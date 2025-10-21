Trần Vỹ Đình khoe vội có con với "thiên thần nội y" nhằm mục đích này?

Mới đây, chàng soái ca Cbiz bước ra từ hào môn Trần Vỹ Đình đã khiến dân tình nháo nhào khi đột ngột tuyên bố có con chung với siêu mẫu Victoria's Secret Hà Tuệ (Sui He). Ngoài việc chúc phúc cho bé cưng "sinh ra đã ở vạch đích" và cặp trai tài gái sắc, cộng đồng mạng tỏ vẻ hoang mang không hiểu vì sao Trần Vỹ Đình lại báo tin vui lúc nãy. Bởi lẽ, việc công khai là "chậu đã có cây" ngay khi vừa gặt hái thành công với phim mới có thể khiến nam diễn viên mất đi một lượng fan đáng kể.

Trang QQ hé lộ, Trần Vỹ Đình sở dĩ làm vậy là để "xung hỉ", mở ra một khởi đầu tốt đẹp cho công ty giải trí Anh Hoàng – nơi anh đã gắn bó suốt 22 năm qua.

Trong những năm gần đây, showbiz xứ Cảng đang dần xuống dốc, ngay cả công ty giải trí hàng đầu như Anh Hoàng cũng phải lao đao, thậm chí còn mắc nợ tới 16,6 tỷ HKD (56.000 tỷ đồng).

Có nguồn tin cho biết ông trùm Dương Thụ Thành đã phải lấy chai rượu vang quý giá mà ông cất giữ nhiều năm ra bán đấu giá để bù lại phần nào "lỗ hổng" của công ty. Các nghệ sĩ cốt cán của Anh Hoàng đều đồng sức đồng lòng, chung tay tìm cách cứu công ty quản lý khỏi thế "nước lửa".

Chẳng hạn như Tạ Đình Phong "tăng ca" cực mạnh, tích cực mở concert sau hơn 20 năm lười biếng. Tống Tổ Nhi, Chung Hân Đồng, Quan Trí Bân đều nỗ lực "chạy show" hay như Trần Vỹ Đình dù kêu ca: "Tôi già rồi!" nhưng vẫn sang đại lục Trung Quốc đóng phim thần tượng.

Trang QQ hé lộ, ông Dương Thụ Thành là kiểu "CEO trong mơ", đối đãi với nhân viên dưới trướng cực kỳ tốt. Thậm chí, đa số nghệ sĩ có thâm niên trong Anh Hoàng đều nắm trong tay cổ phần của công ty.

Hiển nhiên, Trần Vỹ Đình - người đã gắn bó với Anh Hoàng hơn 2 thập kỷ cũng có rất nhiều sự gắn kết về mặt kinh tế với công ty quản lý. Netizen cho rằng, nam diễn viên Cổ Kiếm Kỳ Đàm cũng như nhiều ngôi sao khác hết lòng hết dạ vì công ty một phần là do tình nghĩa, phần khác là để tự bảo vệ tài sản của bản thân mình.

Cách đây không lâu, khi tham gia một sự kiện, Trần Vỹ Đình đã công khai thể hiện sự kính trọng với CEO Dương Thụ Thành, chia sẻ rằng ông là người rất tậm tâm trong việc nâng đỡ thế hệ trẻ.

Bản thân Trần Vỹ Đình cũng được công ty quản lý nâng đỡ nhiệt tình từ khi mới bước chân vào showbiz. Anh được CEO dùng nhiều lời hay ý đẹp để khen ngợi là một diễn viên rất có tài năng, rất có chủ kiến và nỗ lực hết mình.

Có thể thấy được mối quan hệ giữa Trần Vỹ Đình và công ty quản lý vô cùng bền chặt, mật thiết với nhau. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến dân tình truyền tai nhau rằng, Trần Vỹ Đình muốn mượn "vía tốt" của mình để giúp công ty càng thêm thuận lợi, đón nhiều tin vui.

Thông tin Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ có con khiến showbiz "dậy sóng"

Nguồn: QQ