Bên cạnh quá trình hoạt động nghệ thuật, chuyện tình cảm của sao Việt cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Cặp đôi mới trong showbiz được netizen chú ý thời gian vừa qua là Á hậu Quỳnh Anh và TikToker Neyun.

Á hậu Quỳnh Anh và bạn trai TikToker Neyun mới đây cùng sánh đôi xuất hiện trong sự kiện được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh. Cặp đôi không ngần ngại phát cẩu lương tình cảm, nắm chặt tay nhau giữa nơi đông người. Nhiều sao Việt và khán giả đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc tới Á hậu Quỳnh Anh và TikToker Neyun.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng kém duyên lại chê bai công khai ngoại hình của nam TikToker. Một netizen viết: "Nhìn gái thì cao mạnh mẽ, nam thì lùn ẻo lả mặc đồ điệu hơn nữ. Thấy ngại giùm". Á hậu Quỳnh Anh cũng nhanh chóng lên tiếng bênh vực bạn trai: "Tôi không ngại mắc gì bạn ngại".

Á hậu Quỳnh Anh và TikToker Neyun cùng xuất hiện tại một sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh (Nguồn: Đi soi sao đi)

Cả hai tình cảm nắm chặt tay nhau sải bước trên thảm đỏ

Người đẹp thẳng thắn lên tiếng bênh vực bạn trai khi một netizen để lại bình luận nhận xét ngoại hình

Trên kênh TikTok có 1,5 triệu người theo dõi, Neyun mới đây đăng tải đoạn clip tình bể bình bên bạn gái Quỳnh Anh. Nam TikToker đã bí mật chuẩn bị món quà là chiếc vòng cổ kèm bó hoa cho nửa kia. Khi thấy món quà này, người đẹp 9x đã vô cùng bất ngờ. Cuối clip, cặp đôi vẫn tiếp tục phát cẩu lương bằng màn khóa môi ngọt ngào.

Dưới phần bình luận, TikToker Neyun còn để lộ việc chuẩn bị đưa bạn gái Quỳnh Anh về ra mắt gia đình. Khi một netizen hỏi: "Mang về gặp ba má chưa", anh đã trả lời: "Chuẩn bị anh". Cư dân mạng liền nghi ngờ cặp đôi chuẩn bị thông báo tin vui sau thời gian hẹn hò.

Á hậu Quỳnh Anh và Neyun đăng tải khoảnh khắc khóa môi ngọt ngào khi đi ăn tại nhà hàng sang trọng

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999, được công chúng biết đến khi giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2018 và sau đó xuất sắc trở thành Quán quân Supermodel Me – Tôi là siêu mẫu châu Á 2021. Cô từng theo học ngành Quản trị Nhân lực tại Đại học Công đoàn Hà Nội và Cao đẳng Du lịch Sài Gòn.

Năm 2024, người đẹp sinh năm 1999 tiếp tục khẳng định bản lĩnh khi thử sức tại Miss Universe Vietnam và giành danh hiệu Á hậu. Sở hữu chiều cao 1,71 m cùng phong thái chuyên nghiệp, Quỳnh Anh hiện là gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn diễn thời trang lớn trong nước.

Quỳnh Anh lần đầu được khán giả biết đến khi giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2018

Neyun tên thật là Bùi Mạnh Nguyên, sinh năm 1998, là một trong những TikToker nổi bật của thế hệ Gen Z. Anh gây ấn tượng mạnh bởi gương mặt điển trai, thân hình 6 múi săn chắc cùng phong cách thời trang hiện đại, cuốn hút. TikToker Neyun cao 1m63, kém Á hậu Quỳnh Anh 10cm.

Các video của Neyun luôn đạt hàng triệu lượt xem nhờ lối thể hiện duyên dáng, khả năng bắt trend nhanh nhạy và hình ảnh được đầu tư chỉn chu. Hiện nay, tài khoản TikTok của anh thu hút hơn 1,5 triệu người theo dõi, Instagram cũng đạt mốc trên 400 nghìn lượt follow. Không chỉ là nhà sáng tạo nội dung được yêu thích, Neyun còn là mẫu ảnh triển vọng và gương mặt được nhiều thương hiệu lớn săn đón.