Song Ji Hyo bỏ nhà đi vì bị ép xem mắt

Sau khi Kim Jong Kook kết hôn, “người tình trăm năm” của anh – Song Ji Hyo bất ngờ trở thành đối tượng thường xuyên được hỏi: “Bao giờ lấy chồng?”. Mới đây, khi trả lời phỏng vấn, nữ diễn viên 44 tuổi gây chú ý khi tuyên bố: “Hiện tại, tôi không muốn kết hôn, cũng hoàn toàn không có kế hoạch kết hôn”.

Song Ji Hyo - Kim Jong Kook là cặp đôi được "chèo" nhiệt tình nhất Running Man.

Song Ji Hyo cho biết, trong giai đoạn từ 25-30 tuổi, cô phải chịu nhiều áp lực do bố mẹ giục cưới. Thậm chí mẹ cô còn thường xuyên sắp xếp các buổi xem mắt để tìm cách “đấy thuyền”.

Thế nhưng, bản thân Song Ji Hyo chẳng hề thích điều này chút nào. Sau một lần khắc khẩu kịch liệt với các đấng sinh thành, nữ diễn viên bỏ nhà đi suốt 1 tuần liền, tìm cho mình một chốn bình yên. Cũng vì việc này, Song Ji Hyo nhận thức rõ ràng rằng: “Tự ép buộc bản thân đi xem mắt với người khác là điều vô cùng đau khổ”.

Còn về việc Kim Jong Kook – người đồng đội thân thiết trong Running Man vừa tìm được mái ấm riêng, Song Ji Hyo thành thật cho biết cô cảm thấy có phần hụt hẫng. Thế nhưng, nữ diễn viên cũng bác bỏ tin đồn tình cảm giữa họ: "Tất cả đều là vì hiệu ứng chương trình thôi, chúng tôi coi nhau như người nhà”. Nữ diễn viên Sương Hoa Điếm còn chia sẻ đầy hài hước: "Những người từng có tin đồn tình cảm với tôi đều kết hôn cả rồi!”.

Trang Baijiahao cho biết, hiện tại, Song Ji Hyo đang rơi vào khốn cảnh vì vấn đề tuổi tác. Trong khi các nam nghệ sĩ cùng tuổi như vẫn được săn đón trong các chương trình tạp kỹ thì Song Ji Hyo lại bị giảm bớt thời lượng lên sóng. Theo netizen “soi” được thì năm 2016, thời lượng người đẹp này xuất hiện trong chương trình Running Man khoảng 12 phút 37 giây thì đến năm 2024 chỉ còn 4 phút 15 giây.

Số liệu thông kê của Hàn Quốc cũng cho thấy với các nữ nghệ sĩ trên 30 tuổi, số lời mời tham gia chương trình sụt giảm mạnh xuống chỉ còn 67%. Tỉ lệ thất nghiệp của phụ nữ Hàn Quốc khi bước qua tuổi 35 lên tới 23%. Trong khi các đồng nghiệp cùng lứa tuổi, người thì giảm bớt hoạt động sau khi kết hôn, người thì chuyển hướng sang hoạt động phía sau “cánh gà”, Song Ji Hyo vẫn quyết bám trụ đến cùng với các chương trình tạp kỹ.

Ngoài ra, Song Ji Hyo còn thử sức với lĩnh vực kinh doanh. Năm 2022, cô cho ra mắt nhãn hiệu nội y mà mình đã “thai nghén” suốt 8 năm trời, tự tham gia vào khâu sản xuất, thậm chí còn đảm nhiệm vai trò người mẫu quảng cáo. Tuy nhiên, công việc kinh doanh của nữ diễn viên Được Làm Hoàng Hậu không thuận lợi cho lắm, ngày chỉ có 1-2 đơn đặt hàng. Bản thân Song Ji Hyo từng bật khóc vì áp lực khi gây dựng sự nghiệp: “Mục đích của tôi không phải kiếm tiền, tôi chỉ muốn tìm lại cảm giác thành công khi làm gì đó”.

Hiện tại, Song Ji Hyo mỗi ngày đều vất vả ngược xuôi để đóng phim, quay show truyền hình và kinh doanh nhãn hiệu riêng. Dù vậy, cô khẳng định: "Công việc khiến tôi cảm thấy tự do”.

Nguồn: Baijiahao