Thông tin nhạy cảm liên quan đến Hoa hậu Đỗ Hà

Vào tối 22/10, tiệc cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và chồng thiếu gia Viết Vương được tổ chức sang trọng tại thành phố Đồng Hới. Được biết, đã có hơn 1.000 khách mời tới chung vui với cặp đôi và gia đình.

Sau hôn lễ, người đẹp sinh năm 2001 bất ngờ vướng vào ồn ào trên mạng xã hội. Hoa hậu Đỗ Hà bị cho rằng đi soi trang cá nhân của người yêu cũ chồng. Cụ thể, một tài khoản có tên K.T gây xôn xao khi đăng tải hình ảnh chụp màn hình thông báo tài khoản TikTok tick xanh tên Đỗ Thị Hà có hành động thêm ảnh của cô vào mục Yêu thích.

Người này tự nhận là người yêu cũ của thiếu gia Viết Vương, còn viết dòng trạng thái ẩn ý: "Giờ mới biết Hoa hậu vẫn soi người yêu cũ của chồng như người bình thường". Hiện tại bài đăng này đang thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Một tài khoản có tên K.T bất ngờ đăng tải hình ảnh tài khoản của Hoa hậu Đỗ Hà và cho rằng cô đi "soi người yêu cũ của chồng"

Tuy nhiên đối với bài đăng thiếu căn cứ và đầy tính suy diễn thế này, cư dân mạng hầu hết đều cho rằng tài khoản K.T kia phát ngôn "kém duyên" trong thời điểm này. Dù đó có là sự thật đi chăng nữa, Đỗ Hà cũng chẳng có hành động gì đáng bị săm soi. Việc lướt mạng và tình cờ hoặc vô tình bấm thích một bài đăng, chắc chắn không phải là điều to tát hay nói lên được vấn đề gì nghiêm trọng.

Sau thời gian hẹn hò kín tiếng, Hoa hậu Đỗ Hà chính thức về chung một nhà với doanh nhân Viết Vương - con trai ông Nguyễn Viết Hải, chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải. Rạp cưới của doanh nhân Nguyễn Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Thị Hà được dựng tại khu đô thị Nam Cầu Dài, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, bên bờ sông Nhật Lệ với quy mô hàng nghìn m2.

Tại hôn lễ, Hoa hậu Đỗ Hà nhắn nhủ ngọt ngào tới ông xã: "Mọi con đường em đi, em sẽ nhớ về khoảnh khắc này, em luôn luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng để khi anh mệt sẽ nó một nơi để quay về. Khi hạnh phúc đến, chúng ta sẽ nhìn nhau mỉm cười, khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Từ hôm nay và mãi về sau, em và anh không còn là 2 lối đi riêng mà là một hành trình chung, hành trình mang tên hạnh phúc trọn đời".

Chú rể Viết Vương cũng đáp lại ngọt ngào: "Cảm ơn em, người con gái đã xuất hiện trong cuộc đời anh và cho anh biết thế nào là tình yêu. Em à, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng vì tình yêu này. Không chỉ là những lời nói ngọt ngào mà còn là những khoảnh khắc trôi qua mỗi ngày, tất cả sẽ ngập tràn tình yêu. Hôm nay, sau tất cả những năm tháng chờ đợi, anh đã sẵn sàng bước đến, cầm đôi tay và cùng em đi qua những chặng đời phía trước".

Lễ cưới của cặp đôi được tổ chức vào tối 22/10 với quy mô khoảng 1.000 khách tham dự

Thiếu gia Viết Vương liên tục có những hành động tình cảm, cưng vợ ra mặt

Ngày 16/10, lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã diễn ra tại Thanh Hóa

Chồng của Đỗ Hà là doanh nhân Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, hơn Đỗ Thị Hà 7 tuổi. Anh là con trai của ông Nguyễn Viết Hải, từng giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn Sơn Hải giai đoạn 2021 - 2024, thời điểm doanh nghiệp mở rộng quy mô và tăng vốn điều lệ lên hàng nghìn tỷ đồng.

Đỗ Hà sinh ra trong một gia đình làm nông, cuộc sống tuy không dư dả nhưng cha mẹ luôn dạy cô giữ gìn nếp nhà, sống tử tế và nỗ lực vươn lên. Khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, cô gái xứ Thanh trở thành niềm tự hào lớn của quê hương.