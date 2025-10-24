Bạn gái mới MCK: Thủ khoa Sân khấu Điện ảnh, visual lẫn body "chiến đét" thua gì tlinh!

Những ngày qua, drama MCK thay mặt bạn gái từ chối hợp tác với brand thời trang của Wxrdie khiến cõi mạng dậy sóng. Chỉ 1 câu "Người yêu anh không mặc đồ xấu đâu em ơi", MCK không chỉ làm netizen bàn tán mà còn tò mò lùng sục danh tính "nửa kia" của nam rapper là ai.

Bạn gái của MCK tên là Lê Thị Phương Anh, hay còn được biết đến với nickname Fen Le, sinh năm 1999 tại Hà Nội. Cô là gương mặt nổi bật trong giới sáng tạo hình ảnh, được biết đến với gu thẩm mỹ và cá tính rất riêng.

Fen Le từng gây chú ý khi đỗ thủ khoa chuyên ngành Nhiếp ảnh Nghệ thuật tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 2018, với số điểm đầu vào gần như tuyệt đối.

Bạn gái của MCK là Thủ khoa chuyên ngành Nhiếp ảnh Nghệ thuật của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Trái với hình ảnh nhẹ nhàng, ngọt ngào như nhiều hot girl mạng xã hội khác, bạn gái mới của MCK gây ấn tượng bởi phong cách hơi hướng cá tính. Fen Le có gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc cùng thần thái lạnh lùng, cuốn hút. Phong cách trang điểm của Fen Le thiên về tone Tây, nhấn mạnh phần eyeliner sắc sảo và bờ môi đầy đặn.

Trên trang cá nhân, Fen Le thường xuất hiện với những outfit táo bạo, tôn triệt để lợi thế hình thể. Cô sở hữu body săn chắc, vòng eo thon gọn và đôi chân dài, hình thể "chiến" không kém cạnh bất kỳ mỹ nhân Vbiz nào. Từ streetwear bụi bặm đến những bộ váy ôm sát, Fen Le đều biết cách biến hóa linh hoạt để thể hiện cá tính riêng.

Fen Le sở hữu gương mặt sắc sảo, chuộng phong cách cool girl vừa lạnh lùng nhưng không kém phần quyến rũ

Gu thời trang và body "chiến đét" của bạn gái MCK

Người yêu MCK có gu thời trang nổi bật và gout nghệ thuật độc đáo. Những shoot ảnh cô tự chụp hoặc xuất hiện trong khung hình của MCK đều toát lên sự phóng khoáng, nổi loạn nhưng vẫn tinh tế - tương đồng với cá tính âm nhạc của nam rapper.

Fen Le có hơn 28 nghìn người theo dõi trên Instagram. Cô sở hữu thương hiệu thời trang riêng và là gương mặt được giới trẻ yêu thích nhờ phong cách vừa phóng khoáng, vừa gợi cảm.

Fen Le có lượng người theo dõi kha khá trên MXH

Bạn gái MCK còn là chủ brand thời trang cực nghệ được giới trẻ yêu thích

Vừa qua, MCK vừa khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi công khai loạt ảnh cực thân mật bên Fen Le. Trong ảnh, cả hai cùng chụp qua gương, ăn diện ton-sur-ton cực nghệ. Nam rapper đặt tay lên đầu và dành ánh mắt tình tứ cho "nửa kia".

Không những vậy, đính kèm bài đăng ngọt ngào là bức ảnh MCK ngồi tựa lưng trên vỉa hè, phía sau là bức tường vàng rực nổi bật với dòng chữ "Ngồi ở đây sẽ có người yêu".

MCK và Fen Le công khai hẹn hò

Vừa công khai chuyện tình cảm không lâu, MCK khiến mạng xã hội rùm beng khi công khai chê thẳng brand thời trang của Wxrdie - người yêu tlinh. Theo đó, MCK đã đăng tải ảnh chụp ảnh hình tin nhắn đại diện thương hiệu thời trang do Wxrdie thành lập ngỏ ý mời Fen Le hợp tác cho chiến dịch quảng cáo mới. Lời mời được phía brand của Wxrdie gửi đi vào ngày 20/10. Người yêu của MCK vẫn chưa phản hồi.

Đến rạng sáng 23/10, MCK bất ngờ có động thái được cho là "trả lời thay bạn gái" khi tag thẳng brand của Wxrdie vào story của mình. Nam rapper gây dậy sóng khi chê bai brand thời trang của Wxrdie: "Người yêu anh không mặc đồ xấu đâu em ơi". Story của MCK gây tranh cãi trái chiều dữ dội trên MXH.

Mối quan hệ của MCK và Wxrdie là đề tài được cư dân mạng bàn luận nhiều năm qua. Wxrdie từng là anh em chơi chung nhóm với MCK và bạn gái tlinh. Tuy nhiên, đến đầu tháng 11/2021, MCK và tlinh đã thông báo đường ai nấy đi. Sau đó, Wxrdie trở thành bạn trai mới của tlinh. Từ ngày hẹn hò với tlinh, Wxrdie cũng không còn được bắt gặp xuất hiện với MCK.

MCK thẳng thừng từ chối giúp bạn gái, còn công khai chê brand thời trang của Wxrdie