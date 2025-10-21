Jack đừng tự phá bỏ sự nghiệp

Jack gây tranh cãi

Jack gây tranh cãi

Những tranh cãi xung quanh lời bài hát mới của ca sĩ Jack, biểu diễn tại một đêm diễn ở Hà Nội, không hạ nhiệt. Trong khi khán giả cho rằng lời bài hát là ngạo nghễ, phản cảm, thô tục, Jack cũng đã lên tiếng.

Đại diện truyền thông của J97 Promotion khẳng định "Mọi người nghe sai rồi. Không phải Lào gì cũng tôn mà Lào gì cũng tôi". Thực ra, không phải ai nghe cũng hiểu được ý của câu hát này. Chỉ có người giỏi nói lái, trong trường hợp này có cả Jack (nếu là thật) mới hiểu được câu nói này. Theo lý giải của những người biết nói lái thì "Lào gì cũng tôn tức là "L** gì cũng tao" trong khi "Lào gì cũng tôi thì là "Tội gì cũng tao".

Mạng xã hội nổ ra cuộc tranh cãi trái chiều. Người chỉ trích Jack không ít vì cho rằng câu chữ phản cảm nhưng lượng người bênh vực Jack cũng nhiều vì cho rằng "đừng làm quá lên thế, chỉ là câu nói bình thường của bọn trẻ con ngoài đường phố thôi".

Fan của Jack thì khỏi nói. Họ bao biện rằng "Âm nhạc hay như thế, đến anti fan còn phải nhún nhảy theo thì rõ là nhạc của Jack đỉnh thật rồi. Âm nhạc là để vui vẻ, lạc quan và truyền cảm hứng chon hau còn gì?".

Có vẻ như ai ở "cõi mạng" cũng đúng. Mỗi người có suy luận của riêng mình và họ tin tưởng vào đó để "định giá" người có liên quan, ở đây là Jack. Vì là quan điểm cá nhân, vậy nên, có lẽ đúng – sai cũng vô chừng.

Nhưng điều chắc chắn rằng, bài hát mới của Jack vô vị bởi sự tối nghĩa. Âm nhạc, dù có biến đổi thế nào theo guồng quay của sự phát triển, cũng không thể biến thể theo một cách tối nghĩa. Bởi lẽ, sứ mệnh của âm nhạc là lan tỏa, kết nối những tinh thần đồng điệu. Nhưng nếu một bài hát nhạc Việt còn trở thành thứ rào cản sự kết nối thì rõ ràng, thứ âm nhạc đó không có giá trị.

Jack "đánh đố" khán giả vậy?

Jack có khả năng làm điều tử tế hơn

Âm nhạc ngoại quốc từng trở thành rào cản cho vấn đề hiểu các tầng ý nghĩa nhân văn của ca khúc thì nay, ngay cả nhạc Việt cũng khiến không ít khán giả gặp vấn đề về đọc hiểu. Làm gì có chuyện âm nhạc đúng nghĩa lại đi dung từ nói lái để gây nên sự tranh cãi thế này?

Nói lái trong âm nhạc không hiếm nhưng công thức này có lẽ chỉ dùng chơi trong những bài rap diss (nhạc chiến) trên đường phố. Ngay cả rap, hip hop, khi đưa lên sân khấu đúng nghĩa cũng cần tôn trọng sự trong sáng của tiếng Việt, lời lẽ của một ca khúc phải mang đến sự khai minh cho người nghe chứ không thể đẩy người nghe vào thế hoang mang, khó hiểu được. Âm nhạc đẹp lại càng cần sự rõ ràng, sáng trong từ giai điệu đến lời ca.

Ở thị trường nhạc Việt, Jack có tài là điều không thể phủ nhận. Nếu không có scandal tình ái che mờ danh tiếng, Jack có khi là chiến binh, mạnh hơn hiện tại nhiều. Âm nhạc của Jack trước đây cũng từng dễ thương bao nhiêu với lời lẽ gần gũi, trong sáng và chạm đến trái tim người nghe.

Và sau chuỗi ngày "u ám" bởi scandal, khán giả yêu mến mong Jack trở lại. Sự trở lại thực sự với một vũ khí mạnh mẽ và tử tế là âm nhạc. Nhưng Jack đang làm gì thế này? Chỉ cần một điều bất hợp lý, một sự chỉ trích đều trở thành lý do để "Jack tự đào mồ chôn mình".

Nhưng Jack mãi khiến khán giả hoang mang

Người yêu mến Jack rỉ tai nhau, Jack chả làm hại ai. Jack lành tính và cũng không có nhiều mối quan hệ xã giao bên ngoài. Âm nhạc chỉ đơn thuần là âm nhạc chứ không bao hàm sự chỉ trích, đối kháng hay cà khịa với bất kỳ ai. Nếu lời đồn này là thật, Jack lại càng có lý do mang đến sự tử tế hơn. Cái tài của Jack đủ để anh làm được nhiều hơn việc phải nói lái trong âm nhạc như hiện tại.

Để không phải đứng trước mũi dùi của dư luận rồi phải giải thích "Thông điệp bài hát là cổ vũ mọi người tin vào giá trị của chính mình, bất chấp những lời chê bai. Ca khúc không có chủ ý gây phản cảm mà đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc lạc quan, hướng đến năng lượng tích cực".

Jack cứ như tự đào mồ chôn mình

Chỉ cần tôn trọng sự trong sáng của tiếng Việt, tôn trọng cái tài của bản thân, tôn trọng vị thế một nghệ sĩ được yêu mến của mình, chắc chắn Jack sẽ khác.Những điều Jack đang theo đuổi, với nhiều người "như trò ruồi bu" không đáng.

Từ âm nhạc tối nghĩa đến hình tượng mãi gây tranh cãi là copy người này, người nọ. Hãy cứ là một Jack thanh thuần như trước đây, đường đi của anh còn thênh thang hơn nữa.