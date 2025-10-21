Mỹ Tâm làm chuyện chẳng giống ai

Nhân ngày 20/10, Mỹ Tâm đã đăng tải đoạn clip ghi lại buổi tiệc sinh nhật vừa qua của mẹ và dành nhiều lời tri ân đến đấng sinh thành. Theo đó, sinh nhật của mẹ được Mỹ Tâm tổ chức trong không gian ấm cúng, thân mật với sự góp mặt của người thân, con cháu quây quần bên nhau để chúc mừng tuổi mới của mẹ Mỹ Tâm.

Điều khiến khán giả thích thú hơn cả chính là món quà mà Mỹ Tâm dành tặng mẹ - một chiếc bánh sinh nhật do chính tay cô tự làm. Thay vì chọn bánh kem truyền thống, "Họa mi tóc nâu" lại sáng tạo, chuẩn bị chiếc bánh rau câu do mình tự tay vào bếp, đổ khuôn và trang trí tỉ mỉ.

Trên trang cá nhân, Mỹ Tâm viết: "Chiếc bánh rau câu mình làm dành tặng sinh nhật mẹ yêu. 20/10 và những ngày sau nữa, mong mẹ yêu và tất cả người mẹ cùng các bạn nữ sẽ luôn hạnh phúc và được yêu thương".

Mỹ Tâm chuẩn bị quà sinh nhật cho mẹ

Mỹ Tâm khiến khán giả bất ngờ bởi sự khéo tay và tỉ mỉ của mình. Từ trước đến nay, nữ ca sĩ vốn nổi tiếng là người giản dị, ít khi chia sẻ đời sống cá nhân, nên việc cô tự tay vào bếp, chuẩn bị từng công đoạn để làm bánh tặng mẹ khiến ai cũng thích thú.

Chiếc bánh được tạo hình xinh xắn, phối nhiều lớp màu xen kẽ, trang trí bằng hoa baby trắng, trái cây tươi và những khối rau câu trong veo bắt sáng. Mỗi chi tiết đều được nữ ca sĩ thực hiện cẩn thận, chỉn chu, vừa đẹp mắt vừa mang nét riêng. Không ít fan nhận xét đây là chiếc bánh sinh nhật "độc nhất vô nhị", vừa đẹp, vừa lạ, vừa đong đầy tình cảm.

Mỹ Tâm tự tay đổ râu câu, tỉ mỉ tạo hình thành chiếc bánh sinh nhật tặng mẹ

Thành quả gây bấy ngờ tạo nên món quà có 1-0-2 từ nữ ca sĩ

Mỗi năm, Mỹ Tâm đều giành thời gian để về mừng tuổi mẹ

Mỹ Tâm là con út trong gia đình có 8 anh chị em tại Đà Nẵng. Mẹ của Mỹ Tâm từng đạt giải Hoa khôi huyện, mang vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm và ảnh hưởng lớn trong việc uốn nắn và xây dựng nhân cách cho các con. Thời gian trước đây, mẹ Mỹ Tâm thường xuất hiện trong các show diễn của nữ ca sĩ để ủng hộ con gái. Hình ảnh của bà trong mắt mọi người là sự giản dị và phúc hậu.

Mỹ Tâm ít khi chia sẻ về gia đình, nhưng với cô, gia đình luôn là "điều quan trọng nhất để mình giữ gìn và mãi mãi gắn bó". Nữ ca sĩ từng bộc bạch: "Khi còn đi học tôi thường xuyên nghĩ đến ba mẹ, đến gia đình nên luôn cố gắng học thật giỏi và cố gắng làm nhiều điều hay để mang lại sự hãnh diện cho gia đình hơn. Có lẽ một phần nhờ vậy mà tôi mới được như bây giờ. Ngày nào đối với tôi cũng luôn có gia đình bên cạnh, nhưng có một ngày gia đình như vậy sẽ làm chúng ta thêm trân quý tình cảm gia đình mà mình đã có hơn".