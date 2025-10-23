Xoài Non không dám ló mặt vì nhan sắc tụt dốc?

Xoài Non là một trong những hot girl Việt đình đám hiện nay. Sau khi công khai hẹn hò với Gil Lê, tên tuổi của mỹ nhân sinh năm 2002 lại được quan tâm hơn cả. Khoảng 1 tuần trước, Xoài Non từng là tâm điểm bàn tán khi xuất hiện trong buổi livestream cùng Gil Lê. Hot girl gen Z để lộ gương mặt tròn trịa, dấu hiệu tăng cân thấy rõ.

Tối 22/10, Gil Lê đã đăng tải hình ảnh đi chơi cùng hội bạn thân thiết trên trang cá nhân. Trong bức hình, Xoài Non ngồi núp phía sau lưng của Gil Lê, lấy tay tạo dáng như để che chắn không để lộ rõ toàn bộ gương mặt của mình. Một số netizen còn cho rằng hot girl sinh năm 2002 đang có hành động né camera sau khi có sự thay đổi về ngoại hình.

Dù diện mạo có phần đầy đặn hơn trước, Xoài Non vẫn vẫn được khen ngợi thần sắc tươi tắn, trẻ trung, xinh xắn. Không lên đồ cầu kỳ nhưng người đẹp gen Z vẫn nổi bật trong khung hình. Nhiều người còn cho rằng Xoài Non được Gil Lê chăm chút kỹ càng nên việc tăng cân cũng là điều dễ hiểu. Trước đó, chính cô cũng thừa nhận gặp vất vả trong chuyện giảm cân, phải áp dụng nhiều chế độ ăn kiêng.

Xoài Non từng gây xôn xao khi xuất hiện với ngoại hình khác lạ trong livestream với Gil Lê

Hot girl để lộ gương mặt tròn trịa, vẻ ngoài tăng cân thấy rõ

Trong bức hình mới nhất, Xoài Non ngồi nép phía sau Gil Lê và không để lộ rõ gương mặt

Vào giữa tháng 6 vừa qua, Xoài Non cũng từng là tâm điểm bàn tán khi tham gia một sự kiện giải trí. Cô lộ diện với gương mặt tròn trịa qua camera thường. Một cư dân mạng còn mỉa mai công khai Xoài Non: "Ở trên mạng thì đẹp thiệt nhưng sao ngoài đời lại khác 100% vậy". Nữ hot girl không ngần ngại đáp trả thẳng thắn: "Tại photoshop được chưa. Con gái gì nói chuyện vô duyên ngửi không nổi lun á".

Khi tham gia sự kiện vào tháng 6, Xoài Non cũng để lộ ngoại hình mũm mĩm

Ngoại hình của hot girl Xoài Non không ít lần bị đem ra bàn tán trên mạng xã hội

Năm 2020, Xoài Non kết hôn với streamer nổi tiếng Xemesis. Đám cưới xa hoa của cả hai từng trở thành chủ đề nóng trên mạng. Tuy nhiên, đến tháng 6/2024 cặp đôi chính thức xác nhận đường ai nấy đi, khép lại cuộc hôn nhân từng khiến bao người ngưỡng mộ.

Sau ly hôn, Xoài Non nhanh chóng lấy lại tinh thần và trở lại với hình ảnh rạng rỡ tự tin. Hiện tại cô đang hẹn hò với Gil Lê. Mối quan hệ của cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ cả hai bên gia đình. Gil Lê thường xuyên góp mặt trong các buổi tiệc, dịp đặc biệt của gia đình Xoài Non. Hiện tại, cả hai đang chung sống trong một căn hộ cao cấp tại TP.HCM.

Mối quan hệ giữa Gil Lê và Xoài Non cũng nhận được sự ủng hộ từ hai bên gia đình

Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002, được biết đến là một trong những hot girl đình đám thế hệ Gen Z. Cô gây ấn tượng nhờ gương mặt lai Tây cuốn hút, đường nét sắc sảo cùng phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại. Dù không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, Xoài Non vẫn là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội, từng góp mặt trong nhiều MV, clip quảng cáo và sở hữu lượng người theo dõi khủng.