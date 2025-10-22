Còn đâu "Nữ thần nhan sắc" Song Ji Hyo?

Chiều 21/10, tờ Koreaboo đưa tin, Song Ji Hyo bỗng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ Hàn sau màn lộ diện mới nhất. Nguồn tin cho biết, nữ diễn viên vừa hoàn thành buổi tuyên truyền cho bộ phim do cô đóng chính mang tên Home Behind Bars. Trước ống kính, Song Ji Hyo lộ dấu hiệu tăng cân mất kiểm soát và trông già dặn hơn hẳn so với những hình ảnh trước đó của chính nữ diễn viên.

Nhiều khán giả ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng mặt của Song Ji Hyo, thậm chí bày tỏ rằng, họ đã dụi mắt mãi cũng không thể nhận ra nổi nữ diễn viên đình đám. Không ít ý kiến còn đặt ra nghi vấn nữ nghệ sĩ sinh năm 1981 hiện gặp vấn đề về sức khỏe nên ngoại hình mới bỗng dưng phát tướng như vậy. Nhiều netizen hy vọng Song Ji Hyo sớm tích cực giảm cân vì điều này không chỉ tốt cho sức khỏe cô mà còn đáp ứng được yêu cầu ngày càng khắt khe về ngoại hình của người nổi tiếng từ công chúng.

Song Ji Hyo bỗng tăng cân vùn vụt (hình trái) so với vài tháng trước đó

Khi xuất hiện ở bên ngoài địa điểm tổ chức sự kiện tuyên truyền phim, Song Ji Hyo cũng gây chú ý với thân hình phát tướng trông thấy

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen để lại hàng loạt bình luận bày tỏ vẻ ngạc nhiên sau khi chứng kiến cú thay đổi ngoại hình của Song Ji Hyo: "Tại sao những khán giả đó lại chạy đi xin chữ ký của 1 bà cô vậy nhỉ?", "Trời ơi. Tôi đã nghĩ ‘Đó là ai vậy?’ sau khi xem xong ảnh đấy" , "Ôi trời. Song Ji Hyo đã tăng cân vùn vụt rồi", "Song Ji Hyo đã tăng cân mất kiểm soát kể từ sau khi Kim Jong Kook tuyên bố cưới vợ", "Tôi thật sự xin lỗi vì không nhận ra nổi, rốt cuộc cô ấy là ai vậy?", "Tôi chỉ biết đó là Song Ji Hyo sau khi kéo xuống đọc bình luận. Còn ai giống tôi không?" , "Sao tự dưng cô ấy lại tăng cân vù vù như vậy?", "Tại sao mặt Song Ji Hyo lại trở nên sưng húp như thế? Cô ấy bị đau ốm gì đó trong người à?", "Tôi còn tưởng là ai đó đang bị ốm. Cô ấy bị sao thế? Sao lại thay đổi nhiều đến mức này?"...

Đây không phải lần đầu tiên Song Ji Hyo chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội vì chủ đề liên quan tới ngoại hình. Còn nhớ hồi đầu năm nay, nữ diễn viên từng làm thổi bùng lên tranh cãi khi xuất hiện với diện mạo xuề xòa không khác gì bà nội trợ khi tham gia ghi hình cho chương trình ăn khách Running Man. Người hâm mộ bày tỏ thích thú vì những hình ảnh như thế này khiến Song Ji Hyo trở nên gần gũi như bao người bình thường khác. Bên cạnh đó, nhiều khán giả lại khuyên nữ diễn viên nên chăm chút cho bản thân trở nên chỉn chu khi xuất hiện trên sóng truyền hình.

Song Ji Hyo gây bàn tán hồi đầu năm nay khi xuất hiện với diện mạo kém chỉn chu trong 1 buổi ghi hình

Song Ji Hyo nổi tiếng trên toàn châu Á qua loạt phim truyền hình và show giải trí ăn khách như Hoàng Cung, Song Hoa Điếm, Running Man... Cô từng có giai đoạn hẹn hò với CEO Baek Chang Joo của công ty giải trí C-Jes Entertainment.

Song Ji Hyo được yêu thích khắp châu Á nhờ loạt phim và show truyền hình ăn khách

Nguồn: Koreaboo