lên chức làm mẹ, đôi 'mắt sâu' này bắt đầu xuất hiện. Trộm vía cả ba lần mang thai, cơ thể mình 2 tháng là đâu lại vào đó chỉ có đôi mắt sâu là kiên trì ở lại, như một dấu ấn không chịu rời đi.

Mình dần học cách làm quen với nó, nhìn nó như một kiệt tác của hành trình làm mẹ. Và cũng từ đó, mình nhận ra rằng khi chúng ta lớn lên, cơ thể và gương mặt sẽ thay đổi không phải đẹp hơn hay xấu đi, mà là trở nên khác biệt và mang một vẻ đẹp rất riêng của sự trãi nghiệm. Ai rồi cũng có một 'phiên bản' của đôi mắt sâu ấy là dấu vết của hành trình, của yêu thương và của những ký ức để nhớ.

Mình học cách yêu chính mình và đón nhận những thay đổi ấy bằng lòng biết ơn. Bởi đã đi qua bao năm tháng buồn vui đủ đầy, cơ thể này cũng xứng đáng mang theo những dấu vết để nhớ, như những dấu mốc của một hành trình đã đi qua. Hôm nay mình bước sang một tuổi mới. Mình không nhớ năm nay mình bao nhiêu tuổi. Chỉ biết là mình đang ở một giai đoạn thật đẹp của cuộc đời, tự do tự tại, biết ơn vì mọi điều mình đang có và vẫn còn rất háo hức với chặn đường phía trước".

Tăng Thanh Hà chấp nhận đôi mắt sâu chính là sự thay đổi khác lạ, là "kiệt tác" sau hành trình làm mẹ

Không còn là nét non trẻ của ngày xưa, Tăng Thanh Hà ở hiện tại toát lên vẻ đẹp của sự trưởng thành. Trải qua hơn một thập kỷ kể từ ngày rút lui khỏi showbiz, Tăng Thanh Hà vẫn luôn giữ được sức hút đặc biệt, vừa có nét gần gũi lại vừa sang trọng. Có thể nhan sắc của "ngọc nữ" thay đổi theo thời gian nhưng khó ai có thể phủ nhận rằng Tăng Thanh Hà vẫn khiến người khác phải xuýt xoa bởi sự mặn mà và thần thái cuốn hút.

Dù thay đổi nhưng khó có thể phủ nhận Tăng Thanh Hà ngày càng cuốn hút, mặn mà

Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn và rút lui khỏi showbiz, sau đó cô gần như vắng bóng trên màn ảnh. "Ngọc nữ màn ảnh" bước vào hành trình làm mẹ, chăm lo cho gia đình và công việc kinh doanh riêng.

Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường: đi làm vườn, nấu ăn, đi chơi cùng gia đình - tất cả đều mang màu sắc nhẹ nhàng nhưng đầy năng lượng, khí chất khó lẫn vào đâu. Thay vì chạy theo tiêu chuẩn làm đẹp sắc sảo hay "trẻ hoá" quá mức, visual hiện tại của Tăng Thanh Hà là sự dung hòa giữa thanh lịch, khỏe khoắn và phong thái tự tin.