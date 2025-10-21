Soyou đăng tải bài viết trên mạng xã hội, kể lại việc bị đối xử bất công trên chuyến bay nối chuyến từ Atlanta về Hàn Quốc sau khi hoàn thành lịch trình tại New York hôm 19/10. Cô cho biết khi đang mệt mỏi, cô chỉ yêu cầu một tiếp viên người Hàn để hỏi về thời gian phục vụ bữa ăn, nhưng lại bị trưởng tiếp viên đánh giá thái độ và đối xử như hành khách gây rối, thậm chí còn gọi bảo vệ đến mà không có lý do.

Ca sĩ Soyou.

“Tôi nói nếu mình là vấn đề, tôi sẽ xuống máy bay. Sau đó, tôi phải chịu ánh nhìn lạnh lùng suốt chuyến bay 15 tiếng. Khi ấy tôi tự hỏi ‘Đây có phải là phân biệt chủng tộc không?’. Tôi không thể ăn gì và cảm thấy bị tổn thương sâu sắc”, Soyou cho hay.

Bài đăng nhanh chóng lan truyền, khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ và cho rằng Soyou là nạn nhân của phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, các lời kể nhân chứng xuất hiện sau đó đã khiến dư luận đảo chiều.

Một người tự nhận có mặt trên cùng chuyến bay viết: “Soyou đã uống rượu và nói rằng cô quá mệt để ăn. Tôi còn nghe tiếp viên khuyên cô không nên lên máy bay trong tình trạng say. Thật xấu hổ khi cô ấy sau đó lại nói mình bị phân biệt chủng tộc”.

Nhân chứng khác kể: “Lúc đầu tôi không để ý, nhưng sau đó nghe ồn ào và nhận ra là Soyou. Cô ấy nói mình có hơi say và muốn có tiếp viên người Hàn vì không đọc được thực đơn. Không hề có bảo vệ nào xuất hiện”.

Cư dân mạng khác cho biết họ đã liên hệ với hãng hàng không để xác minh và được trả lời rằng không có bất kỳ báo cáo hay khiếu nại nào liên quan đến vụ việc. Người này viết: “Nếu thật sự bị phân biệt hoặc không được phục vụ bữa ăn, cô ấy nên nộp đơn chính thức thay vì chỉ đăng lên mạng xã hội”.

Bài đăng này sau đó đã bị xóa, tính xác thực của các lời kể vẫn chưa được kiểm chứng.

Chiều 20/10, Soyou tiếp tục lên tiếng, khẳng định cô “chỉ uống một ít rượu ở phòng chờ trước khi bay” và “không gặp vấn đề nào khi làm thủ tục lên máy bay”. Cô cho rằng sự cố xảy ra do hiểu lầm trong giao tiếp: “Tôi luôn kiểm tra giờ ăn để điều chỉnh sức khỏe. Vì tiếng Anh của tôi chưa đủ tốt, nên có thể lời nói bị hiểu sai, dẫn đến việc trưởng tiếp viên và nhân viên an ninh đến”.

Soyou kể rằng cô vẫn bị đối xử lạnh nhạt dù đã tránh sang một bên để xe phục vụ đi qua. “Tiếp viên nói chuyện với tôi bằng thái độ gay gắt, thậm chí bảo tôi ‘tránh ra’ mà không xin lỗi. Tôi rất xấu hổ và thất vọng”, cô nói.

Nữ ca sĩ nhấn mạnh rằng bài đăng không nhằm đòi bồi thường hay công khai chỉ trích ai, mà để “mọi người hiểu rằng không ai đáng phải chịu sự nghi ngờ hoặc sỉ nhục vì chủng tộc của mình”.

Cuối bài, Soyou gửi lời xin lỗi: “Tôi thành thật xin lỗi các hành khách đã bị ảnh hưởng bởi sự việc trên chuyến bay vì tôi”.