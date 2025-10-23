Ngày 22/10, CNA đưa tin trong đợt thứ ba mở rộng điều tra vụ trốn nghĩa vụ quân sự ở Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 21/10, cảnh sát áp giải 4 nghệ sĩ về trụ sở để thẩm vấn. Họ gồm Tu Kiệt Khải, Trần Bá Lâm, Trương Thư Vĩ và Liêu Vĩnh Kiệt (Tiểu Kiệt).

Trong quá trình thẩm vấn, cả 4 người đều thừa nhận hành vi phạm tội. Họ khai trả từ 100.000 đến 300.000 Đài tệ (3.251-9.754 USD) cho đường dây do một người họ Trần cầm đầu, nhằm làm giả báo cáo y tế về bệnh cao huyết áp để trốn nghĩa vụ quân sự.

Sau đó, cảnh sát chuyển cả 4 người đến Viện kiểm sát thành phố Tân Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) để tiếp tục thẩm vấn, với cáo buộc làm giả tài liệu và cản trở nghĩa vụ quân sự.

Tu Kiệt Khải (trái) và Trần Bá Lâm được tại ngoại vào cùng ngày bị bắt.

Kết thúc quá trình này, Tu Kiệt Khải, Trần Bá Lâm và Trương Thư Vĩ được tại ngoại, với số tiền bảo lãnh là 500.000 Đài tệ/người (16.257 USD). Tiểu Kiệt chỉ phải nộp 350.000 Đài tệ (11.380 USD).

Truyền thông Đài Loan chụp được hình ảnh Tu Kiệt Khải và Trương Vĩ Kiệt rời khỏi tòa nhà điều tra và nhanh chóng lên xe rời đi.

Khôn Đạt, chung nhóm Energy với Trương Thư Vĩ, đáng lẽ cũng bị bắt chung với 4 nghệ sĩ trên. Tuy nhiên, vào thời điểm cảnh sát đột kích, anh có lịch quay show tạp kỹ ở Canada, nên tạm thoát. Dẫu vậy, thông qua công ty quản lý, Khôn Đạt bày tỏ sự hối hận sâu sắc và “không dám cầu xin sự tha thứ".

Sau khi trở về Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 22/10, anh bị đưa đến viện kiểm sát để lấy lời khai, với cáo buộc tương tự những người trên. Anh cũng phải nộp 500.000 Đài tệ mới được tại ngoại.

Tu Kiệt Khải có phát ngôn chính thức sau khi được về nhà. Anh mở đầu bằng lời cam kết hợp tác toàn diện với phía viện kiểm sát.

“Đối với hành động thiếu suy nghĩ trong quá khứ, tôi vô cùng hối hận. Sau này, tôi sẽ cúi mình chấp nhận sự phán xét của cơ quan tư pháp. Là người chồng và người cha, khiến vợ và con phải sợ hãi, lo lắng, tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Tôi hiểu rõ rằng với tư cách là người của công chúng, mọi lời nói và hành động của tôi đều được xã hội quan tâm. Vì sự việc lần này tạo ra hình ảnh xấu, tôi vô cùng xin lỗi”, chồng Giả Tịnh Văn bày tỏ.

Cuối cùng, tài tử Mẹ hổ bố mèo khẩn thiết mong giới truyền thông dành cho anh khoảng không gian để quá trình pháp lý diễn ra thuận lợi.

"Một lần nữa gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến tất cả đơn vị và những người ủng hộ bị ảnh hưởng bởi vụ việc này", anh nhắc lại.

Trần Bá Lâm cũng thừa nhận việc làm giả hồ sơ bệnh án năm xưa là “lựa chọn ngu xuẩn”.

Trước đó, công ty Star Art Entertainment ra thông cáo chính thức: “Nghệ sĩ trực thuộc công ty, Tu Kiệt Khải, có liên quan đến vụ việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Điều này gây ra sự nghi ngờ và thất vọng trong công chúng. Chúng tôi xin thành thật gửi lời xin lỗi. Là công ty quản lý, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm rõ sự thật, cung cấp thông tin chính xác và đồng hành cùng nghệ sĩ trong quá trình xử lý vụ việc".