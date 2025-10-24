Hương Giang không được cấp phép, Lương Thuỳ Linh thay thế ở Miss Universe?

Từ sau khi được công bố là đại diện Việt Nam ở Miss Universe, mọi thông tin liên quan đến Hương Giang đều gây chú ý. Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn Hương Giang có thể mất suất tại Miss Universe 2024 do vướng một số vấn đề liên quan đến hồ sơ dự thi. Cùng thời điểm này, Hoa hậu Lương Thùy Linh bất ngờ đăng tải loạt ảnh mới kèm dòng trạng thái "Road to…".

Không dừng lại ở đó, bà Phạm Kim Dung còn chia sẻ tin nhắn riêng của Lương Thùy Linh với nội dung: "Mẹ ơi, con nghĩ rồi. Con không muốn dừng lại". Điều này khiến netizen đặt nghi vấn phải chăng Lương Thuỳ Linh chính là người được chọn thay thế Hương Giang vào phút chót?

Tuy nhiên, mới đây Lương Thùy Linh đã chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn. Trên trang cá nhân, nàng hậu cho biết thông tin cô thay thế Hương Giang là hoàn toàn hiểu lầm. Trong khi đó, Hương Giang cũng có động thái đáp lại khá rõ ràng. Trên Facebook, Hương Giang đăng video đang chăm chỉ luyện tập thể hình cùng huấn luyện viên riêng, kèm dòng trạng thái: "Giai đoạn nước rút, tập trung hết sức với". Động thái này được xem như lời khẳng định ngầm rằng cô vẫn đang giữ vững tinh thần và chuẩn bị kỹ càng để đến với Miss Universe.

Ít ngày trước, trên Fanpage của Missosology - chuyên trang sắc đẹp có tiếng với hơn 4 triệu người theo dõi - đã có một bài đăng riêng về trường hợp của Hương Giang. Chuyên trang này đặt câu hỏi về giới tính của Hương Giang trên hồ sơ khi đến với Miss Universe là gì, bởi lẽ Missosology thắc mắc pháp lý ở Việt Nam đã cho phép thay đổi giới tính của người chuyển giới trên giấy tờ chưa. Missosology nhấn mạnh: "Chúng tôi cũng muốn biết liệu Hương Giang Nguyễn đã từng nói về việc tên và giới tính của cô ấy đã được thay đổi hợp pháp trên hộ chiếu hay chưa".

Những thắc mắc của chuyên trang sắc đẹp này trở thành tâm điểm bàn tán của các hội nhóm fan beauty queen Việt Nam. Hay ngay dưới bài viết của Missosology cũng đã có những tranh cãi về câu chuyện Hương Giang được cấp phép thi quốc tế. Cái tên nàng hậu được réo gọi liên tục, một bên cho rằng nếu đã đươc công bố chính thức thì phía Miss Universe Vietnam chắc hẳn đã chuẩn bị giấy tờ phù hợp, còn số khác thì bày tỏ sự đồng tình với Missosology vì đó cũng là thắc mắc của nhiều người xoay quanh câu chuyện pháp lý khi cử Hương Giang thi quốc tế.

Trước những thắc mắc của khán giả, đến nay Hương Giang hay tổ chức Miss Universe Vietnam chưa có câu trả lời chính thức. Trả lời với báo chí, ông Valentin Trần cho biết tất cả các vấn đề liên quan đến đại diện Việt Nam thi Miss Universe sẽ được phản hồi tại sự kiện được tổ chức vào cuối tháng 10 này.Ông Valentin Trần cho biết Hương Giang đang chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng chinh chiến tại Miss Universe 2025. Về khả năng chuyên môn và kinh nghiệm của đại diện lần này, ông Valentin Trần không lo lắng, thậm chí khẳng định: "Mục tiêu của tôi là tìm ra thí sinh mạnh nhất để đến Bangkok dự thi. Từ khi nắm được bản quyền và tổ chức Miss Universe Vietnam, tôi luôn đặt mục tiêu là Việt Nam sẽ có kết quả cao nhất ở cuộc thi quốc tế. Tôi rất vui vì đã chọn được Hương Giang".

Từ năm 2023, cuộc thi Miss Universe tạo nên bước ngoặt khi cho phép phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ và phụ nữ chuyển giới tham gia ghi danh, cạnh tranh bình đẳng như bất kỳ thí sinh nào khác. Điều đó có nghĩa là sự hiện diện của Hương Giang không hề đi ngược lại luật lệ của cuộc thi quốc tế này, mà ngược lại còn phù hợp với tinh thần đổi mới, đa dạng và cởi mở mà Miss Universe đang theo đuổi.

Trước Hương Giang, thế giới đã chứng kiến nhiều phụ nữ chuyển giới để lại dấu ấn tại Miss Universe. Angela Ponce, đại diện Tây Ban Nha năm 2018, là người đẹp chuyển giới đầu tiên góp mặt trong lịch sử cuộc thi. Đến mùa giải 2023, Marina Machete đến từ Bồ Đào Nha ghi dấu ấn khi lọt vào Top 20, trở thành người chuyển giới đầu tiên intop, còn Rikkie Valerie Kollé người Hà Lan cũng gây tiếng vang lớn với màn trình diễn tự tin và cá tính trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ. Những thành tích ấy chứng minh rằng phụ nữ chuyển giới không chỉ được chấp nhận, mà còn có thể toả sáng và tạo ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ ở sân chơi Hoàn vũ.