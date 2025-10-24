Sau 5 năm yêu đương, người mẫu Lê Thu Trang và diễn viên Quang Sơn chính thức về chung một nhà. Cặp đôi thông báo tin vui có con đầu lòng vào cuối tháng 8 vừa qua. Trên mạng xã hội, người đẹp sinh năm 1997 thoải mái chia sẻ hình ảnh bầu bí. Cô còn được nhận xét là mẹ bầu hot nhất nhì Vbiz vì thần thái lẫn sắc vóc đỉnh chóp.

Tuy nhiên mới đây, Lê Thu Trang khiến nhiều người lo lắng khi đăng tải hình ảnh xuất hiện tại bệnh viện. Ông xã Quang Sơn đã vất vả ngược xuôi chăm sóc cho sức khỏe của người đẹp 9x. Trong bài đăng, cô cũng tiết lộ lý do lựa chọn kết hôn với anh vì được quan tâm và yêu thương hết mực. Lê Thu Trang cho biết vợ chồng cô phải nhập viện gấp vì vấn đề liên quan tới nhóc tỳ.

Lê Thu Trang chia sẻ: "Những ngày qua tôi nằm viện, 5 năm quen nhau tôi chưa từng bị bệnh nặng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh tất bật, chạy đôn chạy đáo lo lắng cho tôi đầu tóc rối bời. Chỉ một cái trở mình, 1 cái thở dài của tôi trong đêm anh cũng bật dậy và hỏi có sao không, đau ở đâu không?

Nay là ngày thứ 4 tôi nằm viện, nhiều khi quay ra nhìn chồng mình mặt mũi hốc hác, mắt thâm quầng, tóc lốm đốm vài sợi bạc mà sống mũi khóe mắt cay cay. Anh luôn miệng nói xin lỗi vì không thể lo cho tôi được nhiều hơn nhưng đối với tôi vậy là đủ rồi. Đấy là lý do tôi chọn anh chứ không phải ai khác. Không cần giàu sang phú quý, chỉ cần thấu hiểu và yêu thương và bên cạnh nhau lúc gian nan là được".

Lê Thu Trang bất ngờ nhập viện khi đang mang thai ở những tháng cuối thai kỳ

Ông xã Quang Sơn vất vả ngược xuôi chăm sóc, thậm chí còn khóc vì không lo được nhiều hơn cho cô

Trong bài đăng, mẹ bỉm cho biết đã ở viện được 4 ngày, phải nhập viện gấp vì vấn đề liên quan tới con

Quán quân The New Mentor 2023 Lê Thu Trang và diễn viên Quang Sơn đã chính thức về chung một nhà vào đầu tháng 8. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại nhà thờ trong không khí ấm cúng, thân mật, với sự góp mặt của gia đình hai bên cùng những người bạn thân thiết trong giới giải trí.

Trước khi nên duyên vợ chồng, Lê Thu Trang và Quang Sơn đã có 5 năm gắn bó, đồng hành cùng nhau qua nhiều thăng trầm. Mối lương duyên của cả hai bắt đầu trong giai đoạn đầy khó khăn, khi Quang Sơn đang điều trị ung thư tuyến giáp và mất giọng do biến chứng liệt dây thanh quản sau phẫu thuật.

Ban đầu, họ chỉ là những người bạn tâm giao, cùng chia sẻ và động viên nhau trong cuộc sống. Nhưng sau hơn một tháng trò chuyện, sự đồng cảm và thấu hiểu đã giúp cả hai mở lòng, quyết định tiến xa hơn để hẹn hò rồi sau đó là bạn đời của nhau.

Cặp đôi thông báo tin vui có con đầu lòng vào cuối tháng 8 vừa qua

Lê Thu Trang không ngần ngại chia sẻ về hành trình mang thai con đầu lòng trên mạng xã hội

Chia sẻ về việc kết hôn sau nửa thập kỷ, cả hai hạnh phúc chia sẻ: "Thu Trang và Quang Sơn đều có cho mình những cột mốc sự nghiệp đáng nhớ. Ngay khoảnh khắc anh cầu hôn trên sân khấu Chung kết Miss Cosmo, không chỉ đánh dấu sự kiện trọng đại trong cuộc đời 2 đứa, mà còn là kỷ niệm khi Trang đã hoàn thành được ước mơ đầu tiên trên chặng đường sự nghiệp đào tạo của mình.

Sau tất cả, bọn mình đều đồng ý với nhau rằng, đã đến lúc gọi nhau bằng một danh xưng khác, để cùng nhau bắt đầu một chặng đường mới. Với Trang và anh Sơn, không cần ồn ào, chỉ cần bình yên và bền lâu là đủ".