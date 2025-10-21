Cách đây hơn 1 thập kỷ, Can Lộ Lộ là cái tên "gây sóng gió" showbiz Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung. Tuy nhiên khán giả không nhớ đến cô với tài năng nghệ thuật, mà chỉ là vô số màn khoe thân phản cảm, chiêu trò tai tiếng. Tuy nhiên đến nay, cuộc sống của hiện tượng 1 thời này đã đổi khác rất nhiều

Từ cô gái tỉnh lẻ đến "nữ hoàng tai tiếng"

Can Lộ Lộ sinh ngày 1/11/1985 tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Với chiều cao 162cm, cân nặng 48kg và số đo ba vòng cực chuẩn, cô nhanh chóng nổi bật nhờ ngoại hình quyến rũ, làn da trắng mịn và vòng 1 "siêu khủng" – yếu tố giúp cô được mệnh danh "siêu vòng 1" trong giới người mẫu. Từ nhỏ, Can Lộ Lộ đã đam mê nghệ thuật biểu diễn, tham gia các hoạt động múa, diễn kịch ở trường. Cô tốt nghiệp Học viện Kịch nghệ Trung ương Bắc Kinh – ngôi trường danh giá đào tạo diễn viên – với chuyên ngành diễn xuất, thanh nhạc và vũ đạo.

Trước khi là "nữ hoàng tai tiếng", cô từng tốt nghiệp Học viện Kịch nghệ Trung ương Bắc Kinh danh tiếng

Dù gia đình không giàu có, mẹ cô – một người phụ nữ mạnh mẽ và đầy tham vọng – luôn ủng hộ con gái theo đuổi nghệ thuật thay vì công việc ổn định. Blog cá nhân của Can Lộ Lộ trên Sina và tài khoản Weibo từng là nơi cô chia sẻ hành trình từ cô gái tỉnh lẻ đến "ngôi sao mạng". Tuy nhiên, chính sự can thiệp "quá đà" của mẹ đã biến cuộc đời cô thành một chuỗi drama không hồi kết.

Bước ngoặt sự nghiệp đến từ người mẹ chiêu trò

Sự nghiệp của Can Lộ Lộ bắt đầu khá khiêm tốn sau khi tốt nghiệp đại học. Cô nhận các vai phụ trong phim truyền hình và quảng cáo, đồng thời thử sức với nghề người mẫu địa phương. Những năm đầu, cô tham gia chụp ảnh cho các thương hiệu nhỏ, xây dựng portfolio và dần được chú ý nhờ ngoại hình nổi bật. Đột phá lớn đến vào năm 2011, khi đoạn clip tai tiếng bùng nổ, biến cô thành hiện tượng mạng chỉ sau 1 đêm.

Mẹ cô tự quay và upload clip con gái bán khỏa thân bước ra từ phòng tắm, kèm lời "rao bán" tìm bạn trai cho con. Đoạn video 80 giây lan truyền chóng mặt trên Youku, Tudou và YouTube, thu hút hàng triệu lượt xem. Bà mẹ biện minh đây là cách giúp con gái 26 tuổi "thoát ế", nhưng dư luận cho rằng đây là chiêu trò PR rẻ tiền, thậm chí cáo buộc bà ép buộc con gái khoe thân để kiếm tiền.

Can Lộ Lộ lên đời từ clip tắm "kén chồng"

Scandal này mở màn cho chuỗi drama sau đó. Năm 2012, Can Lộ Lộ mặc váy hở ngực, bị chỉ trích "làm ô danh phụ nữ Trung Quốc". Cô và mẹ tiếp tục xuất hiện trên truyền hình, tranh cãi gay gắt với MC, biến talk show thành "sân khấu kịch". Năm 2013, cô "bán nụ hôn" cho một người đàn ông với giá 8.000 SGD (khoảng 140 triệu VND lúc bấy giờ) tại Singapore, gây xôn xao xư luận. Các vụ scandal khác bao gồm ảnh nude rò rỉ, hợp tác với nghệ sĩ gây tranh cãi, và bị cáo buộc "lợi dụng thân thể để nổi tiếng".

Dư luận chia rẽ làm 2 bên. Một bên coi Can Lộ Lộ là nạn nhân của người mẹ "tham vọng bệnh hoạn", bên kia cho rằng cô đồng lõa để kiếm tiền, đi lên từ tai tiếng. Các nhà nữ quyền chỉ trích cô củng cố định kiến về phụ nữ, trong khi fan bênh vực đây là cách cô nổi bật trong showbiz khắc nghiệt. Đến nay, vẫn chưa có sao nữ Cbiz nào tai tiếng hơn Can Lộ Lộ.

Can Lộ Lộ dùng vòng 1 khủng "làm mưa làm gió" showbiz

Scandal giúp Can Lộ Lộ "lên đời" với hàng loạt hợp đồng. Cô xuất hiện tại các triển lãm ô tô lớn như Shanghai Auto Show 2012, diện trang phục hở hang và thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Cô tham gia các show truyền hình cùng mẹ, thậm chí thử sức ca hát với single đầu tay năm 2013. Can Lộ Lộ cũng tham gia vài bộ phim nhỏ, chứng tỏ cô không chỉ "bán thân" mà còn có kỹ năng diễn xuất từ nền tảng học thuật.

Đỉnh cao sự nghiệp là giai đoạn 2012-2015, khi Can Lộ Lộ kiếm bộn tiền từ sự kiện, quảng cáo và mạng xã hội. Tuy nhiên, phong cách "khoe thân kiếm tiền" khiến cô bị gắn mác "người mẫu cấp thấp", khó chen chân vào showbiz chính thống. Đến giữa thập niên 2010, sự nghiệp Can Lộ Lộ dần chững lại khi công chúng mệt mỏi với chiêu trò cũ kỹ, và các nền tảng như Douyin (TikTok Trung Quốc) sinh ra thế hệ idol mới. Áp lực từ sự chỉ trích, chê bai cũng khiến cô quyết định rút khỏi làng giải trí, từ chối mọi chiêu trò cởi đồ để tìm lại cuộc sống bình yên.

Thời điểm rời showbiz, Can Lộ Lộ từng thừa nhận bản thân mệt mỏi đến mức suy sụp tinh thần, cô cảm thấy danh tiếng đến quá nhanh nhưng lại không hề mang đến hạnh phúc. Những mâu thuẫn với mẹ, người luôn thúc ép con gái đi theo con đường thị phi cũng khiến Can Lộ Lộ kiệt sức từng ngày. Sau nhiều đắn đo, người đẹp tai tiếng chọn biến mất khỏi làng giải trí, bắt đầu lại từ đầu như một người bình thường.

Can Lộ Lộ không còn muốn khoe thân và rời khỏi showbiz

Cuộc sống giản dị hiện tại

Năm 2025, sau hơn 10 năm "làm mưa làm gió", Can Lộ Lộ đã lùi về hậu trường. Theo video tài liệu trên YouTube đăng tháng 3/2025, cô không còn là tâm điểm truyền thông như xưa. Mẹ con Can Lộ Lộ đã rút lui khỏi công chúng từ khoảng 2015, chấm dứt "cặp đôi scandal". Can Lộ Lộ vẫn duy trì sự hiện diện trực tuyến qua Weibo và blog, nhưng ít đăng bài, chủ yếu chia sẻ cuộc sống hàng ngày thay vì chiêu trò.

Đặc biệt, "biểu tượng hở bạo" 1 thời đã kết hôn và lên chức mẹ của 1 cô con gái 3 tuổi. Can Lộ Lộ dịu dàng, nền nã và kín đáo hơn hẳn khi làm mẹ. Vì không còn dùng scandal kiếm tiền nên Can Lộ Lộ không còn sống xa hoa như xưa, mà đã giản dị hơn rất nhiều. Nhưng như vậy, cuộc sống của cô cũng yên bình hơn.

Can Lộ Lộ đã làm mẹ và sống giản dị hơn xưa rất nhiều

Hiện tại, "siêu vòng 1" này làm công việc livestream bán hàng. Trong các buổi phát sóng trực tuyến, lượng người xem của cô chỉ vỏn vẹn vài chục người, hiếm khi vượt quá con số 100. Thế nhưng thay vì chán nản, Can Lộ Lộ vẫn kiên nhẫn giới thiệu sản phẩm, tương tác với từng người theo dõi.

Sau tất cả, "siêu vòng 1" Can Lộ Lộ chứng minh rằng showbiz không phải lúc nào cũng lấp lánh. Câu chuyện của Can Lộ Lộ là minh chứng rõ ràng cho một hiện tượng quen thuộc trong showbiz: nổi tiếng thì dễ, giữ danh tiếng mới khó. Trong kỷ nguyên mạng xã hội, nơi mọi khoảnh khắc đều có thể thành “hiện tượng”, cô từng tận dụng rất tốt sự chú ý, nhưng cũng phải trả giá khi dư luận quay lưng.