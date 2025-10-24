Cái chết của Lý Tiểu Long: Nghiên cứu tiết lộ điều không ngờ

Huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long (Ảnh minh họa).

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1973, huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long qua đời đột ngột ở tuổi 32 khi đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Sự ra đi của ông gây chấn động không chỉ trong giới võ thuật mà còn trong lòng người hâm mộ toàn thế giới.

Ban đầu, nguyên nhân cái chết của Lý Tiểu Long được cho là do tác dụng phụ của thuốc giảm đau. Thế nhưng, một nghiên cứu vào năm 2022 đã chỉ ra sự ra đi của huyền thoại võ thuật này có thể liên quan đến một nguyên nhân hoàn toàn khác.

Những bí ẩn xung quanh cái chết của Lý Tiểu Long

Tạp chí People đưa tin, theo thông tin từ những người thân cận, Lý Tiểu Long đã phàn nàn về cơn đau đầu trước khi quyết định lên giường nằm nghỉ. Thế nhưng, sau đó ông đã không bao giờ tỉnh dậy. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông chết do phù não, nhưng lý do gây ra hiện tượng này đã gây tranh cãi trong nhiều năm qua.

Trong suốt thập niên 1970, một số chuyên gia cho rằng Lý Tiểu Long bị phù não có thể do phản ứng quá mẫn với thuốc giảm đau Equagesic mà ông đã dùng. Tuy nhiên, một nghiên cứu được công bố trên Clinical Kidney Journal v ào năm 2022 đã gợi mở một giả thuyết mới và bất ngờ hơn về nguyên nhân cái chết của ông.

Theo đó, nghiên cứu này cho rằng cái chết của Lý Tiểu Long có thể liên quan đến chứng hạ natri huyết. Đây là một tình trạng xảy ra khi cơ thể có quá nhiều nước, khiến lượng natri trong máu giảm xuống thấp.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, chính việc uống quá nhiều nước có thể đã lấy đi tính mạng của Lý Tiểu Long. Họ cho rằng thận của Lý Tiểu Long đã không thể bài tiết lượng nước thừa trong cơ thể, dẫn đến việc não bị phù và gây tử vong chỉ trong vài giờ.

Nghiên cứu trên cũng chỉ ra rằng Lý Tiểu Long có nhiều yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng mắc chứng hạ natri huyết. Các yếu tố này bao gồm thói quen uống nước quá mức, sử dụng thuốc kê đơn và tiền sử bị tổn thương thận. Ngoài ra, việc Lý Tiểu Long từng trải qua một cơn phù não trước đó cũng có thể là yếu tố góp phần dẫn đến cái chết của ông.

Thêm vào đó, một số người thân và các chuyên gia y tế cho rằng việc Lý Tiểu Long sử dụng cần sa và uống rượu cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mất cân bằng điện giải trong cơ thể, dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng.

Tầm ảnh hưởng của Lý Tiểu Long

Cái chết đột ngột của Lý Tiểu Long đã gây ra sự tiếc nuối lớn trong lòng người hâm mộ và giới võ thuật. Ông không chỉ là biểu tượng của võ thuật mà còn là một nhà tư tưởng, người sáng lập môn võ Tiệt Quyền Đạo (Jeet Kune Do) - một trong những nền tảng của môn Võ thuật Tổng hợp (MMA - Mixed Martial Arts) ngày nay. Lý Tiểu Long đã thay đổi cách mọi người nhìn nhận về võ thuật, thể thao và cả văn hóa phương Đông.

Ngày nay, người ta vẫn nhớ đến Lý Tiểu Long không chỉ vì những bộ phim huyền thoại như "Enter the Dragon" hay "The Green Hornet" , mà còn bởi tầm ảnh hưởng vô cùng lớn của ông đối với văn hóa võ thuật toàn cầu. Di sản của Lý Tiểu Long vẫn sống mãi và ông vẫn là nguồn cảm hứng bất tận cho những thế hệ tiếp theo.

Nguồn: People, New York Post



