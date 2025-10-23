MCK công khai bạn gái mới sau tlinh!

Sau thời gian dài giữ kín chuyện tình cảm, rapper MCK vừa khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi đăng tải loạt ảnh cực thân mật bên một cô gái lạ. Trong ảnh, cả hai cùng chụp qua gương, ăn diện ton-sur-ton cực nghệ. Nam rapper đặt tay lên đầu và dành ánh mắt tình tứ cho "nửa kia".

Không những vậy, đính kèm bài đăng ngọt ngào là bức ảnh MCK ngồi tựa lưng trên vỉa hè, phía sau là bức tường vàng rực nổi bật với dòng chữ "Ngồi ở đây sẽ có người yêu". Dù không ghi chú gì thêm nhưng loạt chi tiết trên cũng đủ để hiểu mối quan hệ đặc biệt giữa cả hai.

Ngay sau khi hình ảnh được chia sẻ, danh tính cô gái nhanh chóng được dân mạng "truy tìm". Được biết, bạn gái của MCK là Lê Thị Phương Anh, hay còn được biết đến với biệt danh Fen Le, sinh năm 1999 tại Hà Nội. Cô là gương mặt nổi bật trong giới sáng tạo hình ảnh, từng là Thủ khoa chuyên ngành Nhiếp ảnh Nghệ thuật của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 2018 với điểm thi đầu vào gần như tuyệt đối.

Trên mạng xã hội, Fen Le có hơn 28 nghìn người theo dõi trên Instagram. Cô sở hữu thương hiệu thời trang riêng và là gương mặt được giới trẻ yêu thích nhờ phong cách vừa phóng khoáng, vừa gợi cảm.

MCK tên thật Nghiêm Vũ Hoàng Long, sinh năm 1999. Anh nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Rap Việt. Ở Rap Việt mùa 1, MCK được các huấn luyện viên đánh giá cao khả năng chơi rap melody với loạt hit bắt tai như Giàu vì bạn sang vì vợ, Va vào giai điệu này, Dân chơi xóm. Dù không trở thành quán quân hay á quân nhưng sau cuộc thi, MCK lại khá bùng nổ với nhiều sản phẩm "triệu view".

Sau Rap Việt, MCK gây dấu ấn với nhiều sản phẩm âm nhạc. MCK từng là bộ đôi ăn ý cùng tlinh, với những bản nhạc ngẫu hứng viral khắp mạng xã hội. Tuy nhiên, cả hai sớm chia tay và có định hướng riêng. Đến lúc này, âm nhạc MCK thực sự thăng hoa. MCK chuyên về melodic rap/Rn'B. Anh có nhiều sản phẩm được chú ý như Anh đã ổn hơn, Đìu anh luôn giữ kín trong tym (với tlinh), Mộng yu (với Amee), Đánh đổi, Buồn hay vui (kết hợp với Obito) hay album 99%.

Trước đó, MCK từng có chuyện tình tốn nhiều giấy mực với tlinh. Cả hai quen nhau khi cùng tham gia Rap Việt mùa đầu tiên năm 2020, nhanh chóng trở thành "cặp đôi vàng" của làng nhạc underground. Thời điểm đó, MCK và Tlinh không ngại công khai tình cảm. Họ cùng nhau xuất hiện trên sân khấu, trong các dự án âm nhạc và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 11/2021, không ít khán giả hụt hẫng khi cặp đôi tuyên bố đã "đường ai nấy đi" sau hơn 1 năm hẹn hò. Dù không còn đồng hành cùng nhau với tư cách người thương, cả hai vẫn được khán giả trẻ yêu mến vì nhiều sản phẩm âm nhạc cực chất lượng. Sau khi chia tay MCK, tlinh công khai hẹn hò với rapper Wxrdie.

