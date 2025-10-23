MCK chê thẳng brand thời trang của Wxrdie: "Người yêu anh không mặc đồ xấu!"

MCK và Wxrdie đang là 2 cái tên gây bàn tán khắp mạng xã hội. Nguồn cơn khiến họ được chú ý đến từ chiếc story "var cực mạnh" của MCK hướng đến Wxrdie. Theo đó, MCK đã đăng tải ảnh chụp ảnh hình tin nhắn đại diện thương hiệu thời trang do Wxrdie thành lập ngỏ ý mời bạn gái của nam rapper này hợp tác cho chiến dịch quảng cáo mới. Lời mời được phía brand của Wxrdie gửi đi vào ngày 20/10. Người yêu của MCK vẫn chưa phản hồi.

Đến rạng sáng 23/10, MCK bất ngờ có động thái được cho là "trả lời thay bạn gái" khi tag thẳng brand của Wxrdie vào story của mình. Nam rapper gây dậy sóng khi chê bai brand thời trang của Wxrdie: "Người yêu anh không mặc đồ xấu đâu em ơi". Story của MCK gây tranh cãi trái chiều dữ dội trên MXH. Hiện, Wxrdie vẫn chưa lên tiếng về việc brand thời trang của mình bị đàn anh chê "xấu" thẳng mặt.

Chiếc story "var thẳng" Wxrdie của MCK gây xôn xao MXH

MCK chẳng ngại chê brand thời trang của Wxrdie xấu

Mối quan hệ của MCK và Wxrdie là đề tài được cư dân mạng bàn luận nhiều năm qua. Wxrdie từng là anh em chơi chung nhóm với MCK và bạn gái tlinh. Tuy nhiên, đến đầu tháng 11/2021, MCK và tlinh đã thông báo đường ai nấy đi. Sau đó, Wxrdie trở thành bạn trai mới của tlinh. Từ ngày Wxrdie và tlinh bên nhau, nam rapper 2K này cũng không còn được bắt gặp xuất hiện với MCK.

Đáng chú ý, MCK được cho là đã "cạch mặt" Wxrdie khi bỏ theo dõi tình cũ lẫn bạn thân. Anh còn được cho là có bài đăng "cà khịa" Wxrdie trên mạng xã hội: "Quan điểm là không chơi được với mấy thằng yêu lại người yêu cũ của bạn". Dòng chia sẻ của MCK khiến Wxrdie gánh chịu không ít chỉ trích khi cư dân mạng cho rằng anh đã phạm phải điều tối kỵ trong mối quan hệ của bạn bè khi yêu tình cũ của bạn thân.

MCK và Wxrdie đều có mối quan hệ tình cảm với tlinh

MCK từng có bài đăng được cho là "cà khịa" Wxrdie

MCK tên thật Nghiêm Vũ Hoàng Long, sinh năm 1999. Anh nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Rap Việt. Ở Rap Việt mùa 1, MCK được các huấn luyện viên đánh giá cao khả năng chơi rap melody với loạt hit bắt tai như Giàu vì bạn sang vì vợ, Va vào giai điệu này, Dân chơi xóm. Dù không trở thành quán quân hay á quân nhưng sau cuộc thi, MCK lại khá bùng nổ với nhiều sản phẩm "triệu view". Sau Rap Việt, MCK gây dấu ấn với nhiều sản phẩm âm nhạc như Anh đã ổn hơn, Đìu anh luôn giữ kín trong tym (với tlinh), Mộng yu (với Amee), Đánh đổi, Buồn hay vui (kết hợp với Obito) hay album 99%.

Gần đây, MCK công khai bạn gái mới là Lê Thị Phương Anh, hay còn được biết đến với biệt danh Fen Le, sinh năm 1999 tại Hà Nội. Cô là gương mặt nổi bật trong giới sáng tạo hình ảnh, từng là Thủ khoa chuyên ngành Nhiếp ảnh Nghệ thuật của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 2018 với điểm thi đầu vào gần như tuyệt đối. Trên mạng xã hội, Fen Le có hơn 28 nghìn người theo dõi trên Instagram. Cô sở hữu thương hiệu thời trang riêng và là gương mặt được giới trẻ yêu thích nhờ phong cách vừa phóng khoáng, vừa gợi cảm.

MCK công khai bức ảnh ngọt ngào bên người mới Fen Lê