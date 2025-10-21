Thái độ của bà Phạm Kim Dung khi đụng mặt Hoa hậu Yến Nhi sau ồn ào nói xấu

Tại Chung kết Miss Grand International 2025, đại diện Việt Nam là Hoa hậu Yến Nhi đã trượt khỏi top 22. Sau hành trình thi đấu quốc tế, người đẹp sinh năm 2004 đã trở về Việt Nam. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Yến Nhi đăng tải clip dài hơn 1 phút bên "Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung.

Cô bí mật chuẩn bị món quà để gửi tặng cho CEO công ty Sen Vàng. Sau khi vướng lùm xùm nói xấu công ty trên sóng livestream, màn hội ngộ này của Yến Nhi và bà Phạm Kim Dung lập tức nhận được sự quan tâm. Khi nhận được món quà này, CEO công ty Sen Vàng đã gửi lời cảm ơn tới nàng hậu gen Z.

Bà Phạm Kim Dung đọc bức thư của Hoa hậu Yến Nhi: "Nhân dịp 20/10 em chúc chị nhiều sức khỏe. Em rất vui khi nhận được nhiều tình yêu thương của chị đến vậy. Em không biết nói gì hơn nhưng em mong là chị luôn luôn vui vẻ, Yến Nhi sẽ luôn cố gắng nhiều hơn nữa". Bà Phạm Kim Dung sau đó còn ôm eo và nhắn nhủ lời chúc tốt đẹp tới nàng hậu.

Hoa hậu Yến Nhi bí mật tới tặng quà cho bà Phạm Kim Dung mừng ngày 20/10

Cuối tháng 9/2025, Hoa hậu Yến Nhi chính thức lên đường sang Thái Lan để đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Grand International. Tuy nhiên, trong suốt hành trình chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp quốc tế, người đẹp sinh năm 2004 liên tục vướng phải nhiều tranh cãi.

Yến Nhi bị nhận xét có phần thể hiện mờ nhạt, kỹ năng trình diễn chưa nổi bật và khả năng tiếng Anh còn hạn chế, khiến cô gặp khó khăn trong việc giao tiếp và thể hiện bản thân. Đặc biệt, ồn ào lớn nhất xảy ra khi Yến Nhi vô tình để lộ những phát ngôn chưa phù hợp, được cho là nói xấu công ty chủ quản Sen Vàng trong buổi livestream cùng bạn cùng phòng, khiến dư luận xôn xao và gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của cô tại cuộc thi.

Đại diện Việt Nam cho biết: "Người ta chửi lên chửi xuống. Giờ em làm con m* gì cũng bị chửi hết. Em nói em không sao, em vừa lên bài. Giờ họ muốn làm gì thì làm... Đã nói từ nay không có livestream nữa, im lặng là tốt nhất. Livestream là họ lại cắt ra và chửi mình". Sau đó, cô tiếp tục than thở và trách móc: "Bà ấy có đầu tư con m* gì đâu. Em áp lực quá, mệt quá, khóc lóc đủ thứ nên chắc em không livestream nữa... Nói chung là em sẽ cố gắng ở vòng phỏng vấn kín, nếu gỡ lại biết đâu họ sẽ quay xe...".

Hoa hậu Yến Nhi từng gây sốc khi để lộ những phát ngôn không phù hợp, nói xấu công ty

Trước đêm Chung kết, "Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung từng đăng tải hình ảnh đoạn tin nhắn từ Hoa hậu Yến Nhi. Nàng hậu gen Z nhắn gửi lời cảm ơn tới vợ chồng bà Phạm Kim Dung: "Sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Em chỉ muốn gửi 1 lời biết ơn chân thành nhất tới anh chị. Em đợi anh chị qua mới nói mà thôi, qua em nói thêm. Em chào chị Dung em đi tập ạ". Sau lùm xùm, mối quan hệ giữa Yến Nhi và bà Phạm Kim Dung vẫn đang tốt đẹp.

Hoa hậu Yến Nhi thừa nhận có sai sót trong phát ngôn trong vòng phỏng vấn kín

Lùm xùm này đã khiến hình ảnh của người đẹp gen Z bị ảnh hưởng nặng nề