Trương Trí Lâm thú nhận sợ vợ

(Ảnh: J.Stars)

Trương Trí Lâm vừa xuất hiện trong chương trình tạp kỹ "Hello Saturday" và gây cười khi tuyên bố: "Không ai có thể hơn tôi về khoản sợ vợ!". Khi được hỏi về nỗi sợ hãi của mình, Trương Trí Lâm trả lời không chút do dự: "Cô ấy chỉ cần đếm 1, 2, 3, và tôi thường mở cửa khi cô ấy đếm đến 1!". Trương Trí Lâm nói thêm rằng vợ anh có cách quản lý nhà cửa "kiểu quân đội".

Mặc dù Trương Trí Lâm luôn khẳng định mình sợ Viên Vịnh Nghi, nhưng cặp đôi này vẫn có một mối quan hệ đáng ngưỡng mộ. Trương Trí Lâm từng chia sẻ nỗi lo lớn nhất của anh là "Viên Vịnh Nghi không có đủ tiền để tiêu". Trí Lâm biết vợ thích mua sắm, nhưng anh sẽ không ngăn cản cô làm điều cô thích. Ngay cả khi Ngô Trấn Vũ nói đùa rằng Trí Lâm "đã làm một việc tốt cho thế giới khi kết hôn với Viên Vịnh Nghi", Trí Lâm chỉ cười trừ và chọn cách âm thầm bảo vệ Viên Vịnh Nghi bằng hành động của mình.

Trương Trí Lâm cho biết khi bất đồng nảy sinh, cặp đôi sẽ cùng nhau giải quyết. Năm ngoái, cặp đôi đã có những quan điểm khác nhau về việc thực tập của con trai. Trong khi Viên Vịnh Nghi muốn con trai tập trung vào việc học trước thì Trí Lâm ủng hộ con trai học hỏi thông qua kinh nghiệm làm việc. Cuối cùng, cặp đôi đã tôn trọng quyết định của con trai và dành thời gian để hiểu quan điểm của nhau.

Mặc dù Viên Vịnh Nghi và Trương Trí Lâm đã bên nhau từ năm 1998, nam diễn viên chưa bao giờ ngại bị công khai gán cho cái mác "ông chồng sợ vợ". Thay vào đó, Trí Lâm chọn cách chấp nhận cái mác đó và giải thích: "Khi bạn quan tâm, bạn sẽ không tranh cãi về điều gì đúng hay sai". Tình cảm của Trí Lâm có thể giải thích chìa khóa cho cuộc hôn nhân bền vững của anh và Viên Vịnh Nghi.