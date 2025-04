MCK lên tiếng về đoạn clip bất ổn đang lan truyền rầm rộ MXH

Tối 23/4, mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip livestream của rapper MCK với những chia sẻ đầy tâm trạng về giai đoạn tinh thần bất ổn sau khi nổi tiếng. Trong video, rapper sinh năm 1999 xuất hiện với biểu cảm trầm tư, giọng nói chậm rãi và có phần mệt mỏi, chia sẻ rằng: "Tôi thấy thật sự cuộc đời của tôi không giống người bình thường cho lắm. Nhiều con mắt nhìn vào bạn, không ngủ được, sinh ra nhiều suy nghĩ luyên thuyên thức tới 6 giờ sáng luôn...".

Ngay khi đoạn clip được lan truyền, bên cạnh sự chú ý, đông đảo khán giả cũng bày tỏ lo lắng cho tình hình sức khoẻ tinh thần của MCK. Nhiều bình luận gửi lời động viên, cho rằng áp lực từ sự nổi tiếng là điều không dễ dàng, đặc biệt với những nghệ sĩ trẻ như MCK khi liên tục đối mặt với kỳ vọng từ công chúng lẫn mạng xã hội.

Tuy nhiên song song đó, cũng xuất hiện những luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng lại cho rằng việc nam rapper bộc bạch quá thẳng thắn, sử dụng ngôn từ đời thường và có phần tiêu cực có thể tạo ảnh hưởng không tốt. Một số bình luận còn đi xa hơn khi mỉa mai rằng đây là "drama người nổi tiếng tự tạo", cho rằng việc nổi tiếng vốn là lựa chọn chủ động nên việc than thở về hệ quả là không cần thiết.

Mạng xã hội bàn tán rầm rộ về đoạn clip MCK chia sẻ bất ổn về sức khoẻ và tinh thần sau khi nổi tiếng

Trước nhiều luồng ý kiến, MCK đã có động thái chính thức. Trên trang cá nhân, nam rapper chia sẻ lại đoạn video đang gây bão và xác nhận đây là chia sẻ từ… 3 năm trước. Đồng thời, anh viết trạng thái bằng tiếng Anh: "It's been 3 years already send help pls. Doctor? Therapist? Time traveller? Anyone?" (Tạm dịch: Đã 3 năm rồi đấy, ai đó giúp tôi với đi. Bác sĩ? Nhà trị liệu? Người du hành thời gian?? Ai cũng được!).

Việc bị cắt ghép và lan truyền lại vào thời điểm hiện tại khiến không ít người hiểu lầm rằng MCK đang ở trong trạng thái tâm lý tiêu cực. Trong khi đó, nam rapper hiện tại không còn nhắc đến những bất ổn tinh thần như trong clip nữa. Chính việc MCK tự mình chia sẻ lại đoạn clip kèm theo dòng trạng thái đùa cợt cũng phần nào thể hiện rằng câu chuyện trên đã là quá khứ và có từ rất lâu rồi.

MCK lên tiếng về đoạn clip bất ổn đã 3 năm, vấn đề sức khoẻ và tâm lý như trong clip đang lan truyền là câu chuyện quá khứ

MCK tên thật Nghiêm Vũ Hoàng Long, sinh năm 1999. Anh nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Rap Việt. Ở Rap Việt mùa 1, MCK được các huấn luyện viên đánh giá cao khả năng chơi rap melody với loạt hit bắt tai như Giàu vì bạn sang vì vợ, Va vào giai điệu này, Dân chơi xóm. Dù không trở thành quán quân hay á quân nhưng sau cuộc thi, MCK lại khá bùng nổ với nhiều sản phẩm "triệu view".

Sau Rap Việt, MCK gây dấu ấn với nhiều sản phẩm âm nhạc. MCK từng là bộ đôi ăn ý cùng tlinh, với những bản nhạc ngẫu hứng viral khắp mạng xã hội. Tuy nhiên, cả hai sớm chia tay và có định hướng riêng. Đến lúc này, âm nhạc MCK thực sự thăng hoa. MCK chuyên về melodic rap/Rn'B. Anh có nhiều sản phẩm được chú ý như Anh đã ổn hơn, Đìu anh luôn giữ kín trong tym (với tlinh), Mộng yu (với Amee), Đánh đổi, Buồn hay vui (kết hợp với Obito) hay album 99%.

Bên cạnh âm nhạc thì MCK không ít lần gây chú ý bởi phong cách thời trang cùng những phát ngôn độc lạ. Vào tháng 7/2024, MCK gây chú ý với diện mạo khác lạ cạo sạch lông mày, đeo chocker da, mặc áo ba lỗ đen khoe cánh tay xăm kín. Nam rapper còn có màn giao lưu không giống ai tại sự kiện: "Đứng ở dưới thì nhảy mạnh lên. Ai sợ thì đi về". Những phát ngôn, hình ảnh của MCK cũng thường trở thành những meme được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ.

MCK là rapper sở hữu nhiều bản hit, được nhiều người trẻ biết đến