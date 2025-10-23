1 thứ "đắt nhất thế giới" xuất hiện trong lễ cưới Hoa hậu Đỗ Hà và thiếu gia tập đoàn Sơn Hải

Tối 22/10, mạng xã hội bàn tán sôi nổi về đám cưới của Hoa hậu Việt Nam Đỗ Hà và chú rể Viết Vương. Đây là cặp đôi "trai tài gái giỏi" được công chúng ủng hộ nhiệt tình khi thành đôi. Theo nhiều thông tin lan truyền, cả hai đầu tư hàng chục tỷ đồng để tổ chức lễ cưới, rạp được dựng suốt 1 tuần, 100% hoa tươi đắt đỏ.

Trong hôn lễ, ngoài váy áo của cô dâu thì một chi tiết cũng được "hội ăn cưới online" quan tâm là hoa cưới. Tại lễ cưới Quảng Trị, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cầm bó hoa trắng có kiểu dáng đơn giản, hiện đại. Trên bó hoa còn có 1 chiếc khăn có chữ H - V cạnh nhau, đây cũng là 1 chi tiết khá đặc biệt trong hoa cô dâu. Bó hoa của Đỗ Hà bao gồm 2 loại hoa nhập đắt đỏ tulip và linh lan. Đây là 2 loại hoa được nhiều sao nữ showbiz ưa chuộng sử dụng trong thời gian gần đây bởi nó mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.

Bó hoa cưới của Đỗ Thị Hà có đính kèm 1 chiếc khăn tay

Cận bó hoa có loài hoa đắt nhất thế giới của cô dâu Đỗ Hà

Đỗ Hà sử dụng bó hoa này suốt thời gian làm lễ

Với sắc trắng tinh khôi và hương thơm dịu nhẹ, hoa linh lan đại diện cho khởi đầu mới trọn vẹn và bình yên. Người ta tin rằng khi cô dâu mang theo Linh Lan trong ngày cưới, đó là dấu hiệu của may mắn và lời chúc phúc cho cuộc sống hôn nhân viên mãn. Loài hoa này còn tượng trưng cho người phụ nữ dịu dàng nhưng kiên định, luôn biết cách gìn giữ hạnh phúc bằng sự chân thành và vị tha. Đặc biệt, hoa linh lan còn nằm trong top những loài hoa đắt nhất thế giới, giá mang về Việt Nam lên đến hàng chục triệu mỗi bó.

Tiếp đến, hoa tulip trắng ẩn chứa thông điệp về sự thịnh vượng, sung túc. Trong tình yêu lứa đôi, hoa tulip còn tượng trưng cho tình yêu hoàn hảo, mang đến sự gắn kết vô hình, bền lâu và trung thành giữa cặp đôi. Đúng như cái tên mỹ miều, hoa hạnh phúc có hình dáng mong manh, nhẹ nhàng, toát lên vẻ đẹp giản dị, sự ấm áp, bình yên.

Đỗ Hà chọn Tulip trắng kết hợp Linh Lan không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn hàm chứa ý nghĩa sâu sắc, một tình yêu trong sáng, bền bỉ và được đặt trên nền tảng của sự tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau.

Cô dâu có gu ăn diện, lẫn gu chọn lựa hoa cầm tay

Hoa hậu Đỗ Hà cũng dùng 1 bó tulip trắng khác khi đón khách

Tại lễ nạp tài, Hoa hậu Đỗ Thị Hà dùng hoa lan trắng vanda để kết thành hoa cầm tay. Được biết, loài hoa này có giá thành khá đắt, ý nghĩa đề cao sự thanh khiết, tao nhã, mang thông điệp một tình yêu lâu bền, thuỷ chung qua thời gian

Trong lễ đón dâu sáng 22/10, cô tiếp tục dùng hoa lan làm chủ đạo, kết hợp với cẩm tú cầu và mao lương. Hoa mao lương có ý nghĩa sự quyến rũ, duyên dáng và sự viên mãn, thịnh vượng còn cẩm tú cầu trắng mang thông điệp sự trân thành, lòng biết ơn

Trong lễ cưới tối 22/10, Hoa hậu Đỗ Hà nhắn nhủ chồng: "Mọi con đường em đi, em sẽ nhớ về khoảnh khắc này, em luôn luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng để khi anh mệt sẽ nó một nơi để quay về. Khi hạnh phúc đến, chúng ta sẽ nhìn nhau mỉm cười, khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Từ hôm nay và mãi về sau, em và anh không còn là 2 lối đi riêng mà là một hành trình chung, hành trình mang tên hạnh phúc trọn đời".

Chú rể Viết Vương đáp lại ngọt ngào: "Cảm ơn em, người con gái đã xuất hiện trong cuộc đời anh và cho anh biết thế nào là tình yêu. Em à, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng vì tình yêu này. Không chỉ là những lời nói ngọt ngào mà còn là những khoảnh khắc trôi qua mỗi ngày, tất cả sẽ ngập tràn tình yêu. Hôm nay, sau tất cả những năm tháng chờ đợi, anh đã sẵn sàng bước đến, cầm đôi tay và cùng em đi qua những chặng đời phía trước".